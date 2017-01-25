Точка бифуркации системы международных отношений

Международные отношения являют собой единую систему, состоящую из множества элементов, находящихся в отношениях и связях с друг другом. Глобализация вывела эту систему на качественно новый уровень взаимосвязей и взаимозависимостей. Процессы, происходящие в одном из множества ее элементов, уже не могут рассматриваться отдельно от системы в целом, они полностью инкорпорированы и влекут за собой трансформацию других элементов и множеств всей системы. Если еще столетие назад, можно было оперировать понятиями геополитических ареалов, то сегодня события в любой точке земного шара затрагивают непосредственно или отчасти все элементы системы.





Каждая система стремится к равновесию и балансу своих составляющих и система международных отношений тому не исключение.





Вестфальский мир, Венский конгресс, Парижская мирная конференция, Потсдамская конференция – эти поворотные в мировой истории события влекли за собой только одну цель – восстановить равновесие системы международных отношений и сконструировать новый мировой порядок.





К превеликому сожалению, такое равновесие сохраняется, как правило, не долго, если рассматривать его с точки зрения исторического лага. На каком-то этапе, система вновь начинает разбалансироваться, постепенно этот процесс набирает обороты и приобретает форму военных конфликтов, как локальных, так и общемировых. Вот только тогда, когда «лодка» уже наполовину наполнена водой, мировые лидеры и принимаются латать пробоину дабы не утонуть всем вместе.





Нынешняя система международных отношений находится в состоянии глубокого дисбаланса, равновесие утрачено, процессы приобрели ярко выраженный деструктивный трек. Если, опять же, проводить аналогии с лодкой, то пробоина увеличивается, а вода прибывает.





Распад Советского Союза, в целом, прошел для мирового порядка безболезненно, несмотря на ожидания и прогнозы многих аналитиков и экспертов мир продолжил в целом спокойную динамику развития.





Но спустя 20 лет после распада СССР мир начал стремительно нагреваться. Конфликты становятся все более и более интенсивными, продолжительными и кровавыми. Мировое сообщество сталкивается с вызовами, которых, до недавно, не было даже в повестке дня. Эти вызовы затрагивают все страны мира, их динамика настолько стремительная, что даже страны «золотого миллиарда» не способны адекватно и своевременно на них реагировать. Проблемы лишь накапливаются и усугубляются.





Хотим мы этого или нет, но решение всего этого вороха накопившихся конфликтов возможно только через формирование нового мироустройства, прежде всего геополитического. Но до того, пока за стол переговоров сядут сильные мира сего, человечество должно пройти через горнило катастроф, войн, кризисов и катаклизмов. И чем быстрее, эти бедствия наполнят «лодку» и замочат ноги всем находящимся в ней, тем быстрее равновесие системы будем восстановлено.