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Основы правовой и экономической безопасности предприятий
18.04.2017 11:23
Маски-шоу, допросы, аресты активов и счетов – все как было в 90-х так и осталось.
Методы работы силовых органов также не изменились – рукоприкладство, изъятие и уничтожение офисной техники, изъятие личных вещей, психологическое давление, задержание должностных лиц.
Почему все это происходит во времена информатизации и компьютеризации общества? Кому это может быть выгодно? И зачем это нужно?
Дело в том, что
рейдерство и силовое давление на бизнес – это один из способов заработка. Такие
методы взращивания своих достатков присуще – органам государственной власти,
конкурентам, долевым партнерам и сотрудникам. Расскажу о каждом случае.
Органы государственной власти
имеют уникальный инструмент в своем распоряжении
– уполномоченные силовые и
правоохранительные органы на осуществление защиты государственных интересов и
соблюдение правопорядка в стране. Зачастую, под благими целями уполномоченных
органов, скрывается коммерческий интерес отдельных лиц.
Например, налоговая
милиция остаётся правоохранительным органом, имеющий силовые полномочия, и при
этом остался обделенный реформированием, а соответственно и уровень официальных
заработных плат остался прежним – рядовой сотрудник налоговой милиции получает
около 2 500.00 грн. Можно ли выжить, например, в Киеве, молодому
специалисту, у которого есть семья и дети на такую заработную плату? – с
трудом. Такое положение вещей способствует развитию коррупции и наличию
коммерческих интересов в правоохранительных органах.
Не мало важным фактором
развития давление на бизнес, в стране, есть – наличие планов деятельности в государственных
органах. Каждый силовой и правоохранительный орган обязан обеспечить показатели
для государства – наполнение бюджета путем ареста и взыскания денежных средств
или других материальных активов (имущества), наличие уголовных производств, вручение
подозрений и т.д.
Все выше перечисленные
факты, способствуют развитию давления на бизнес путем проведения обысков,
изъятия и арест активов, осуществление психологического давления и задержание
должностных лиц. Такие действия, оказываемые на бизнес, они осуществляются с
целью реализации коммерческих целей – либо выполнение планов, либо коррупционная
составляющая (об этом свидетельствует статистика из средств массовой
информации).
Как действовать в ситуации противостояния
государственным органам?
1.
Работа на
упреждение – это работа в рамках действующего законодательства. В случае, когда
предприятие работает в соответствии норм права, у государственных органов
минимум шансов обвинить публично.
Кроме
того, предупредить и подготовиться к ситуации поможет элементарное действие – мониторинг
Реестра судебных решений. Так как в Реестре, в том числе, опубликовываются
определения судей на осуществление следственных действий по конкретным
предприятиям.
2.
Выносить
ситуацию в публичную плоскость и работать в направлении формирования позитивного
общественного мнения в отношении предприятия.
3.
Привлекать к
ситуации СМИ и указывать на противоправные действия органов государственной
власти.
4.
Обращаться с
жалобами на действия органов власти во все возможные инстанции.
5.
Привлекать к
вопросу не правительственные и предпринимательские организации.
6.
Приходить на личные
приемы уполномоченных лиц государства, освещать им вопрос, и указывать на
незаконность действий власти.
7.
Обжаловать
незаконные действия органов государственной власти в суде.
Конкуренты
, учитывая потребность силовых и
правоохранительных органах в реализации коммерческих проектов, не брезгуют
содействовать в связки с последними. Так, конкуренты владеют спецификой
бизнес-моделей, проводят аналитические исследования, осуществляют сбор
информации. Таким образом, конкуренты, фактически, обеспечивают сбор данных на
основании которых правоохранительные органы открывают уголовные производства и,
совместно, с конкурентами наносят удар на бизнес.
Как сопротивляться?
1.
Заранее
узнавать и анализировать своих конкурентов, их поведение в отношение
предприятия.
2.
В случае
каких-либо неадекватных действий конкурентов, указывать на такие действия публично.
3.
В зависимости
от конкретной ситуации, эффективным также может стать и обращение с жалобами в
органы государственной власти, в том числе и в антимонопольный комитет.
4.
В случае
уместности, обжаловать действия конкурентов в суде.
Долевые партнеры
действуют по той же схеме что и конкуренты. Как правило, партнеры удаются к
таким действиям в случае обиды, конфликта, желания сорвать куш или выйти из
бизнеса, забрав все с собой. Преимуществом у партнера является то, что она
владеет конфиденциальной и коммерческой информацией бизнеса. Кроме того,
долевой партнер имеет доступ к документации, к материальным и нематериальным
активам предприятия. Кроме как силовых нападок на предприятие, партнеры чаще
всего используют перерегистрацию предприятий на третьих лиц, тем самым,
оставляя своих напарников «не у дел».
Для устранения конфликтов с долевыми партнерами
советуем заранее согласовывать условия сотрудничества и закреплять их в
корпоративном соглашении. Для возмещения убытков, нанесенных действиями
партнеров, применимы будут все способы защиты описаны в данной статье.
Сотрудники на предприятии
также могут быть потенциальной угрозой для бизнеса
- в чем именно? Все по тем же причинам, что и партнеры – владеют коммерческой и
конфиденциальной информацией. Имеют доступ к ресурсам предприятия. Владеют
информацией о специфике функционирования бизнеса, его модели. Имеют доступ к
правам интеллектуальной собственности предприятия, к базам данных клиентов, к
документам.
Почему сотрудники могут
быть потенциальной угрозой? – часто они обижаются на работодателя, считают, что
им мало платят, хотят начать свой собственный бизнес используя ресурсы
работодателя, чувствуют себя недооцененными – в результате, осуществляют
действия, которые могут навредить предприятию.
Во время работы с сотрудниками и налаживания в
этом направлении бизнес-процессов важно:
1.
Заключить с
сотрудниками договора о хранении коммерческой и конфиденциальной информации,
договора о материальной ответственности.
2.
Защитить свои
базы данных от копирования и возможного их сливания сотрудниками.
3.
Договориться
на старте – кому принадлежат права интеллектуальной собственности возникших в
результате выполнения работы сотрудником.
4.
Обезопасить
документооборот, на предприятии, от возможного внешнего вмешательства, в
результате раскрытия информации сотрудниками.
5.
Ограничивать
доступ сотрудников к информации о материальных и нематериальных активах,
банковских счетах, конечных бенефициариях, фактического места проживания
должностных лиц, учредительных документов.
В завершение, хочется добавить – безопасность предприятия зависит от того,
насколько качественно и эффективно было осуществлено предупредительные меры. Безопасность
бизнеса – это такой же ежедневный процесс, как и развитие, выполнение
функционала, работа производства, предоставление услуг и т.д.
К сожалению, собственники бизнеса не уделяют должного внимание
безопасности, и как следствие, мы вынуждены об этом рассказывать так как,
сегодня в Украине, это острый вопрос.
Вооружен тот, кто защищен.
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