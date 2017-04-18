Основы правовой и экономической безопасности предприятий

Маски-шоу, допросы, аресты активов и счетов – все как было в 90-х так и осталось.

Методы работы силовых органов также не изменились – рукоприкладство, изъятие и уничтожение офисной техники, изъятие личных вещей, психологическое давление, задержание должностных лиц.

Почему все это происходит во времена информатизации и компьютеризации общества? Кому это может быть выгодно? И зачем это нужно?

Дело в том, что рейдерство и силовое давление на бизнес – это один из способов заработка. Такие методы взращивания своих достатков присуще – органам государственной власти, конкурентам, долевым партнерам и сотрудникам. Расскажу о каждом случае.

Органы государственной власти имеют уникальный инструмент в своем распоряжении – уполномоченные силовые и правоохранительные органы на осуществление защиты государственных интересов и соблюдение правопорядка в стране. Зачастую, под благими целями уполномоченных органов, скрывается коммерческий интерес отдельных лиц.

Например, налоговая милиция остаётся правоохранительным органом, имеющий силовые полномочия, и при этом остался обделенный реформированием, а соответственно и уровень официальных заработных плат остался прежним – рядовой сотрудник налоговой милиции получает около 2 500.00 грн. Можно ли выжить, например, в Киеве, молодому специалисту, у которого есть семья и дети на такую заработную плату? – с трудом. Такое положение вещей способствует развитию коррупции и наличию коммерческих интересов в правоохранительных органах.

Не мало важным фактором развития давление на бизнес, в стране, есть – наличие планов деятельности в государственных органах. Каждый силовой и правоохранительный орган обязан обеспечить показатели для государства – наполнение бюджета путем ареста и взыскания денежных средств или других материальных активов (имущества), наличие уголовных производств, вручение подозрений и т.д.

Все выше перечисленные факты, способствуют развитию давления на бизнес путем проведения обысков, изъятия и арест активов, осуществление психологического давления и задержание должностных лиц. Такие действия, оказываемые на бизнес, они осуществляются с целью реализации коммерческих целей – либо выполнение планов, либо коррупционная составляющая (об этом свидетельствует статистика из средств массовой информации).

Как действовать в ситуации противостояния государственным органам?

1. Работа на упреждение – это работа в рамках действующего законодательства. В случае, когда предприятие работает в соответствии норм права, у государственных органов минимум шансов обвинить публично.

Кроме того, предупредить и подготовиться к ситуации поможет элементарное действие – мониторинг Реестра судебных решений. Так как в Реестре, в том числе, опубликовываются определения судей на осуществление следственных действий по конкретным предприятиям.

2. Выносить ситуацию в публичную плоскость и работать в направлении формирования позитивного общественного мнения в отношении предприятия.

3. Привлекать к ситуации СМИ и указывать на противоправные действия органов государственной власти.

4. Обращаться с жалобами на действия органов власти во все возможные инстанции.

5. Привлекать к вопросу не правительственные и предпринимательские организации.

6. Приходить на личные приемы уполномоченных лиц государства, освещать им вопрос, и указывать на незаконность действий власти.

7. Обжаловать незаконные действия органов государственной власти в суде.

Конкуренты , учитывая потребность силовых и правоохранительных органах в реализации коммерческих проектов, не брезгуют содействовать в связки с последними. Так, конкуренты владеют спецификой бизнес-моделей, проводят аналитические исследования, осуществляют сбор информации. Таким образом, конкуренты, фактически, обеспечивают сбор данных на основании которых правоохранительные органы открывают уголовные производства и, совместно, с конкурентами наносят удар на бизнес.

Как сопротивляться?

1. Заранее узнавать и анализировать своих конкурентов, их поведение в отношение предприятия.

2. В случае каких-либо неадекватных действий конкурентов, указывать на такие действия публично.

3. В зависимости от конкретной ситуации, эффективным также может стать и обращение с жалобами в органы государственной власти, в том числе и в антимонопольный комитет.

4. В случае уместности, обжаловать действия конкурентов в суде.

Долевые партнеры действуют по той же схеме что и конкуренты. Как правило, партнеры удаются к таким действиям в случае обиды, конфликта, желания сорвать куш или выйти из бизнеса, забрав все с собой. Преимуществом у партнера является то, что она владеет конфиденциальной и коммерческой информацией бизнеса. Кроме того, долевой партнер имеет доступ к документации, к материальным и нематериальным активам предприятия. Кроме как силовых нападок на предприятие, партнеры чаще всего используют перерегистрацию предприятий на третьих лиц, тем самым, оставляя своих напарников «не у дел».

Для устранения конфликтов с долевыми партнерами советуем заранее согласовывать условия сотрудничества и закреплять их в корпоративном соглашении. Для возмещения убытков, нанесенных действиями партнеров, применимы будут все способы защиты описаны в данной статье.

Сотрудники на предприятии также могут быть потенциальной угрозой для бизнеса - в чем именно? Все по тем же причинам, что и партнеры – владеют коммерческой и конфиденциальной информацией. Имеют доступ к ресурсам предприятия. Владеют информацией о специфике функционирования бизнеса, его модели. Имеют доступ к правам интеллектуальной собственности предприятия, к базам данных клиентов, к документам.

Почему сотрудники могут быть потенциальной угрозой? – часто они обижаются на работодателя, считают, что им мало платят, хотят начать свой собственный бизнес используя ресурсы работодателя, чувствуют себя недооцененными – в результате, осуществляют действия, которые могут навредить предприятию.

Во время работы с сотрудниками и налаживания в этом направлении бизнес-процессов важно:

1. Заключить с сотрудниками договора о хранении коммерческой и конфиденциальной информации, договора о материальной ответственности.

2. Защитить свои базы данных от копирования и возможного их сливания сотрудниками.

3. Договориться на старте – кому принадлежат права интеллектуальной собственности возникших в результате выполнения работы сотрудником.

4. Обезопасить документооборот, на предприятии, от возможного внешнего вмешательства, в результате раскрытия информации сотрудниками.

5. Ограничивать доступ сотрудников к информации о материальных и нематериальных активах, банковских счетах, конечных бенефициариях, фактического места проживания должностных лиц, учредительных документов.

В завершение, хочется добавить – безопасность предприятия зависит от того, насколько качественно и эффективно было осуществлено предупредительные меры. Безопасность бизнеса – это такой же ежедневный процесс, как и развитие, выполнение функционала, работа производства, предоставление услуг и т.д.

К сожалению, собственники бизнеса не уделяют должного внимание безопасности, и как следствие, мы вынуждены об этом рассказывать так как, сегодня в Украине, это острый вопрос.

Вооружен тот, кто защищен.