Рекомендации как вести себя на допросе

1. Зачем нужен адвокат?

На допрос необходимо являться подготовленными. Пользуйтесь услугами адвоката, предварительно проконсультируйтесь с адвокатом и выстраивайте стратегию защиты.

2. Адекватность

На допрос необходимо являться в адекватном состоянии, без воздействия алкогольных, наркотических, токсических и психотропных веществ. Кроме того, не рекомендуется употреблять какие-либо медикаменты, которые влияют на реакцию мышления.

3. Когда являться на допрос?

На допрос вызывают за три дня, до назначенной даты, путем вручения повестки. Этот срок может быть нарушен, при этом, особа, которая вызывается на допрос, имеет право на подготовку. О нарушении строк необходимо уведомить руководителя следственного подразделения и орган прокуратуры которая совершает надзор за деятельностью следственного отдела.

4. Правила входа и выхода из помещения

Если Вы пришли на допрос с адвокатом необходимо запомнить несколько технических приемов:

- адвокат идет впереди клиента, в противном случае перед ним могут закрыть дверь, и клиента допрашивать в отсутствии адвоката или совершать психологическое давление;

- во время допроса, адвокат не имеет право покидать помещение, в противном случае кабинет может быть закрытым изнутри и клиента будут допрашивать без участия адвоката;

- при выходе из допроса, адвокат покидает помещение последним, в противном случае за адвокатом могут закрыть дверь и оставить клиента в кабинете с целью допроса или совершения психологического давление;

- при необходимости отлучиться из кабинета допроса, адвокат всегда должен сопровождать клиента, при этом помнить правила об очередности входа и выхода из помещения.

5. Вопросы, не относящиеся к делу



Не отвечать на общие вопросы следователя. Например, вопрос: «что Вы знаете по делу….», или: «рассказываете все, что знаете», это общие вопросы, которые не имеют отношения к делу.

6. Какие вопросы должен задавать следователь?

Вопросы должны быть четкими и понятными. Например, «где Вы были днем 22 января 2016 года, с 15:00 до 16:00?».

7. Опасные ответы

Не отвечайте «я не помню». Один следователь мне рассказывал, что на такой ответ он задает следующий вопрос «сколько необходимо времени, чтобы вспомнить?», человек отвечает «две недели», и следователь выписывает повестку, предоставив две недели допрашиваемому для воспоминаний и тут же ее вручает. В тоже время не отвечайте конкретно на вопрос, пытайтесь перевести ответ в плоскость официальной переписки.

8. Видео фиксация

Видео фиксация допроса может проводиться как по инициативе допрашиваемоготак и по инициативе следователя.

Если допрашиваемому отказали в видеофиксации об этом необходимо указать в протоколе и уведомить руководителя следственного подразделения и орган прокуратуры, которая совершает надзор за деятельностью следственного отдела.

В случае, применения видео фиксации по инициативе следователя, стоит учесть, что об этом допрашиваем должен быть предупреждён заранее.

9. Фабулу дела нужно знать еще до допроса



Следите за вопросами, они должны относиться непосредственно к тому делу, по которому Вас допрашивают для этого адвокат должен узнать фабулу уголовного производства до начала допроса и максимально разобраться в материалах производства.

10. Протокол допроса

Читайте внимательно протокол. В связи с технологическим развитием, сейчас ответы допрашиваемого печатаются на компьютере, а затем текст предоставляется допрашиваемому для ознакомления.

11. Важно сохранить смысл сказанного

Детально изучайте текст, чтобы не было изменений смысла сказанного. В случае, если расхождения в тексте и сказанного присутствуют, необходимо внести письменные замечания в протокол, перед тем как его подписывать.

12. Ст. 63 Конституции Украины не так уж и безобидна

Допрашиваемый имеет право отказаться от дачи показаний на основании ст. 63 Конституции Украины. Но опытный следователь, может начать оказывать психологическое давление на допрашиваемого, и вынуждать предоставить показания, так как предмет допроса не касается его лично, семьи или близких.

Если дела совсем уж плохи

P . S . В случае, когда на допросе Вы чувствуете, что на Вас оказывают давление или задают компрометирующие вопросы, или Вы не уверены в своих позициях, скажите, что Вам плохо. И следователь, обязан будет приостановить допрос и оказать Вам необходимую помощь. Так как, допрос не может осуществляться, когда человек пребывает в плохом самочувствии.