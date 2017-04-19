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Рекрутеры спрашивают: насколько вы странный по шкале от 1 до 10?
19.04.2017 10:28
Да они чертовы извращенцы, эти #HR-ы! Что они спрашивают на собеседовании, вместо профессиональной оценки?
Вопрос номер один: чего не хватает в вашем резюме?
Чего-чего?! Да у меня там все написано, открой глаза и прочитай! Мало того, что заставляют эти резюме составлять, так еще такие вопросы задают!
Второй вопрос: насколько вы странный по шкале от 1 до 10?
Странно, что ты ни дня на этой должности не проработал, а оцениваешь меня, профессионала! Все что вы можете – это задавать дурацкие вопросы.
Вот, к примеру, такие: вы стоите на поверхности Земли. Вы проходите километр на юг, километр на запад и километр на север, в конечном итоге оказавшись в отправной точке. Где вы?
Где я? Я в офисе у каких-то странных людей, что нанимают директора по маркетингу, а спрашивают о географии! У меня в IPhone есть Google Maps, проложи маршрут и посмотри, если надо, умник!
В смысле? Первый вопрос задет на собеседованиях Ричард Брэнсон? Правда? А второй – Тони Шей? Тот самый, из Zappos?! Интересно... Что?! Третий вопрос любит задавать Илон Маск?! Ну конечно! Они ведь нанимают на совсем другие зарплаты! Им можно. Там люди хоть понимают, за что мучаются. Потом за одну зарплату квартиру могут купить.
На самом деле, у хорошего рекрутера не бывает стандартных вопросов. Во-первых, потому что соискатели не дураки и готовы к таким вопросам. Во-вторых, потому что для каждой должности есть свой набор компетенций, которые необходимо оценить. Соответственно, и вопросы для их оценки будут разными. Поэтому на собеседовании не стоит бояться каверзных вопросов и считать их глупыми только потому, что лично вы не понимаете, зачем этот вопрос задан. Лучшая стратегия – включать мозг и отвечать. Чем сложнее вопросы, тем выше шансы, что перед вами не обычный работодатель, а тот, что обеспечит ваше развитие как личности и профессионала.
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