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Почему люди увольняются?
29.12.2016 13:24
В недавнем исследовании американская компания BambooHR обнаружила, что в Штатах 31% нанятых увольняются в течение первых 6 месяцев работы. Как-то не вяжется с укоренившимися представлениями о США как стране, в которой всегда все хорошо, правда? Американские коллеги вывели свою пятерку причин, по которым вновь нанятые сотрудники покидают компании.
Первое место – изменились предпочтения. Другими словами, они все еще определяются на счет своего карьерного пути и так вышло, что им не понравился тот путь, который они выбрали.
Второе – обязанности не совпали с ожиданиями. Описание работы неточно отобразило реальные обязанности.
На третьем, (кто бы мог подумать?:-) ) босс был придурком. Сохраняю орфографию авторов исследования, хотя, конечно же, осуждаю такие аморальные дефиниции.
Четвертое место. Не получали необходимого обучения.
И замыкает пятерку утверждение, что работа не была интересной. Действительно, устраивался на перерабатывающий завод чистить рыбу, а там, как оказалось, не так интересно, как в Google!
Наверное, каждый сделает из этого хит-парада свои выводы. Я же обращу внимание на то, что все эти причины стары как мир. Эйчары уже десятки лет о них говорят. И о понимании личных целей соискателей и их совпадения с целями компаний. И о том, что на собеседовании не стоит прекращать действительность, чтобы люди не сбежали, как только увидят реальное состояние дел. А важности подготовки руководителей, обучения и вовлечения персонала тоже говорят много и упорно.
Однако же, многие не делают то, о чем наверняка знают. Даже в Штатах. Получается, преимущество имеет не тот, кто много знает, а тот, кто хотя бы немножко, но реализовывает на практике.
теги: Сергей Марченко, HR, работа, увольнение
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