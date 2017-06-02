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Нова ініціатива Мін’юсту, яка спрямована на нашу молодь
02.06.2017 15:38
Випускників та студентів Вищих навчальних закладів чекають на стажування в органах юстиції, зокрема, в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві. За допомогою нової послуги «онлайн стажування» https://online.minjust.gov.ua/sotsialnyj-lift/#lift2-area, студенти юридичних факультетів можуть записатися на стажування та приєднатися до команди професіоналів. Презентація даної послуги відбулась за ініціативи Міністра юстиції України Павла Петренка.
Для цього потрібно заповнити анкету, вказавши дані про себе. Також кожен може обрати місце проходження практики, термін стажування та дату початку. Для цього достатньо зайти на сайт «Онлайн будинок юстиції» https://online.minjust.gov.ua/, обрати розділ «Соціальний ліфт» та вкладку "Стажування».
У перспективі кандидати проходитимуть додаткове навчання, потраплятимуть у відповідний рейтинг, а найкращі - отримають роботу в органах юстиції України.
В органах державної влади завжди чекають молодих спеціалістів, які спрямовані
працювати на результат та втілювати свої інноваційні ідеї у життя. Ми з радістю
поділимося з ними своїм досвідом та приймемо всі їхні ініціативи.
На власному прикладі запевняю, що прийти в органи влади за відкритим конкурсом реально, і навіть на керівні посади. Скажу відверто, що до роботи в органах влади працював у громадському секторі та бачив багато недоліків, тому було велике бажання стати реформатором та почати змінювати систему.
Наприклад, нашій команді вдалося реалізувати такі проекти:
1. Запустити «Он-лайн будинок юстиції» https://online.minjust.gov.ua/, завдяки якому можна зареєструвати бізнес, громадську організацію, ліквідувати бізнес, замовити повторну видачу документів відділами державної реєстрації актів цивільного стану, отримати витяги з реєстрів, отримати інформацію про отримання електронного цифрового підпису та можливості контролювати стан вашого майна за допомогою послуги «Смс-маяк»
2. Реалізувати безкоштовний лінгвістично-освітній проект з вивчення англійської мови «Lingva.Skills» http://www.lingva.ua/. Зараз англійську мову за цим інноваційним проектом вивчають більше 40 державних установ, учасники АТО та внутрішньо переміщені особи, викладачі та інщі соціальні категорії. Всього наразі у нас 65 тисяч учнів та 2 млн. заявок.
3. Зробити конкурси на державну службу відкритими та публічними.
Протягом 2016 року в управлінні було проведено 10 засідань конкурсних комісій
на 374 посади!
4. Відреставрувати київські ЗАГСи.
Одна з ініціатив, яку вдалось успішно реалізувати – реставрація київських палаців урочистих подій. Почали з того, що відремонтували Дарницький, Подільський, Дніпровський та
Оболонський Загси.
5. Підписали меморандуми про співпрацю з найретинговішими ВУЗАМи України. І саме тому двері столичної юстиції завжди відкриті для студентів та практикантів!Ми виховуємо майбутніх співробітників ще з університетських лав.
Саме з цією метою підписали низку меморандумів про співпрацю з вузами, такими як, «Києво-Могилянська академія», Національна академія внутрішніх справ, Університет державної фіскальної служби України, КНЕУ, Інститут Міжнародних відносин та ін.
6. Підтримали запуск пілотного проекту від Мінюсту «Шлюб за добу»
7. І, насамкінець, започаткував традицію проведення Правого турніру на Кубок Головного територіального управління юстиції в місті Києві «Майбутній працівник юстиції» .
Взагалі, я переконаний, що освічена молодь – майбутнє України! А у нас в юстиції ми зможемо передати свій досвід, надати допомогу в отриманні практичних знань майбутніх юристів. Тож, столична юстиція націлена на роботи з молодими та перспективними юристами, які мають наміри допомагати країні змінюватись.
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