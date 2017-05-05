Що потрібно знати про відпустки

Цього місяця українці святкують травневі свята та День міжнародної солідарності трудящих за свої права. День праці був дискредитований радянською владою, проте боротьба за права працівників продовжується і в наш час. На жаль, українці не достатньо обізнані щодо того, як боротися за свої права, хоч нині в Україні є й достатньо прикладів успішного обстоювання прав людей найнятої праці. Які права має офіційно працевлаштована людина? У зв’язку з вихідними та святами спочатку пропоную розглянути тему відпусток. Як правильно оформити заяву на відпустку? Які є "лазівки" в закон та про які законні права на відпустку Ви могли не знати.

Зрозуміло, що кожен найманий працівник в Україні має право на відпустку і на відпускні. Для деяких категорій працівників питання тривалості відпусток регулюється спеціальними законодавчими актами і постановами Кабінету Міністрів України.

Право працівника на відпустку повної тривалості у перший рік роботи настає через шість місяців безперервної роботи на підприємстві. Якщо така відпустка надається раніше 6 місяців безперервної роботи, то її тривалість визначається пропорційно до відпрацьованого часу.

Чинним законодавством передбачені такі види відпусток:

· щорічна (основна, додаткова відпустка за роботу із шкідливими та важкими умовами праці, додаткова відпустка за особливий характер праці, інші додаткові відпустки, передбачені законодавством);

· відпустка у зв’язку з навчанням;

· творча;

· соціальна;

· відпустка без збереження заробітної плати.

Також законодавством не встановлені обмеження щодо того, які ще можуть бути відпустки на підприємствах. Умовами колективного договору підприємства або умовами трудових контрактів може бути встановлено й інші види відпусток.

Необхідно також звернути увагу на той факт, що не мають права на відпустку громадяни, які працюють за договорами цивільно-правового характеру, оскільки вони регулюються Цивільним кодексом України і не є трудовими.

Тривалість відпусток

Тривалість щорічної основної відпустки й не може бути меншою за 24 календарні дні за відпрацьований рік, який обчислюється від дня укладення трудового договору.

Т ривалість відпусток розраховується у календарних днях. При визначенні тривалості відпустки не потрібно враховувати дні тимчасової непрацездатності працівника, засвідченої у встановленому порядку, а також відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, святкові й неробочі дні, що припадають на відпускний період.

Загальна тривалість щорічних основної й додаткової відпустки не може перевищувати 59 календарних днів, а для працівників, зайнятих на підземних гірських роботах, — 69 календарних днів.

У перший рік працівник має право на відпустку повної тривалості тільки після закінчення 6 місяців безперервної роботи. Якщо відпустка надається раніше зазначеного строку, то її тривалість розраховується пропорційно відпрацьованому часу.

Та слід зазначити, деякі категорії працівників можуть одержати повну відпустку до закінчення 6 місяців перебування у трудових відносинах, а саме: жінкам — перед відпусткою у зв’язку з вагітністю та пологами та після неї, а також жінкам, які мають двох і більше дітей віком до 15 років чи дитину інваліда; інвалідам; особам у віці до 18 років; чоловікам, дружини яких перебувають у відпустці в зв’язку з вагітністю та пологами; особам, звільненим після проходження строкової військової чи альтернативної служби, якщо після звільнення із служби вони були прийняті на роботу протягом трьох місяців, не враховуючи часу проїзду до місця проживання; сумісникам — одночасно з відпусткою за основним місцем роботи; працівникам, які успішно навчаються у навчальних закладах й мають бажання приєднати відпустку до часу здачі іспитів, заліків, написання дипломних, курсових, лабораторних та інших робіт, що передбачені навчальною програмою; працівникам, які не використали за попереднім місцем роботи повністю чи частково щорічну основну відпустку й не отримали за неї грошову компенсацію; працівникам, що мають путівку для санаторно-курортного лікування; батькам — вихователям дитячих будинків сімейного типу та інших випадках передбачених чинним законодавством.

Чинним законодавством забороняється ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років підряд, а також ненадання їх протягом робочого року особам віком до 18 років і працівникам, що мають право на щорічні додаткові відпустки за роботу зі шкідливими й тяжкими умовами або з особливими умовами праці.

Поділ та перенесення щорічної відпустки

За бажанням працівника щорічну відпустку можна розділити на частини будь-якої тривалості за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менш як 14 календарних днів. Така основна безперервна частина відпустка не обов’язково має надаватися першою.

Звертаємо увагу, що остаточне рішення про надання відпустки частинами приймає роботодавець, тому, враховуючи виробничі обставини, він може й не погодитися розділити відпустку так, як того бажає працівник, а запропонувати свої умови поділу відпустки на частини або не ділити її взагалі.

Щорічна відпустка також може бути перенесена на інший період й за ініціативою роботодавця. Це можливо лише за письмовою згодою працівника й за згодою із профспілкою (представником профспілки) у випадку, якщо надання щорічної відпустки в період, що був зазначений раніше, може негативно вплинути на роботу підприємства за умови, що частина відпустки тривалістю не менше як 24 календарних дні буде використана в поточному робочому році.

Цікаво, громадяни можуть піти у відпустку у разі укладання шлюбу. Законом про відпустки не передбачений додатковий оплачувана відпустка для осіб, що вступають у шлюб. Громадяни, що вступають у шлюб, за їх бажанням в обов'язковому порядку надається відпустка без збереження заробітної плати тривалістю до 10 календарних днів. Підставою для надання працівникові відпустки у зв'язку з вступом в шлюб є довідка з ВДРАЦСу про подання заяви та заява працівника на ім'я керівника установи про надання йому відпустки без збереження заробітної плати у зв'язку з одруженням із зазначенням конкретної дати початку відпустки та її тривалості.