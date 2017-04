Юстиція заохочує українців вивчати англійську безкоштовно

Держслужбовці, вчителі, студенти, різні установи та організації, вимушені переселенці опановують англійську разом з безкоштовним соціальним освітнім проектом Lingva.Skills.

Хочу зазначити, що проект стартував за підтримки Головного територіального управління юстиції Києва та міністра юстиції України в квітні минулого року. І вже ми маємо дуже класні результати. Біля двохсот випускників вже закінчили курс і ще більше 50 тисяч приєдналися до нашого курсу вивчення англійської безкоштовно по всій країні.

До речі, Lingva.Skills – це прекрасна альтернатива платним курсам, але ні в чому не поступається сучасним вимогам. Тому що над розробкою цього проекту працювала молода команда досвідчених фахівців. Ми намагалися і брали собі за мету створити корисний для ресурс, з допомогою якого могли б навчатися держслужбовці.

Але згодом, навіть не очікували, що жваву цікавість викажуть громадські організації, такі як Всеукраїнська асоціація переселенців, яка попросила нас навчати у проекті 987 867 людей, які опинилися в складній життєвій ситуації. Приєдналися навчальні заклади країни: школи, коледжі, ВИШі тощо. Загалом, 380 навчальних закладів поповнили нашу команду бажаючих опанувати англійську. І це дуже круто насправді. Мені здається, якщо в країні є попит на отримання знань, то країна рухається вперед! З цікавих моментів: до лав бажаючих приєдналась навіть Городищенська виправна колонія (№ 96).

То хочу кілька слів сказати, що треба, щоб користуватися нашим ресурсом для безкоштовного навчання Lingva.Skills. По-перше – це бажання. Без нього нікуди. Бажання та мотивація. А далі не складно:

Знаходимо сайт http://www.lingva.ua/, подаємо заявку від відповідного органу. Заходимо в систему, слухаємо вебінар та читаємо інструкцію, проходимо тест на визначення рівня. Згідно з рівнем для вас обирається програма. Після всіх уроків, виконаних завдань складається тест та навіть отримується сертифікат. Все по-справжньому! А після цього use language in your life, speak fluent and enjoy yourself !

Взагалі, наші прагнення, щоб українці були обізнаними, щоб отримували знання не за великі гроші, а з допомогою державних органів та наших освітніх програм безкоштовно. Тому просто долучайтесь, легко та з задоволенням навчайтесь. А ми і надалі будемо впроваджувати в життя сучасні засоби, що полегшуватимуть життя українців. На то вона і держава!

P. S . Вже у 2017 році до нас приєднались:

- Апарат Верховної Ради України та Комітети Верховної Ради України:

Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони та Комітет Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності;

- Міністерство культури та мистецтв України;

- Державна Міграційна Служба України 1579 осіб;

- Національна академія державного управління при Президент і України -365 осіб;

- Дитячий табір Артек-Прикарпаття;

- Маріупольський, Дніпропетровський та Миколаївський місцеві центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги;

- Києво-Могилянська Академія;

- 230 обласних, міських та районних державних адміністрацій;

Наразі проект не зупиняється на досягненнях, тому вдосконалюється, створюючи рівень В1 та модернізуючи сайт для більш зручного користування. Саме за потреби фінансування прийнято рішення приєднатися до платформи https://biggggidea.com/project/lingvaskills-/, на якій соціальні проекти збирають кошти для своїх ініціатив. З 300 тисяч вже зібрано 25 тисяч. Приєднуйтесь, тільки разом ми зможемо втілити безкоштовну та якісну освіту для багатьох українців.