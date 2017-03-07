Он-лайн будинок юстації – доступні нові послуги

Втратили свідоцтво про народження чи інший документ? Отримати дублікат вже на наступний день – наразі не проблема. А відтепер в Україні можна навіть бізнес зареєструвати он-лайн.

Мабуть усі ми пам’ятаємо нудні години очікування та довжелезні черги в органах реєстрації актів цивільного стану. Раніше ВДРАСЦи пропонували свої послуги лише при особистій зустрічі в кабінетах. Зареєструвати народження, шлюб, розлучення чи смерть громадян України, було можливим лише при поданні документів у паперовій формі. У 2016 році понад 1 мільйон громадян України особисто відвідали органи державної реєстрації, витративши на це величезну кількість часу. Відтепер усі ці послуги доступні в Інтернеті в будь-який зручний час 24 години на добу 7 днів на тиждень. Електронні послуги доступні через «Онлайн-будинок юстиції» за посиланням online.minjust.gov.ua.

А віднині на сайт доступні нові послуги. На порталі фізичні особи-підприємці можуть здійснювати державну реєстрацію, вносити зміни до відомостей, включати відомості до реєстру і припиняти підприємницьку діяльність в он-лайн-режимі. Аналогічно і для юридичних осіб: держреєстрацію, створення юрособи та внесення відомостей до реєстру можна здійснити, не виходячи з кабінету.

Електронні форми документів з автоматичною перевіркою і підказками мінімізують ризик допущення помилок під час їх заповнення. За рахунок автоматизації значно прискорюється процес розгляду документів і ухвалення відповідного рішення.

Такі нововведення дозволять заощадити час, фінансові ресурси і мінімізують корупційні ризики.

Сервіс розпочав свою роботу 7 квітня 2016 року. Спочатку систему тестували і вона працювала лише на рівні Києва. Та вже з 23 лютого цього року після позитивного результату, такі електронні послуги доступні всій Україні.

Ми почали боротися з бюрократичною системою тисяч папірців і потроху перемагаємо її. Ще 3 роки тому електронні сервіси та Міністерство юстиції були несумісними. Нині ми входимо в лідери серед державних органів, де запроваджуються електронні технології та проводяться реформи у сфері дерегуляції. Це спільна робота людей, які працюють в Міністерстві юстиції, Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві, а також волонтерів з ІТ галузі, які допомагали нам з перших днів створювати новий простір свободи і простоти у комунікаціях з державними органами.

Величезні корпорації відмовилися від паперових носіїв ще 10 років тому. Нині у світі прослідковується тенденція відходу від паперових носіїв. І ми є частиною цього процесу, адже це швидкість і зручність для громадян, бізнесу та всього суспільства. «Он-лайн будинок юстиції» – це перша такого роду платформа, яка реально запрацювала. Крім цього, вона буде розширюватися, з’являтимуться нові послуги, доступні в он-лайн режимі.

Тепер будь-який громадянин може подати заявку через «Он-лайн будинок юстиції» про втрату документа і в будь-якому відділі ДРАЦС країни отримати дублікат уже завтра. Адже наша філософія – отримати послуги в сфері юстиції максимально швидко - в 3 кліки мишкою.

Ми поставили перед собою завдання відкрити законсервовану систему, яку можна узагальнено назвати "подача і видача документів". Перевівши цю систему в он-лайн, ми піклуємось про час, нервову систему та невід'ємне право на повагу до гідності мільйонів українців. Бо корупція, черги і безліч папірців в еру електронних можливостей пригнічували це право.

Живи на повну, а про документи подбає Мін'юст!