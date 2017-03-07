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Он-лайн будинок юстації – доступні нові послуги
07.03.2017 10:00
Втратили свідоцтво про народження чи інший документ? Отримати дублікат вже на наступний день – наразі не проблема. А відтепер в Україні можна навіть бізнес зареєструвати он-лайн.
Мабуть усі ми
пам’ятаємо нудні години очікування та довжелезні черги в органах реєстрації
актів цивільного стану. Раніше ВДРАСЦи пропонували свої послуги лише при
особистій зустрічі в кабінетах. Зареєструвати народження, шлюб, розлучення чи
смерть громадян України, було можливим лише при поданні документів у паперовій
формі. У 2016 році понад 1 мільйон громадян України особисто відвідали органи
державної реєстрації, витративши на це величезну кількість часу. Відтепер усі
ці послуги доступні в Інтернеті в будь-який зручний час 24 години на добу 7
днів на тиждень. Електронні послуги доступні через «Онлайн-будинок юстиції» за
посиланням online.minjust.gov.ua.
А віднині на сайт
доступні нові послуги. На порталі фізичні особи-підприємці можуть здійснювати
державну реєстрацію, вносити зміни до відомостей, включати відомості до реєстру
і припиняти підприємницьку діяльність в он-лайн-режимі. Аналогічно і для
юридичних осіб: держреєстрацію, створення юрособи та внесення відомостей до
реєстру можна здійснити, не виходячи з кабінету.
Електронні форми
документів з автоматичною перевіркою і підказками мінімізують ризик допущення
помилок під час їх заповнення. За рахунок автоматизації значно прискорюється
процес розгляду документів і ухвалення відповідного рішення.
Такі нововведення
дозволять заощадити час, фінансові ресурси і мінімізують корупційні ризики.
Сервіс розпочав свою роботу 7 квітня 2016 року. Спочатку систему
тестували і вона працювала лише на рівні Києва. Та вже з 23 лютого цього року
після позитивного результату, такі електронні послуги доступні всій Україні.
Ми почали боротися
з бюрократичною системою тисяч папірців і потроху перемагаємо її. Ще 3 роки
тому електронні сервіси та Міністерство юстиції були несумісними. Нині ми
входимо в лідери серед державних
органів, де запроваджуються електронні технології та проводяться реформи у
сфері дерегуляції. Це спільна робота людей, які працюють в Міністерстві
юстиції, Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві, а також
волонтерів з ІТ галузі, які допомагали нам з перших днів створювати новий
простір свободи і простоти у комунікаціях з державними органами.
Величезні
корпорації відмовилися від паперових носіїв ще 10 років тому. Нині у світі
прослідковується тенденція відходу від паперових носіїв. І ми є частиною цього
процесу, адже це швидкість і зручність для громадян, бізнесу та всього суспільства.
«Он-лайн будинок юстиції» – це перша
такого роду платформа, яка реально запрацювала.
Крім цього, вона буде розширюватися, з’являтимуться нові послуги,
доступні в он-лайн режимі.
Тепер будь-який
громадянин може подати заявку через «Он-лайн будинок юстиції» про втрату
документа і в будь-якому відділі ДРАЦС країни отримати дублікат уже завтра.
Адже наша філософія – отримати послуги в сфері юстиції максимально швидко - в 3
кліки мишкою.
Ми поставили перед
собою завдання відкрити законсервовану систему, яку можна узагальнено назвати
"подача і видача документів". Перевівши цю систему в он-лайн, ми
піклуємось про час, нервову систему та невід'ємне право на повагу до гідності
мільйонів українців. Бо корупція, черги і безліч папірців в еру електронних
можливостей пригнічували це право.
Живи на повну, а
про документи подбає Мін'юст!
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