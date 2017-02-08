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Молчание ягнят: что мы знаем о корпоративных конфликтах?
08.02.2017 10:07
Рейдерство как процесс поглощения компаний – явление вполне устоявшиеся.
Многие кивают в сторону Европы или Америки, мол, даже у этих «образцов»
демократии и свободного рынка случаи корпоративных конфликтов не так уж и
редки. Более того, именно оттуда, из мира капиталистов, рейдерство пришло на
наш новообразованный рынок и неокрепшую законодательную и судебную системы.
Увидеть слово «рейдер» на страницах «Wall Street Journal», «The
Economist» или «Huffington Post» относительно американского, французского или
магната из другой страны можно и сейчас. Но настоящий расцвет корпоративных
конфликтов, к примеру, в Америке пришелся на 80-е и не был лишен определенного
шарма. «Возглавили» этот процесс бизнес-воротилы Виктор Познер, Карл Айкан,
Роберт Басс и др. В этот период были изобретены новые финансовые схемы для «отжатия»
желаемых активов: финансированный выкуп, мусорные облигации, «activist
shareholder». Интересно, что последнее даже не имеет адекватного перевода,
поскольку на нашем рынке отсутствует в силу его слабости.
Рейдерство западного образца – это не только жесткий стиль
ведения бизнеса и хитроумные финансовые схемы, но и соответствующее внимание
медиа. Каждый, уличенный в захвате чужих акций, был «заклеймен» рейдером.
Фамилии этих деятелей нельзя найти в СМИ без приставки, указывающей на способ,
с помощью которого они сколотили свое состояние. О ведении корпоративных
конфликтов и «прославленных» рейдерах писали книги, проводили расследования,
создавали передачи. Вопреки законности их манипуляций, в обществе
сформировалось негативное отношение и, в какой-то мере, неприятие практики бизнес-захвата.
Украинские корпоративные конфликты – явление совершенно отличное.
Здесь действует единственный принцип – беспредел. Во время Киевского
международного экономического форума обсуждалось популярное мнение, что
инвесторы обходят Украину стороной из-за коррупции и несовершенства судебной
системы. И это правда, но бояться они вовсе не того, что чиновники разного
ранга залезут в их карман, а отсутствия гарантии ключевого для бизнеса права –
права собственности.
Захват и передел бизнеса происходит с молчаливого согласия
СМИ и общества, а также проплаченного бездействия государственных органов. Схема
проста. Медиа считаются инструментом для привлечения внимания общества, лидеров
мнения, политиков. Это должно создать шумиху вокруг дела и стать дополнительной
гарантией справедливого суда. Здесь же помощи ждать неоткуда. Государство,
бизнес и общество несут ответственность за сложившуюся ситуацию, в том числе,
за ее коммуникационную составляющую. И так же, вместе, могут исправить ошибки.
Позиция государства.
Ситуация с позицией власти и борьбой с рейдерством крайне любопытная. Статья
или закон, устанавливающие наказание за рейдерство, в нашем законодательстве
отсутствуют. Соответственно, никто не притягивается к ответственности по такому
обвинению. Тем не менее, все говорят о проблеме корпоративных конфликтов,
поглощений и даже пытаются с ней бороться. К примеру, в СМИ можно встретить
информацию о том, что 90% рейдерских атак, совершенных в прошлом году,
увенчались успехом. Но откуда взялась эта цифра, кто и каким образом фиксирует
такие случаи – остается загадкой.
Это приводит к тому, что любая попытка прокоммуницировать
сообщение о том, что Украина работает над созданием соответствующего бизнес- и
инвест-климата не действуют. Деньги любят счет, а бизнесмены – цифры. Пока
проблема неисчислима и неосязаема, а результаты реформ можно охарактеризовать
емким «покращено», никто не принесет сюда деньги. Декларируемая борьба с
рейдерством, и деятельность соответствующей комиссии, кажется не большим, чем
борьба с мельницами.
Позиция бизнеса. Страхи
и ошибки собственников хорошо известны. Сначала они не хотят заявлять о
конфликте, поскольку надеются разрешить его без привлечения внимания
общественности. А после становится попросту поздно – налаженных контактов со
СМИ предприятия не имеют, информационного пакета, как и плана действий в случае
коллапса – тоже. Не стоит упускать из виду и тот факт, что рейдерят по-крупному
обычно люди с немалым состоянием и влиянием на медиа.
Позиция медиа. Для
медиа проблема рейдерства, несмотря на систематичность и комплексность
проблемы, не является актуальной по ряду причин: во-первых, общеизвестная
нелюбовь к бизнесу в целом. Все-таки, нельзя отрицать, в сознании многих людей,
частное дело – частная проблема. Передел бизнеса и денег, вроде бы, никого не
касается и, соответственно, не волнует. По неофициальным данным, которые
встречаются в СМИ без всякой ссылки на источники, за прошлый год атак
состоялось около 3000. А вот припомнить хотя бы десяток громких медиа-скандалов
вокруг таких конфликтов непросто.
Вторая проблема – «джинса». Некоторые участники
корпоративных конфликтов предпочитают стимулировать интерес к событиям на своем
предприятии искусственно. Потому при
возникновении нового скандала медиа предпочитают оставаться в стороне, чтобы не
подмочить собственную репутацию.
Третий нюанс вполне банален – все средства информации
находятся в руках людей с собственным кругом связей и бизнес-интересов, которые
могут быть не заинтересованными в афишировании той или иной информации.
Медиа-компонент является одним из полноценных составляющих
«операции», как при атаке на бизнес и его защите, так и, в целом, в борьбе с самим
явлением рейдерства. Инвестиции, развитие бизнеса и, как следствие, улучшение
уровня жизни граждан государства зависят от понимания своей ответственности
всеми сторонами и внимания средств массовой информации. Вопрос остается лишь за
тем, чтобы правильно выстраивать с ними отношения.
теги: рейдерство, бизнес, СМИ, общество
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