Молчание ягнят: что мы знаем о корпоративных конфликтах?

Рейдерство как процесс поглощения компаний – явление вполне устоявшиеся. Многие кивают в сторону Европы или Америки, мол, даже у этих «образцов» демократии и свободного рынка случаи корпоративных конфликтов не так уж и редки. Более того, именно оттуда, из мира капиталистов, рейдерство пришло на наш новообразованный рынок и неокрепшую законодательную и судебную системы.

Увидеть слово «рейдер» на страницах «Wall Street Journal», «The Economist» или «Huffington Post» относительно американского, французского или магната из другой страны можно и сейчас. Но настоящий расцвет корпоративных конфликтов, к примеру, в Америке пришелся на 80-е и не был лишен определенного шарма. «Возглавили» этот процесс бизнес-воротилы Виктор Познер, Карл Айкан, Роберт Басс и др. В этот период были изобретены новые финансовые схемы для «отжатия» желаемых активов: финансированный выкуп, мусорные облигации, «activist shareholder». Интересно, что последнее даже не имеет адекватного перевода, поскольку на нашем рынке отсутствует в силу его слабости.

Рейдерство западного образца – это не только жесткий стиль ведения бизнеса и хитроумные финансовые схемы, но и соответствующее внимание медиа. Каждый, уличенный в захвате чужих акций, был «заклеймен» рейдером. Фамилии этих деятелей нельзя найти в СМИ без приставки, указывающей на способ, с помощью которого они сколотили свое состояние. О ведении корпоративных конфликтов и «прославленных» рейдерах писали книги, проводили расследования, создавали передачи. Вопреки законности их манипуляций, в обществе сформировалось негативное отношение и, в какой-то мере, неприятие практики бизнес-захвата.

Украинские корпоративные конфликты – явление совершенно отличное. Здесь действует единственный принцип – беспредел. Во время Киевского международного экономического форума обсуждалось популярное мнение, что инвесторы обходят Украину стороной из-за коррупции и несовершенства судебной системы. И это правда, но бояться они вовсе не того, что чиновники разного ранга залезут в их карман, а отсутствия гарантии ключевого для бизнеса права – права собственности.

Захват и передел бизнеса происходит с молчаливого согласия СМИ и общества, а также проплаченного бездействия государственных органов. Схема проста. Медиа считаются инструментом для привлечения внимания общества, лидеров мнения, политиков. Это должно создать шумиху вокруг дела и стать дополнительной гарантией справедливого суда. Здесь же помощи ждать неоткуда. Государство, бизнес и общество несут ответственность за сложившуюся ситуацию, в том числе, за ее коммуникационную составляющую. И так же, вместе, могут исправить ошибки.

Позиция государства. Ситуация с позицией власти и борьбой с рейдерством крайне любопытная. Статья или закон, устанавливающие наказание за рейдерство, в нашем законодательстве отсутствуют. Соответственно, никто не притягивается к ответственности по такому обвинению. Тем не менее, все говорят о проблеме корпоративных конфликтов, поглощений и даже пытаются с ней бороться. К примеру, в СМИ можно встретить информацию о том, что 90% рейдерских атак, совершенных в прошлом году, увенчались успехом. Но откуда взялась эта цифра, кто и каким образом фиксирует такие случаи – остается загадкой.

Это приводит к тому, что любая попытка прокоммуницировать сообщение о том, что Украина работает над созданием соответствующего бизнес- и инвест-климата не действуют. Деньги любят счет, а бизнесмены – цифры. Пока проблема неисчислима и неосязаема, а результаты реформ можно охарактеризовать емким «покращено», никто не принесет сюда деньги. Декларируемая борьба с рейдерством, и деятельность соответствующей комиссии, кажется не большим, чем борьба с мельницами.

Позиция бизнеса. Страхи и ошибки собственников хорошо известны. Сначала они не хотят заявлять о конфликте, поскольку надеются разрешить его без привлечения внимания общественности. А после становится попросту поздно – налаженных контактов со СМИ предприятия не имеют, информационного пакета, как и плана действий в случае коллапса – тоже. Не стоит упускать из виду и тот факт, что рейдерят по-крупному обычно люди с немалым состоянием и влиянием на медиа.

Позиция медиа. Для медиа проблема рейдерства, несмотря на систематичность и комплексность проблемы, не является актуальной по ряду причин: во-первых, общеизвестная нелюбовь к бизнесу в целом. Все-таки, нельзя отрицать, в сознании многих людей, частное дело – частная проблема. Передел бизнеса и денег, вроде бы, никого не касается и, соответственно, не волнует. По неофициальным данным, которые встречаются в СМИ без всякой ссылки на источники, за прошлый год атак состоялось около 3000. А вот припомнить хотя бы десяток громких медиа-скандалов вокруг таких конфликтов непросто.

Вторая проблема – «джинса». Некоторые участники корпоративных конфликтов предпочитают стимулировать интерес к событиям на своем предприятии искусственно. Потому при возникновении нового скандала медиа предпочитают оставаться в стороне, чтобы не подмочить собственную репутацию.

Третий нюанс вполне банален – все средства информации находятся в руках людей с собственным кругом связей и бизнес-интересов, которые могут быть не заинтересованными в афишировании той или иной информации.

Медиа-компонент является одним из полноценных составляющих «операции», как при атаке на бизнес и его защите, так и, в целом, в борьбе с самим явлением рейдерства. Инвестиции, развитие бизнеса и, как следствие, улучшение уровня жизни граждан государства зависят от понимания своей ответственности всеми сторонами и внимания средств массовой информации. Вопрос остается лишь за тем, чтобы правильно выстраивать с ними отношения.