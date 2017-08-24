







Шановні колеги та колежанки, від душі поздоровляю всіх вас з Днем Незалежності України!





"Незалежність України - це право і обов'язок збудувати правову демократичну цивілізовану державу, де основними цінностями будуть реальність прав і суверенітет особистості, гарантованість розвитку і гідності кожного громадянина, представника будь-якої національності, всебічна повага до кожної етнічної меншини, що живе на українській землі". Війна і бідність не виправдовують Хочу нагадати звернення до народу батьків-засновників нашої держави Війна і бідність не виправдовують посягання на свободу слова та інші права людини!









Дарую лінк на американські навчальні ігри про правову державу та демократію . Там можна побути присяжним, покерувати юридичною фірмою, яка спеціалізується на захисті прав людини, виграти вибори, написати закон, попрацювати міським головою чи президентом США і виграти війну з імперією зла, її назву я не запам'ятав...













На жаль, українських аналогів поки нема. Росіяни взагалі шпіляться в "Мафію" з роботами на "Телеграмі". Дарую ідею зробити такі самі навчальні ігри про українську (потенційну) демократію та (в ідеалі) права людини в Україні. Якщо знайдуться програмісти та дизайнери у команду розробників української віртуальної навчально-ігрової моделі правової держави, готовий допомогти з розробкою сюжетів і текстів.





Слава Україні!





Вірте в себе!