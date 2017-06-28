Помріємо про конституцію людства?









Кожній людині належить влада над собою.





Всі люди вільні жити за своїми правилами, не завдаючи шкоди собі та іншим.





Весь світ належить людям.





Кожна людина має думати і діяти заради того, щоб успішно оволодіти світом на користь собі та іншим.





Більш успішні допомагають менш успішним уникати страждань і ставати більш успішними.





Суперечки та інші проблеми вирішуються шляхом мислення, спілкування та взаєморозуміння.





Людина самостійно визначає та розвиває власні цінності, виявляє вдячність іншим за повагу до себе і своїх цінностей, карає себе за неповагу до інших та їх цінностей шляхом чесного відшкодування завданої шкоди та вжиття заходів безпеки для уникнення подальшої шкоди.





Умисне завдання шкоди, а також невдячність та безкарність є насильством.





Заборонено всі види насильства, в тому числі:





- війни, кордони, податки, цензура, привілеї, монополії;





- посягання на людське життя, гідність, свободу та власність, а також обман і залякування.





Порушники цієї заборони карають себе ув'язненням у паралельній реальності державності.