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Помріємо про конституцію людства?
28.06.2017 15:07
Кожній людині належить влада над собою.
Всі люди вільні жити за своїми правилами, не завдаючи шкоди собі та іншим.
Весь світ належить людям.
Кожна людина має думати і діяти заради того, щоб успішно оволодіти світом на користь собі та іншим.
Більш успішні допомагають менш успішним уникати страждань і ставати більш успішними.
Суперечки та інші проблеми вирішуються шляхом мислення, спілкування та взаєморозуміння.
Людина самостійно визначає та розвиває власні цінності, виявляє вдячність іншим за повагу до себе і своїх цінностей, карає себе за неповагу до інших та їх цінностей шляхом чесного відшкодування завданої шкоди та вжиття заходів безпеки для уникнення подальшої шкоди.
Умисне завдання шкоди, а також невдячність та безкарність є насильством.
Заборонено всі види насильства, в тому числі:
- війни, кордони, податки, цензура, привілеї, монополії;
- посягання на людське життя, гідність, свободу та власність, а також обман і залякування.
Порушники цієї заборони карають себе ув'язненням у паралельній реальності державності.
теги: конституція, космополітизм
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