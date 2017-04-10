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Одесская фискальная служба уходит под контроль олигарха Альперина?
10.04.2017 18:11
На майдане люди требовали от власти работать в интересах народа, а не денежных мешков. Какое-то время это требование выполнялось, по крайней мере, для виду. Теперь, даже не скрываясь, олигархи снова усаживаются на денежные потоки.
Пример, как это происходит, мы видим в Одессе. В конкурсе на должность начальника Главного управления Фискальной службы в Одесской области победил Глеб Милютин, но он остается исполняющим обязанности. Назначение победителя конкурса заблокировано судом по иску Игоря Сингаевского, бывшего начальника, который после увольнения в связи с люстрацией пытается через суд восстановиться на должности при поддержке теневиков, раздраженных несговорчивостью нынешнего руководства.
Люстрирован был Сингаевский по той причине, что в период с 04.06.2013 по 16.06.2014 занимал должность начальника Главного управления Миндоходов в Волынской области. Там он прославился активным вытрясанием последних копеек из малого бизнеса, за что его публично хвалил губернатор Климчук, ставленник Януковича. Поэтому в неспокойное революционное время Сингаевский внезапно решил сменить климат и поискать место работы подальше от того, где налогоплательщики знали его как облупленного и требовали немедленной люстрации.
Сингаевский руководил фискалами Южной Пальмиры в 2014-2015 годах. По неофициальной информации, он был очень удобен олигарху Вадиму Альперину, которого с 90-х годов называют королем контрабанды. Статус кво сохранялся, контрабандные потоки продолжали течь. Например, пошлины занижались в десятки раз и бюджет недополучал миллионы, когда горы небольших дорогих гаджетов ввозились в коробках от крупного оборудования попроще. Структуры Альперина процветали, а других, особенно производителей сельхозпродукции, мытари обложили непосильными поборами.
Скудные зарплаты на госслужбе не помешали Сингаевскому найти какой-то секрет тайного обогащения. На сегодня он владеет двумя квартирами площадью 79 и 91 кв.м., хотя в декларации о доходах за 2012 год у него из недвижимости значилась только квартира площадью 45 кв. м. О машинах, банковских вкладах и прочих активах остается только догадываться, потому что в Интернете невозможно отыскать данные о декларациях Сингаевского позднее 2012 года.
Легкая жизнь кончилась, когда Михаил Саакашвили начал бороться с коррупцией, разоблачил схемы контрабанды и уклонения от налогов. О том, сколько теряло государство от фискального руководства Сингаевского, свидетельствует один показательный факт: после его увольнения лишь за 5 (пять!) дней Одесская таможня выполнила месячный план.
Теперь Сингаевский судится, чтобы вернуться к потокам. Ясно, что это не личная инициатива: не могут быть простым совпадением такие одновременные процессы, как проплаченные митинги с требованием отставки Милютина, решение суда о восстановлении на должности Сингаевского и проталкивание этого кадрового решения путем давления на руководство фискальной службы с помощью инспирированного дорогим адвокатом уголовного производства. Милютин крепко прижал теневиков, после чего Альперин объявил ему войну, не жалея никаких средств.
За схемой возврата Сингаевского видно сочетание мощного финансового и административного ресурса. Тут надо отметить, что, кроме упомянутой связи с Альпериным, поговаривают о давней дружбе Сингаевского с бывшим первым замом председателя налоговой службы Андреем Головачом, который фигурирует в уголовном деле Януковича. Из Генпрокуратуры доходили вести, что Головач заключил сделку со следствием. Как знать, не стало ли крышевание контрабанды частью сделки? Так или иначе, а возврат на должность недолюстрированного коррупционера – позор для страны.
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