Додекларувалися

Я неодноразово писав, що ніяке декларування не зробить нашу політику чесною. Корупція є надуманою проблемою, цей фіговий листок ледве прикриває засадниче безчестя гнійного антилюдського елітизму.





Цікаво, чи почують мене зараз апологети тотального декларування та антикорупційних судів? Чи вони залишаться переконаними, що здоровий глузд не обов'язковий для 5% "обраних", до яких вони себе відносять? В умовах, коли власність і навіть людське життя в Україні не захищені: сьогодні задекларував, завтра відібрали. В умовах, коли нема сильного суду, судді розпорошені та упосліджені й ще один "антикорупційний" спеціалізований суд тільки поглибить безсилля юстиції протистояти політичним маніпуляціям правових нігілістів.





Чиновники дисципліновано мучилися і виконували їх забаганки, а тепер самим "моральним авторитетам" доведеться вивернути кишені перед народом. Я їм не співчуваю. Затіяли дурню, так скуштуйте самі, що це таке.





Чому я кажу, що затіяли дурню? Бо я не розумію, чому мені як присяжному Печерського районного суду, який ніяких доходів не має від виконання громадського обов'язку, треба годинами вводити в глючну систему електронного декларування реквізити десятків своїх свідоцтв про авторське право на книги. Більшість з яких, до речі, теж видані не для прибутку.





Тотальне декларування рівноцінне презумпції винності. Ці ідіоти на гранти сказали, не прямо, але цинічним недвозначним натяком кожній публічній особі в Україні: ти злодій, спробуй довести протилежне. Зараз вони плачуться, що самі мають доводити: ми, мовляв, не злодії. Раніше треба було думати, перш ніж красти добру репутацію купи порядних людей.





Ви боретесь з корупцією? В публічних інтересах? Тоді ви нічим не відрізняєтесь від чиновника, і якщо чиновник підлягає декларуванню, то інша публічна особа також. Вивертайте кишені, коли вже примусили інших вивернути. Закон один для всіх.





Наостанок трохи футурології. Я проти тотального декларування доходів публічних осіб і взагалі проти всіх видів та форм публічної монополії, у моїй книжці "Свобода людства" викладено альтернативну соціальну доктрину . Я за скасування всіх податків та представницької демократії, бо еліти не представляють народ, а протиставляються йому, поділяють і владарюють. Навіть мрію про інформаційне суспільство споганили, побудували замість нього дезінформаційне суспільство!





На мою думку, єдино чесною є реально-проектна демократія, яка формує інститути методом провокаційного проектування та монетизованого голосування. Я вірю в силу Provocatio ad Populum: звернися з ідеєю до народу, а далі тебе підтримають чи не підтримають дзвінкою монетою та іншими формами практичного, не декларативного волевиявлення. Як казав батько американської психології, апологет філософії прагматизму Вільям Джеймс: "Суспільство безсиле без ініціативи особистості, ініціатива вмирає без підтримки суспільства".





Механізм реально-проектної демократії участі та особистої автономії я бачу наступним чином. У кожної людини є персональний цифровий дім і персональна валюта, самостійно емісована та оцінена партнерами за репутаційним рейтингом. Особиста фінансова автономія допоможе ліквідувати монополію МВФ у формуванні порядку денного глобальної економіки. Будь-яка публічна влада, від всесвітнього банку до патрульного поліцейського, висуває проекти і публічно збирає на них кошти громадськості. Таким чином стає реальною, а не фіктивною мотивацією участі в демократичних процедурах та економічної підтримки влади визначення цілей та персоналій цієї влади. Влада, яку народ не фінансує, природним чином усувається від влади, бо не має морального права примусити когось її фінансувати. Способи викликати до себе довіру можуть бути якими завгодно, в тому числі, публікація інформації про свій майновий стан та запрошення всіх бажаючих на вечірки до себе додому, але це вже індивідуальний вибір кандидата у публічні менеджери, як зібрати кошти на свій проект владарювання, в якому межі влади та довіра народу визначаються не містичними ритуальними умовностями, а конкретними розмірами добровільних внесків народу в публічний бюджет. Розмір цих внесків, до речі, треба публікувати, щоб всі знали, хто просто балакає про необхідність порядку та законності, а хто за це платить, і не пройдисвітам якимось, а вкладається у ретельно виписані проекти відомих своєю порядністю людей.