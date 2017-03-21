Воюємо з бідністю









Як реагувати на ріст цін, тарифів і податків? Економічна депресія анексувала людське життя. Час оголосити війну бідності.





Мисліть стратегічно. Як казали козаки: хто не дурний, той не бідний. Вишикуйте в потужний список свої сили й таланти, помітьте на карті бойових дій можливі перешкоди. Сміливо обирайте план наступу. Оточуйте, полоняйте та знищуйте ризики військовою хитрістю. Вперед, в атаку, за грошима!





Війну виграють в тилу. У вашій зброярні має бути солідний капітал, і порох треба тримати сухим: капітал має приносити прибуток, лякати ворогів! Підведіть баланс доходів та витрат. Подбайте про активні та, особливо, пасивні доходи. Заощадження в ничці є кладовищем, де зброю їсть іржа. Не ховайте гроші, заряджайте і вистрілюйте капіталовкладеннями. Але й працювати не лінуйтеся.





Будьте пильні, беріть на приціл кожну чесну копійку. А головне, заощаджуйте на всьому. У будні забудьте про примхи та комфорт: це війна, чорт забирай!





Поверніть своє. Згадайте, скільки вашої власності окупували жадібні загарбники, користуючись вашим миролюбством.





Час вибити борги: із клієнтів-неплатників, постачальників-нероб, кредиторів-грабіжників, позичальників-обманщиків, що прикидалися друзями; з безсоромної влади, яка постійно чогось вимагає, але нічого не дає навзаєм; з роботодавця, який уявив себе рабовласником і практично не платить за роботу; з інших людей, які примудряються змусити вас відчути свою вину, а самі тягнуть з вас всі жили, анітрохи не почуваючись винними! Якщо їм добре спиться через мовчанку совісті, станьте їх жахливим сном та витрусіть з них крадене добро!





Воюйте на всіх фронтах, спираючись на місцеві сили. Пам’ятайте, що ваш головний капітал – свобода волі та союзники, які дружнім вогнем прикриють вас зі всіх боків.





Державні купюри, банківські папірці, кредитки, електронні шифри і навіть блискучі зливки та монети більше схожі на гру, ніж на справжні цінності: сильний їх дає скільки хоче, сильний їх забирає коли хоче, а щоб не забрав, треба бути сильніше.





Люди сильніші разом, коли діють мудро відповідно до спільної мети: миру, щастя, процвітання! Не грайтеся в чужі ігри, вигравайте власну війну за справедливе багатство.





Кожна людина від природи має стартовий капітал – власне життя – і примножує його за допомогою любові, дружби, довіри, натхненних досягнень та сумлінної праці.





Не проміняйте капітал щасливого життя на брехливі обіцянки. Краще чесно пообіцяйте собі створити хоч краплю багатства чи навіть море добра – й творіть, скільки вистачить сил!





Партизанський бізнес поб’є злидні. Не відкладайте перемогу на завтра. Перемагайте сьогодні.