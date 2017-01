Media literacy is epic business of Rockefellers! Everyone lies. Trust only us. Checkology (TM) screw checker everywhere to point fool people where is the truth, where is a lie, when we must close eyes and shut up, because discussion on terrorism make you terrorist, don't you know? If you call that 'brainwashing', prepare to be ultimately checked!





Медиаграмотность новая фишка Рокфеллеров! Все врут. Доверяйте только нам. Проверялогия (ТМ) плодит грамотных проверял, которые станут над быдлом и покажут пальцем, где правда, где ложь, на что закрыть глаза и заткнуться, чтобы обсуждение терроризма не сделало вас террористами. Только не говорите, что это промывание мозгов, а то вас хорошенько проверят!





Медіаграмотність нова фішка Рокфеллерів! Всі брешуть. Довіряйте тільки нам. Перевірялогія (ТМ) плодить грамотних перевірял, які стануть над бидлом і покажуть пальцем, де правда, де брехня, на що закрити очі та заткнутися, щоб обговорення тероризму не зробило вас терористами. Тільки не кажіть, що це промивання мізків, а то вас гарненько перевірять.