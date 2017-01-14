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Враги свободы роют себе могилу
14.01.2017 13:25
Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания запретил канал «Дождь» за, якобы, посягательства на территориальную целостность Украины. За российское, а не украинское «Крым наш». Причем только за формальное соблюдение законодательства: даже либералы вынуждены отдавать кесарю кесарево. Но никто не смеет упрекнуть «Дождь» в комплиментарности к политике Путина.
Цензоры эфира, кажется, считают украинцев дураками, которые слепо верят любой телевизионной картинке. Причем для чиновников это не проблема, а благодарная почва для «родной» пропаганды, или, как сейчас принято говорить, «стратегической коммуникации». Если бы они заботились о развитии критического мышления у людей, вместо запретов на российские каналы обязали бы провайдеров ставить под картинкой титр «Телевидение обманывает», как предупреждают на пачках сигарет «Курение убивает».
Я бы титр «Телевидение обманывает» ставил не только на российские, но и на украинские, и на любые другие каналы. В этом смысле, по-моему, UATV или CNN мало отличается от RT. Я давно не смотрю телевизор, да и заменившим телевизор новостным сайтам не доверяю. Однако для моих родственников «Дождь» – один из немногих альтернативных источников мнений, и его запрет стал неприятным сюрпризом.
Самое безобразное, что антилиберализм стал модным среди так называемой культурной элиты. Раскрученные персоны шоу-бизнеса и литературы с пеной на губах требуют языковых квот для эфира, отмены закона о правах общаться на родном языке, других ограничений русского языка. Одуревшая детская писательница Лариса Ницой хвастается в фейсбуке, как кинула мелочью в продавщицу, которая под ее нажимом не перешла на украинский язык.
И не надо обманываться, будто эта дурь чисто украинское явление. Посмотрите, как Никита Михалков на канале «Россия» нападает на Ельцин-центр за мультфильм об истории свободы россиян. Его патриотические чувства оскорблены, он твердит, что в мультфильме нет уважения и любви к предкам, якобы, Ельцин с его демократизмом противопоставлен всей истории русского народа. Хотя на самом деле в мультфильме показано, что наши предки в славянских городах заставляли власть себя уважать, умели собрать вече и прогнать зарвавшегося князя. Ельцин показан как продолжатель тысячелетней русской демократической традиции. Но, кажется, Михалкову так ненавистна свобода, что при малейшем добром слове о ней рассудок просто отключается, он отказывается замечать очевидное.
Все эти пропагандисты «национально-специфической» культуры удивительным образом забыли, откуда есть пошла их нация. Стоял бы в каждом доме телевизор с вещающим из него Михалковым или компьютер, подключенный к похвальбе Ницой, если бы Романовы и Габсбурги не отменили крепостное право? Сохранились бы русский и украинский языки в эпоху Просвещения, если бы Ломоносов и Шевченко остались крестьянами, а элита продолжала бы общаться на французском и английском? Нации рождаются, когда совесть народа громко требует от суверена уступить дорогу демократии. Нации рождаются, когда люди перестают быть рабами и самостоятельно мыслят, когда цензура отменяется за ненадобностью, потому что перестает быть запретным достоянием «избранных» умение самостоятельно различать правду и ложь без диктата держиморд. Нации рождаются, когда родина становится местом для дискуссий, многоголосия идей и языков.
Враги свободы думают, что они защищают свои привилегии, свою хлебную монополию в идеологической сфере. Они не слышали про выдающегося китайского законника и каллиграфа Ли Сы, который не поделил родную культуру с чересчур вольнодумными, по его мнению, конфуцианцами. В борьбе против конкурентов Ли Сы тоже сделал ставку на админресурс: донес императору Цинь Шихуанди, что конфуцианцы смеются над его поисками бессмертия. Император приказал сжечь книги конфуцианцев и даже, по преданию, закопать живьем сотни авторов. Чем же закончилось избиение философии для императора и его фанатичного слуги? Династия Цинь, планировавшая править Китаем на протяжении 10 тысяч поколений, была свергнута – не прошло и 10-ти лет после сожжения книг. Ли Сы был объявлен государственным преступником, был истреблен и весь его род до третьего колена. Конфуцианство уже две с половиной тысячи лет остается нетленным, как, кстати, и учение Иисуса Христа о царстве небесном внутри нас, которому распятие только добавило популярности.
Правители, воюющие с вольнодумцами, слабы и смешны. Их власть рушится, а их холуи, душившие свободу, в исторической перспективе не заслуживают ничего, кроме позора и презрения.
P. S. Обсуждение запрета "Дождя" в украинских медиа свелось к выражению по отношению ко всем россиянам без разбора погромных настроений, которые даже не заслуживают комментария. Был высказан только один вменяемый по форме, но не по сути тезис.
Известные украинские медиа-персоны Павел Казарин и Мустафа Найем пишут, будто запрета "Дождя" требует закон. Это правовой нигилизм, потому что права человека, в том числе свобода слова согласно международному праву значит не меньше территориальной целостности. Конституцией Украины и Европейской конвенцией по правам человека гарантируется свобода слова, включая даже право говорить об изменении территориального устройства страны и публиковать отличные от официальных политические карты, о чем четко заявил Европейский Суд по правам человека в решении по делу "Станков и Объединенная македонская организация "Илинден" против Болгарии".
Зрители "Дождя" и сам телеканал имеют полное право оспорить антидемократичное решение Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, и если Филатов из Администрации Президента Украины скомандует запуганным "реформами" местным судьям принять противоправное решение, некарманный суд в Страсбурге через несколько лет взыщет с Украины в пользу жертв цензуры несколько тысяч евро.
P. P. S. Этот блог можно обсудить у меня на фейсбуке. Я стараюсь поддерживать разговор по существу и, в отличие от Мустафы Найема, комментарии не тру принципиально. Кроме того, я подписал петицию против запрета "Дождя" на президентском сайте и предлагаю всем желающим сделать то же самое.
теги: свобода слова, цензура, либерализм, тирания, телевидение
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