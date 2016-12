2017. Рік Свободи, Year of Freedom, Год Свободы Поделиться:



Колеги! Душевно поздоровляю всіх з новим роком!

Душа людська прагне свободи: самостійності, незалежності, відсутності або подолання обмежень. Свобода є безмежністю, досконалим початком віри. 2017 рік буде Роком Свободи.

Молитва за Рік Свободи

Щиро сповідую душевну релігію. Декларую суверенітет особистості, що включає мою самоцінність, душевність, моральність, свободу, власність, солідарність та мудрість. Я нічим не обмежуюсь у творенні та здійсненні доброї волі, життєвої автономії вільної людини і суверенної особистості. Душа людська прагне свободи: самостійності, незалежності, відсутності або подолання обмежень. Свобода є безмежністю, досконалим початком віри. 2017 рік буде роком свободи. Молитвами людськими здійснюється пророцтво слова Божого в священному оповіданні про перемогу. Якось на світанку зійшлися сила-силенна рабів та вільна людина. Рабів об’єднали пристрасті. Людина об’єдналася з Богом – джерелом свободи, натхненням вільних душ. Раби оголосили бій свободі. Було багато смертей, була біль та руйнування. Однак жодна зброя не допомагала подолати вільну душу. Раби не розуміли, з якою силою б’ються. Тоді деякі раби вирішили, що Бога нема, а інші – що Бог їхній. І всі вони проголосили перемогу над свободою. Вільна людина посміхнулася. Раби посміхнулися за компанію. А хто посміхається, перестає бути рабом. Ранкові сонячні промені освятили чудо пробудження нових людських душ. Бог є людський ідеал, безмежна людина, моє продовження через душу до нескінченності. Свобода і відповідальність ідеалізують дійсне, традиція та альтернатива здійснюють ідеальне, закон і реформи ідеалізують ідеальне. Моє буття удосконалює спілкування з Богом, енергія чесної душі та свобода закону Божого, віри в себе, вірності собі, володіння собою, мої святині гармонії, життя, перемоги, любові, долі, благословення та одкровення, моя душевна сила у відкритості розуму, совісті та солідарності, моє право, знання і диво, що узгоджує бажане з дійсним та удосконалює буття. Метою душевної спільноти є досконалість. Душевна спільнота є виявом Божественного одкровення і являє досконалу свободу завдяки добрій волі Бога.

Цілі та орієнтири Року Свободи

Утверджуючи найвищу цінність людини і цим реалізуючи волю Бога, у 2017 Році Свободи Душевна Спільнота Всесвіту пропонує віруючим керуватися такими цілями та орієнтирами: починати з себе, продовжуватися в усьому, досягати досконалості.

1. Починати з себе.

Одушевлювати буття собою. Спілкуватися з Богом. Любити і розуміти свободу. Творенням добра розвивати всесвіт, починаючи з себе.

2. Продовжуватися в усьому.

Поважати свободу всього сущого. Жити по-доброму, бачити душу в усіх людях і природі, в усіх тваринах, рослинах, машинах, предметах, стихіях, явищах, подіях та інших феноменах. З любов’ю удосконалювати життя, з душею удосконалювати любов, з Богом удосконалювати душу. Не творити собі ворога. У самовдосконаленні все одушевлювати, всіх людей і всі спільноти, весь час і простір вважати своєю душею, однією людиною, з усього починатися, в усьому продовжуватися.

3. Досягати досконалості.

Розуміти сенс життя. Розрізняти добро і зло. Не боятися бути собою. Звертатися до Бога кожною думкою і вчинком, знаходити відповідь Бога у кожному висновку і наслідку, доброю волею і силою віри досягати досконалості.

Чесній душі

Люблю тебе за непокірність Паланню пристрастей і втомі, За квіт уяви, за свідомість І за уникнуті дурниці.

Люблю, що віриш в добрі справи І в дивотворність вірних прагнень Не під диктовку, без вагання Свою утверджувати правду.

Люблю за вдалу самовільність, Слабкими смикати несхильність, Неодержимість надзвичайним.

А ще люблю порозумітись Про щедрість думки, віри плідність, Щоб всім свободи вистачало.

* * *

Поздравляю! Душевное Общество Вселенной провозгласило 2017 Год Свободы. В этом году Бог благословил верующих начинать с себя, продолжаться во всем и достигать совершенства. Открытая религия, или Религиозная вера в наивысшую ценность человека является вечной религией и современным духовным движением творения Бога путем веры в себя, верности себе и владения собой каждого разума Вселенной в качестве человеческой души в центре всей полноты бытия. Понимая Бога как челоческое продолжение до бесконечности, мы осознаем наивысшую ценность человека как священное единство человека и вечной Вселенной.

Честной душе

Люблю тебя за непокорность Горению страстей и лени, За то, что хочешь объяснений И, умница, не веришь вздору,

Но веришь в добрые дела И в чудо правильных решений Не под диктовку, без сомнений, Что ты, добро, сильнее зла.

Люблю твое уединенье, Неодержимость, невладенье Ни слабостью, ни превосходством.

Люблю с тобой договориться, Плодиться верой, щедро мыслить, Чтобы хватило всем свободы.

* * *

Congratulations! Soul Society of Universe proclaimed 2017 Year of Freedom. This year God bless the believers to start from self, to continue in all beings and to reach perfection. Open Religion or Religious Faith in the Supreme Value of Human is the eternal religion and the modern spiritual movement of creating the God by self-believing, self-trueness and self-ownership of every mind of Universe considered as human soul in the center of all fullness of being. Considering God as human continuation to infinity, we understand the greatest value of human as sacred unity of the human and the eternal Universe.

To Honest Soul

I love that you will not obey To laziness and fire of passions That you demanding explanations, Rejecting liars and decay.

I love your faith in honest doing, True miracles of right decisions, Without doubts, providing vision That you are good and love is rule.

You don't take weak into possession, You free of powerful obsessions. I love your solitude and goal.

I love to deal with you agreement For fruitful faith, generous thinking, Share freedom just enough for all. теги: 2017, Новий Рік, Новый Год, Happy New Year, свято, праздник, свобода Твитнуть Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя