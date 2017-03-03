Реформування Держекоінспекції - бюрократія вищого ґатунку

21 лютого на офіційному сайті Мінприроди з’явилася інформація, що «Концепція реформування Державної екологічної інспекції вже пройшла громадське обговорення та зараз погоджується з іншими органами державної влади». За словами міністр Остапа Семерака, практична реалізація цієї реформи розпочнеться вже цього року.

Також зазначається, що за результатами роботи Комісії з проведення перевірки діяльності Держекоінспекції виявлено велику кількість порушень в частині здійснення основних функцій цього відомства. «Після розгляду звіту можна сказати лише одне – Держекоінспекції перетворилася у руїну», – резюмував Остап Семерак.

Я уважно прочитав пропозиції, надані Мінприроди щодо реформування Держекоінспекції, і в мене виникло стійке враження, що це чудовий бюрократичний документ, створений з метою імітації реформи, а не самої реформи.

Насамперед зазначу, що не видно стратегічної мети – для чого реформується ця структура і навіщо вона взагалі потрібна. За якими критеріями буде визначатися, виконує Держекоінспекція свою роботу чи ні? Може, йдеться про збільшення середньої тривалості життя українців? Чи може, про зменшення забруднення території, повітря, води? На жаль, про це – жодного слова, лише красиві бюрократичні звороти й фрази.

Другий приклад: окрім уже існуючих обласних структур, які мають здійснювати контроль і управління над відповідними адміністративними одиницями, пропонується створити ще й регіональні надструктури – на кшталт, Закарпатське, Поліське тощо. Мотивується це благими намірами – мовляв, в залежності від природно-ландшафтної особливості регіону буде легше здійснювати природоохоронні функції. На моє тверде переконання, йдеться лише про ще одну проміжна бюрократичну ланку з відповідною кількістю посад і бюджетних коштів, а новопризначені чиновники будуть виконувати лише одну функцію: збирати коштів з нижче підпорядкованих структур.

Але найголовніше – це відсутність стратегії по формуванню кадрового складу Держекоінспекції. Фактично, ризикуємо повторити реформу міліції, де почали створювати патрульну службу, ретельно змінили вивіски з міліції на поліцію на всіх будівлях МВС, і на цьому вся реформа скінчилася. А враховуючі ті закиди, що є на рахунку цієї служби – корупція, бюрократія, кумівство, – вкрай важливо кардинальне оновлення працівників Держекоінспекції всіх ланок.

І на сайті Мінприроди, і на своїй сторінці в мережі фейсбук Остап Семерак подає як велике досягнення зняття з посади очільника Держекоінспекції Андрія Заїки. На мою думку, це звичайна підкилимна інтриги, апаратна гра, а більш нічого. Немає принципового значення, чи пан Заїка очолює Держекоінспекцію, чи якийсь інший посадовець, оскільки ця служба все одно продовжуватиме працювати за старою схемою.

Власний приклад – найбільш переконливий. 27 січня ми отримали офіційну відповідь від Держекоінспекції щодо нашого запиту на отримання суспільно-важливої екологічної інформації. Йдеться про надання копії позовної заяви в інтересах держави до ТОВ «Побутрембудматеріали», ТОВ «ПаркомТранс», ТОВ «Укртрансоіл-2009» про відшкодування матеріальної шкоди довкіллю внаслідок пожежі, яка сталася у червні 2015 р. у Васильківському районі Київської області на складах БРСМ. Держекоінспекція за підписом т.в.о. голови Ігоря Яковлєва відмовила нам, переадресувавши наш запит до Генпрокуратури та Васильківського міськрайонного суду Київської області.

Приблизно так починалася наша «співпраця» з уже колишнім головою Держекоінспекції Андрієм Заїкою, утім, за 1,5 роки ми привчили інспекцію на наші запити давати повні розгорнуті відповіді з додаванням документів. Адже Конституція України зобов’язує чиновників надавати громадянам суспільно-важливу екологічну інформацію, а безпідставна відмова має склад адміністративного правопорушення, і це може дуже скінчитися для будь-якого високопосадовця вильотом з роботи з «вовчим білетом».

Між іншим, новому очільнику Держекоінспекції Ігорю Яковлєву, варто було би починати свою діяльність з якихось переконливих природоохоронних кроків, а не банальних відписок. Адже на сьогодні імідж у нього серед екологів – м’яко кажучи, не дуже… Чого лише варто оце обвинувачення у дерибані цінних природних територій під мисливські угіддя – зокрема в межах НПП «Нижньодніпровський»: http://www.vizit.ks.ua/smi/zmi-soratnik-separatista-nimetullaeva-yakovlyev-bude-ocholyuvati-derzhekoinspekciyu/