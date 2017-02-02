Хто та чому хоче запровадити вільний ринок сільгоспземлі в Україні?

В останній час проходить безліч обговорені за участю поважних іноземних експертів та українських громадських діячів, які агітують за вільний рик землі. Мета таких заходів це формування громадської думки згідно якого вільний ринок землі це благо для селян, права яких порушуються, та вирішення питання корупції у земельній сфері.

З іншого боку, громадські організації, що опікуються правами національного сільгоспвиробника та інвесторі вбачають у запровадженні вільного ринку ризики, що можуть позначитися на знищені в першу чергу малих фермерських господарств та ставить під загрозу суверенітет України.

На підставі голосування та матеріалів у відкритій групі «Земля України» - https://www.facebook.com/groups/220598984964453 можна стверджувати що більшість людей ( 80-85%) проти вільного ринку землі, а впровадження вільного ринку на руку корумпованим чиновникам, іноземцям, спекулянтам та рейдерам. Нижче коротке пояснення цієї позиції.

За продаж землі:

1. Корумповані чиновники - тому що контролюють розподіл землі та чекають мить щоб її добре перепродати.

2. Іноземці - тому що піклуються за власний (не український) народ та готуються до продовольчої кризи.

3. Рейдери, тому що знають як відібрати землю та кому продати.

4. Латифундисти та спекулянти, тому що знають як добре на ній заробити передав землю та бізнес іноземцям.

5. Невелика кількість селян, тому що через зубожіння вбачають в продажі землі можливість вирішення своїх соціальних та побутових проблем.

6. Громадські організації з числа «гратоїдів», тому що готові робити все що завгодно за наступний грант міжнародних донорів.

Проти продажу землі:

1. Фермери, тому що працюють та не хочуть втратити землю

2. Селяни, тому що розуміють що це єдина гарантія для майбутнього їх та дітей

3. Віруючі, тому що Біблія забороняє продаж землі (Левіт 25:23)

4. Громадяни України, тому що проти того щоб країну розпродавали та не хочуть бути рабами на власній землі

Крім того, за вільний ринок землі багато популістів із числа політичних партій . Оскільки не представляють інтереси держави, а зосереджені на власних цілях. Серед підприємців не існує однозначної позиції відносно вільного ринку землі, оскільки для одних вільний ринок землі - це можливість збільшити свої доходи через спекуляції при продажу іноземцям, а для інших - ризики пов’язані із зростанням конкуренції на ринку з боку іноземних компаній та загроза національній безпеці.





Громадкість вимагає від держави забеспечити справедливу реалізацію прав на землю усім громадянам України відповідно до Конституції та Земельного кодекса. «Впровадити модель регулювання обігу земель сільськогосподарського призначення, відповідно до якої сільськогосподарська земля є об’єктом права власності виключно українського народу, держава забезпечує справедливу реалізацію прав на землю усім громадянам України», – зазначається в резолюції круглого столу «Земельна реформа в Україні: ризики та можливості» від 15 грудня 2016 року ( додаткова на сайті - http://uaban.org/new-151216.html ).



