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Хто та чому хоче запровадити вільний ринок сільгоспземлі в Україні?
02.02.2017 17:26
Хто та чому хоче запровадити вільний ринок сільгоспземлі в Україні?
В останній час проходить безліч обговорені за участю поважних іноземних експертів та українських громадських діячів, які агітують за вільний рик землі. Мета таких заходів це формування громадської думки згідно якого вільний ринок землі це благо для селян, права яких порушуються, та вирішення питання корупції у земельній сфері.
З іншого боку, громадські організації, що опікуються правами національного сільгоспвиробника та інвесторі вбачають у запровадженні вільного ринку ризики, що можуть позначитися на знищені в першу чергу малих фермерських господарств та ставить під загрозу суверенітет України.
На підставі голосування та матеріалів у відкритій групі «Земля України» - https://www.facebook.com/groups/220598984964453 можна стверджувати що більшість людей ( 80-85%) проти вільного ринку землі, а впровадження вільного ринку на руку корумпованим чиновникам, іноземцям, спекулянтам та рейдерам. Нижче коротке пояснення цієї позиції.
За продаж землі:
Проти продажу землі:
Крім того, за вільний ринок землі багато популістів із числа політичних партій . Оскільки не представляють інтереси держави, а зосереджені на власних цілях. Серед підприємців не існує однозначної позиції відносно вільного ринку землі, оскільки для одних вільний ринок землі - це можливість збільшити свої доходи через спекуляції при продажу іноземцям, а для інших - ризики пов’язані із зростанням конкуренції на ринку з боку іноземних компаній та загроза національній безпеці.
Громадкість вимагає від держави забеспечити справедливу реалізацію прав на землю усім громадянам України відповідно до Конституції та Земельного кодекса. «Впровадити модель регулювання обігу земель сільськогосподарського призначення, відповідно до якої сільськогосподарська земля є об’єктом права власності виключно українського народу, держава забезпечує справедливу реалізацію прав на землю усім громадянам України», – зазначається в резолюції круглого столу «Земельна реформа в Україні: ризики та можливості» від 15 грудня 2016 року ( додаткова на сайті - http://uaban.org/new-151216.html ).
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