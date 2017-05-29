Вищий "інтелектуальний суд"

Скоро в Україні з'явиться спеціалізований суд - Вищий суд з питань інтелектуальної власності (ВСПІВ). Експерти в сфері інтелектуальної власності вітають створення такого суду. Та чи доцільне його створення з точки зору навантаження на суд і витрат на його утримання?

Але чи є в Україні достатня кількість справ для цілого суду?

Відповідно до статистичної інформації, розміщеної на порталі Судова влада, у 2012 і 2013 роках місцеві загальні суди (у першій інстанції) розглянули 372 спори про право інтелектуальної власності. У 2014 і 2015 – 458 і 478 спорів відповідно.

Господарські суди у 2012 і 2013 роках розглянули 311 і 352 пори. У 2014 і 2015 – 473 і 444 спори відповідно.

У І півріччі 2016 місцеві господарські суди розглянули 198 спорів, а місцеві загальні – 388 спорів.

Тобто, з 2012 по 2015 роки загальні місцеві та господарські суди розглядають менше 1000 спорів у сфері інтелектуальної власності на рік!

Нажаль, не вдалось знайти інформації щодо того, скільки спорів з питань інтелектуальної власності розглянули у цей період адміністративні суди, але думаю, що наведена цифра у 1 000 справ зміниться суттєво, якщо їх врахувати.

Скільки буде суддів у складі ВСПІВ поки невідомо, однак припустімо, що 20, якщо так, то один суддя ВСПІВ розглядатиме 50 справ на рік.

Мало це чи багато?

Для порівняння один суддя Господарського суду Закарпатської області розглядає 10 справ на місяць, Львівської області - близько 15, а м. Києва - 40.

Враховуючи такий обсяг навантаження чи доцільно створювати окремий вищий спеціалізований суд? Можливо більш економічно ефективно було створити спеціалізовані палати для розгляду виключно справ у сфері інтелектуальної власності?