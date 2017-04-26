Нужно ли инвестировать в гражданство?

Желающих обрести вторую Родину в экономически - стабильном государстве в обмен на инвестиции становится все больше. В этой статье мы раскроем ответы на вопросы: почему жители России и других стран постсоветского пространства делают такой выбор и какие страны предоставляют наиболее выгодные условия в получении гражданства.

Зачем нужен второй паспорт

Желание иметь «запасной вариант» одно, а причины могут быть разными. Среди них:

Не высокий уровень жизни в стране, низкие социальные выплаты;

Процветающая коррупция;

Загрязненная экологическая среда;

Повышенный уровень криминала не дает чувствовать себя в безопасности;

Товары и продукты отечественного производителя не вызывают доверия;

Лучшего оставляют желать медицина и уровень образования;

Менталитет граждан.

Этих причин хватит, чтобы принять решение в пользу второго гражданства. Однако, есть еще несколько. Владельцы частной собственности, проживающие на территории СНГ, чувствуют себя незащищенными. Счета подлежат закрытию, недвижимость, принадлежащая вам по закону – сносу, а ведение бизнеса не безопасно. Список запретов все время растет. В черных списках все чаще можно увидеть неугодные сайты. А на въезд и выезд из страны накладывают все больше ограничений. Все эти факторы заставляют инвесторов смотреть в сторону другой страны.

Преимущества второго гражданства

При получении гражданства за инвестиции вы получаете:

На протяжении года, у вас и вашей семьи появится возможность проживания в экономически – комфортных странах:

Для вас будет открыт безвизовый въезд в страны ЕС и зоны Шенгена;

Открываете свои или покупаете уже готовые бизнес-проекты;

Пользуетесь услугами европейской системы здравоохранения;

Ощутите безопасность и содействие государства;

Получаете возможность для обучения своих детей в лучших ВУЗах страны.

Гражданство за инвестиции в странах Европы

Существует перечень стран, которые предлагают ВНЖ и ПМЖ в обмен на инвестиции.

Ниже приведен список государств, которые предоставят вам гражданство сразу, после вкладов.

Мальта

Паспорт вам оформят в течение года, а видов обязательных вложений будет несколько, на которые вы потратите чуть больше миллион евро. Деньги будут распределены следующим образом: 650 000 евро необходимо будет вложить в Мальтийский фонд развития, 350 000 евро в покупку недвижимости или ее аренду ( около 16.000 евро в год), и 150 000 уйдет на покупку ценных бумаг.

По законодательству страны, через 5 лет вы сможете продать недвижимость и ценные бумаги. Вложенные 650 000 евро в Фонд Мальты возврату не подлежат.

С финансовой точки зрения Мальтийской гражданство за инвестиции не является самым выгодным. Но за счет того, что данная республика является членом Британского Содружества Наций, мальтийцы имеют ряд привилегий на территории Великобритании.

Кипр

Республика Кипр заинтересована в притоке инвестиций. Благодаря реформам и инвесторам, за последний год мы можем наблюдать рост любой из сфер экономики. Международные кредитные агентства способствуют повышению кредитного рейтинга, следовательно, экономика Кипра поэтапно приближается к инвестиционному уровню, а инвестиционные программы одни из самых выгодных в мире.

Выберете удобный вариант, для того,очтобы получить паспорт Республики: инвестиции в недвижимость стартуют от 2 500 000 евро, сумма вложений в финансовые активы местных предприятий и государственные облигации государства корректируется.

Кипр не является офшорной юрисдикцией но, не смотря на это, для регистрации бизнеса предоставляет самые выгодные условия и льготы. Налоговая ставка Кипра самая низкая во всем Евросоюзе и составляет 10%. Подумайте, в какой стране вы будите платить налоги, ведь двойное налогообложение здесь отсутствует.

Австрия

Эта страна относится к числу наиболее развитых государств Европы, имеет мощный экономический потенциал и высокий уровень жизни. Граждане защищены законом, а уровень инфляции и безработицы не имеет высокий процент.

Величественные Альпы, которые покрывают почти 80% Австрии, богатое культурное наследие и прозрачные озера делают эту страну привлекательной для желающих получить паспорт за инвестиции. Вклад должен быть на сумму не менее 10 000 000 евро и тогда, в течение 1 – 1,5 вы получите желаемое гражданство.

Болгария

Одна из самых бюджетных стран для жизни в Европе - Болгария. Отсутствие криминала, заповедные зоны и дружелюбно настроенное общество заставляет задуматься о приобретении недвижимости в этой стане. Вместе с гражданством, вы получите право путешествовать по все территории Евросоюза без оформления визы. Так же не запрещено двойное гражданство.

Если вас заинтересовало получение гражданства Болгарии за инвестиции, вам придется выбирать: осуществить взнос единым платежом или вложить деньги в инвестиционный портфель Болгарии. Для оформления ПМЖ ваш взнос составит 195 000 евро, гражданства 105 000 евро. Сумма взноса не подлежит возврату. Сумма инвестиций в госпортфель составит 511 000 евро. Сумма одинакова как для оформления ПМЖ, так и гражданства. Через 5 лет вклад вернется к инвестору.

Оформление еще одного гражданства так же актуально в государствах: Антигуа и Барбуда, Гренада, Доминика и Сент-Китс и Невис.

Антигуа и Барбуда

Государство входит в Британское Содружество Наций и ООН, поэтому резиденты имеют множество дополнительных преимуществ. Получить паспорт помогут инвестиции в бизнес от полутора миллионов долларов, пожертвования в государственный фонд в размере 250 000 долларов или покупка недвижимости на 400 000 долларов. Статус гражданина присваивают в течение 6 месяцев. Срок вашего пребывания на территории страны должен составить минимум семь дней в году, и так первые пять лет.

Гренада

Граждане Гренады могут беспрепятственно оформить визу Е2. Это особый вид визы, который обязателен для бизнес – иммиграции в США. Но для начала следует получить гражданство Гренады. Как это сделать? Вложить 200 000 евро в Национальный Фонд развития и на протяжении года получить ПМЖ, или приобрести имущество стоимостью 250 000 в курортном комплексе MOUNT CINNAMON и уже через четыре месяца получить заветный паспорт – решать вам.

Доминика

Запах сигар, теплые волны Карибского моря, золотой песок и раскидистые пальмы таит в себе Доминика. Здесь актуальна самая бюджетная программа получения гражданства . Вы можете стать собственником недвижимости за 200 000 долларов и продать жилье уже через 3 года. Или же сделать пожертвование в Госфонд в размере 100 000 долларов. Эта сумма вам не вернется.

Сент-Китс и Невис

Тропический лес, плантации сахарного тростника, фруктовые сады и соленые озера привлекают туристов и инвесторов. Официальный статус гражданина вы сможете получить через менее, чем через 190 дней. Инвестируйте на выбор: 250 000 долларов в Фонд Сахарной Промышленности или 400 000 долларов покупку недвижимости.



Инвестиционное гражданство - качественная инвестиция в будущее для всей семьи - доступ к образованию для детей, идеальное налогообложение для бизнеса, безвизовая Европа и запасной аэродром на всю жизнь!