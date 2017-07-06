Объясняю один раз

Пишут, Борис Джонсон попенял нашим високопосадовцям, что они обещали обновить ЦВК, но так и не собрались. Предлагаю дать ему такой ответ:

Дорогой Боря!

Мы не поменяли состав ЦВК по очень уважительной причине. Она у нас была. И есть. Она очень уважительная, и вот какая: мы безответственные лжецы, поэтому не надо воспринимать наши обещания так, будто мы действительно собираемся их выполнять. Мы обещали поменять состав не только ЦВК, но и КСУ, принять новый избирательный кодекс, а также отказаться от института депутатской неприкосновенности, создать Госбюро расследований, снять мораторий на создание рынка земли, наказать виновных в гибели людей на Майдане и в Одессе, предложить конституционные изменения по статусу Крыма и сделать ещё много других судьбоносных вещей.

Дорогой Боря, неужели ты действительно думал, что мы будем все это выполнять? Ты смешной, Боря. Даже если бы мы захотели все это сделать, мы бы не смогли. У нас бы не нашлось голосов в Раде, политической воли у Банковой или административных рычагов в Уряде. Мы ничего не можем, Боря, потому что мы некомпетентны. Вся наша система построена именно на этом. Если бы мы могли, мы бы все это давно сделали. Хорошо, не все бы сделали - но кое-что бы точно. Но мы не можем, Боря, ты же видишь, какие у нас результаты. У нас же если что-то происходит, то обычно не благодаря усилиям власти, а вопреки им.

А самое главное, Боря, знаешь что? Ничего этого не хочет большинство наших избирателей. Они ценят нас такими, какие мы есть. Иначе бы они давно уже нас выгнали, как перед этим выгнали Витю. Ты наши рейтинги популярности видел? Это плинтус, Боря. Но они не выгоняют нас, потому что тоже, как и мы, боятся, что что-то изменится по-настоящему. Что придётся привыкать к ответственности за сказанное и, не рай бог, за сделанное. Или за несделанное. Что из-за этого нужно будет привыкать работать как в Европе, экономить как в Европе и, боже упаси, думать самим вместо того, чтобы голосовать по подсказке телевизора. Большинство наших избирателей хочет повышения зарплат и понижения цен, но чтобы для этого не нужно было напрягаться. А ведь мы представители большинства, Боря. Мы должны соответствовать. И мы соответствуем: не делаем ничего из того, что может их напугать, и тем самым удовлетворяем их самое главное желание: говорим им, что так и должно быть, потому что иначе будет еще хуже.

Поэтому мы будем и дальше радовать тебя многими интересными обещаниями, выполнять которые никто не собирается, и радоваться, получая под эти обещания все новые транши МВФ, которые нам абсолютно необходимы, потому что по своим средствам мы жить не можем - слишком много денег приходится отдавать двум нашим столпам: теневой экономике и олигархам. А как же наши пенсионеры, Боря? А как наши бюджетники? А бедственное состояние инфраструктуры? А война? На все же не хватает!

Дай денег, Боря. Дай денег - и иди в Сити со своими претензиями. Причешись сначала прилично, а потом учи каких-нибудь сынков. Велосипедист. Состав ЦВК ему поменяй. Ишь ты.



