Ліквідація фізичної особи-підприємця: доступно про головне

Відповідно до ч. 1 ст. 42 ГК України підприємництво – це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку. З початку 2017 року встановлення обов’язкових вимог до сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ) спонукало осіб, що не отримували прибутку від власної підприємницької діяльності до її припинення.

Загалом процедура припинення підприємницької діяльності включає в себе 2 етапи:

1) державна реєстрація припинення підприємницької діяльності ФОП;

2) зняття з обліку в органах доходів і зборів.

Для реалізації першого етапу необхідно заповнити заяву про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної-особи підприємця за її рішенням та подати її до державного реєстратора, наприклад в територіальні центри надання адміністративних послуг, для проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної-особи підприємця. Така заява відповідно до ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-IV (далі - ЗУ № 755-IV) може подаватися особисто чи представником.

Після подання такої заяви, реєстраційні дії проводяться протягом 24 годин та припинення ФОП реєструється з дати звернення до державного реєстратора. За результатами надання адміністративної послуги припинення ФОП державним реєстратором видається повідомлення про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця. Адміністративний збір за надання такої послуги не стягується. Загалом вся процедура займає не більше одного дня.

Зняття з обліку в органах доходів і зборів є більш складним та тривалішим етапом, але дуже важливим для успішного припинення підприємницької діяльності. Зняття відбувається в органі доходів і зборів за основним місцем обліку – місцем проживання фізичної особи. Відповідно до пп. 65.10.8 п. 65.10 ст. 65 ПК України державна реєстрація (реєстрація) припинення підприємницької чи незалежної професійної діяльності фізичної особи або внесення до Державного реєстру запису про припинення такої діяльності фізичною особою не припиняє її зобов'язань, що виникли під час провадження підприємницької чи незалежної професійної діяльності, та не змінює строків, порядків виконання таких зобов'язань та застосування санкцій за їх невиконання.

Після здійснення припинення державної реєстрації ФОП виключається з реєстру, але всі зобов’язання, що виникли під час підприємницької діяльності залишаються за відповідною особою. Така фізична особа має забезпечити остаточні розрахунки з податків від провадження підприємницької діяльності, в установлені строки подати відповідному контролюючому органу річну податкову декларацію за звітний рік, у якому проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця (пп. 6 п. 11.22 Наказ міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку обліку платників податків і зборів» від 09.12.2011 № 1588 (далі – наказ № 1588).

Дані норми можна відстежити й в судовій практиці . Наприклад, Вищий адміністративний суд України, відхиляючи касаційну скаргу ФОП, вказував на те, суди попередніх інстанцій прийняли рішення по справі не порушивши норм матеріального та процесуально права при стягненні податкового боргу на суму 112360,17 грн., спростовуючи аргументи ФОП (суб’єкт подання касаційної скарги) тим, що за змістом п. 97.3 та пп. 97.4.3 п. 97.4 ст. 97 ПК України, у разі державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи чи реєстрації у відповідному уповноваженому органі припинення незалежної професійної діяльності фізичної особи (якщо така реєстрація була умовою ведення незалежної професійної діяльності), погашення грошових зобов'язань та/або податкового боргу здійснюється за рахунок майна зазначеної особи. Особою, відповідальною за погашення грошових зобов'язань чи податкового боргу платника податків стосовно фізичної особи-підприємця або фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність є така фізична особа (постанова ВАСУ від 23 лютого 2017 року по справі № 815/6841/16).

Відповідно до правового висновку Верховного Суду України, викладеного у постанові від 04 грудня 2013 року по справі № 6-125цс13, однією із особливостей підстав припинення зобов'язань для фізичної особи-підприємця є те, що у разі припинення суб'єкта підприємницької діяльності – фізичної особи (виключення з реєстру суб'єктів підприємницької діяльності) її зобов'язання за укладеними договорами не припиняються, а залишаються за нею як фізичною особою, оскільки фізична особа не перестає існувати. Фізична особа-підприємець відповідає за своїми зобов'язаннями, пов'язаними з підприємницькою діяльністю, усім своїм майном.

Тобто, у будь-якому випадку необхідно подати звітність та погасити податкові зобов’язання від підприємницької діяльності. Для ФОП звітністю є декларація про доходи та ліквідаційний звіт по ЄСВ .

У разі, якщо ФОП є платником єдиного податку, додатково необхідно подати заяву про відмову від застосування спрощеної системи оподаткування та при наявності додати витяг платника єдиного податку.

Після цього рекомендуємо звернутися до органу доходів і зборів за основним місцем обліку для проведення звірки з приводу непогашених податкових зобов’язань для уникнення ситуації з виникненням податкового боргу та відповідного нарахування штрафних санкцій і пені.

Наступною дією є закриття рахунків у банках, що пов’язані з підприємницькою діяльністю ФОП. Якщо після припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця залишилися незакритими його рахунки у фінансових установах (крім рахунків, відкритих для зарахування коштів на вимогу фізичних осіб), контролюючий орган доводить до відома цих установ таку інформацію, повідомляє дату та номер відповідного запису в Єдиному державному реєстрі, а також дату зняття з обліку платника податків у контролюючому органі (пп. 7 п. 11.22 наказу № 1588).

Контролюючий орган може призначити та провести документальну перевірку такої фізичної особи - платника податків за наявності підстав та з урахуванням строків давності, передбачених Податковим кодексом України (пп. 6 п. 11.22 наказу № 1588).

У пп. 78.1.7. п. 78.1. ст. 78 ПКУ передбачено одну з підстав проведення позапланової документальної перевірки як таку, що здійснюється у разі, коли розпочато процедуру припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця.

У зв’язку з реформуванням ДФС України, зокрема, з початку 2017 року Державні податкові інспекції більше не здійснюють контрольні повноваження, натомість реалізацію контрольної функції покладено на органи ДФС обласного та центрального рівня . Хоча подання звітності та ведення обліку відбувається саме у ДПІ. За таких умов подання заяви на проведення позапланової документальної перевірки (за основним місцем обліку) може пришвидшити проведення такої перевірки, остаточного зняття з обліку особи, що провадила підприємницьку діяльність.

Про проведення документальної позапланової перевірки керівник (його заступник або уповноважена особа) контролюючого органу приймає рішення, яке оформлюється наказом (п.78.4 ст. 78 ПКУ). Право на проведення документальної позапланової перевірки платника податків надається лише у випадку, коли йому до початку проведення зазначеної перевірки вручено копію наказу про проведення документальної позапланової перевірки ( п. 78.4 ст. 78 ПКУ).

Строк проведення позапланової перевірки становить не більше 30 днів для великих платників податків, 10 днів – суб’єктів малого підприємництва та не більше 20 – інших платників податків. (п. 82.1 ст. 82 ПКУ).

Після проведення позапланової документальної перевірки органом доходів і зборів складається довідка або акт в залежності від наявності порушень. У разі виявлення порушень складається акт, а без їх виявлення – довідка . Відповідні документи вручаються платнику податків або його представнику. (ст. 86 ПКУ). Якщо порушень не виявлено ФОП знімається з обліку в органах доходів і зборів.

Отже, для припинення підприємницької діяльності ФОП необхідно вчинити наступні дії:

1) Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності;

2) Подання до органу доходів і зборів майнову декларацію та ліквідаційний звіт ЄСВ та сплатити відповідні зобов’язання;

3) Для ФОП «спрощенців», додатково подати заяву про відмову від застосування спрощеної системи оподаткування та витяг платника єдиного податку (за наявності).

4) Здійснити звірку щодо наявності непогашених податкових зобов’язань.

5) Написати заяву на проведення позапланової документальної перевірки та чекати результатів її проведення.

6) Провести погашення податкових боргів та штрафних санкцій, за наявності.