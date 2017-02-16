ЄСВ: хто знає як і куди?

Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (надалі - ЄСВ) – консолідований страховий внесок, збір якого здійснюється до системи загальнообов'язкового державного соціального страхування в обов'язковому порядку та на регулярній основі. Мета - забезпечення захисту у випадках, передбачених законодавством, прав застрахованих осіб на отримання страхових виплат (послуг) за чинними видами загальнообов'язкового державного соціального страхування. Такими є 4 випадки: страхування на випадок безробіття, соціальне страхування з тимчасової втрати працездатності та витратами пов’язаними на поховання, пенсійне страхування, страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.

ЄСВ не входить до системи оподаткування, хоча його адміністрування здійснюється органами ДФСУ відповідно до вимог Податкового кодексу України. Базовим законом, відповідно до якого здійснюється правове регулювання правовідносин у сфері ЄСВ, є ЗУ «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 № 2464-VI (далі № 2464-VI), який визначає платників, базу нарахування, розмір, порядок обчислення, сплати та інші питання щодо ЄСВ.

Базою нарахування ЄСВ диференційована та залежить від суб’єкта, що сплачує внесок. Наприклад, для роботодавців базою нарахування є заробітна плата за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, та сума винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами.

Ставка ЄСВ з 2016 року є уніфікованою (окрім певних виключень прямо закріплених у законі, зокрема, що стосується працівників-інвалідів) та становить 22 % від бази нарахування. Розмір ЄСВ для роботодавців визначається як добуток заробітної плати працівника та ставки ЄСВ . Якщо база нарахування єдиного внеску не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід, сума єдиного внеску розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід (прибуток), та ставки єдиного внеску ( ч. 5 ст. 8 № 2464-VI).

Виходячи із вищезазначених положень можна зробити висновок: якщо працівник отримує заробітну плату менше, ніж мінімально встановлена у законі (наприклад, працює неповний робочий день по основному місцю роботи), то розмір ЄСВ становить 22% від мінімальної заробітної плати . З 1 січня 2017 мінімальна заробітна плата становить 3200 грн. (ст. 8 ЗУ «Про Державний бюджет України на 2017 рік» від 21.12.2016 № 1801-VIII). Відповідно до ст. 3-1 ЗУ «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95-ВР, фактична заробітна плата працівника може бути меншою за мінімальну у випадках його роботи неповний робочий день чи тиждень. За таких умов, за основним місцем роботи, сума ЄСВ буде становити 704 грн. незалежно від того, яку заробітну плату отримав працівник.

Відповідно до п. 12 ч. 1 ст. 1 № 2464-VI, основним місцем роботи – місце роботи, де працівник працює на підставі укладеного трудового договору та, де знаходиться (оформлена) його трудова книжка, до якої вноситься відповідний запис про роботу. Тобто, щоб вважати місце роботи основним, необхідно дві умови: наявність трудового договору (підстава прийняття на роботу) та ведення трудової книжки за місцем праці, оскільки при роботі за сумісництвом трудова книжка не ведеться, а запис про роботу за сумісництвом може бути зроблений за бажанням працівника окремим рядком.

Іншою є ситуація щодо сплати ЄСВ, за якої працівник відпрацьовує неповний робочий час на умовах сумісництва . При нарахуванні заробітної плати (доходів) фізичним особам з джерел не за основним місцем роботи, ставка єдиного внеску, встановлена цією частиною, застосовується до визначеної бази нарахування незалежно від її розміру ( ч. 5 ст. 8 № 2464-VI).

Тобто, при роботі за сумісництвом, заробітна плата працівника теж може бути меншою мінімальної, але ЄСВ буде розраховуватися як добуток нарахованої заробітної плати та ставки ЄСВ. За таких обставин ЄСВ за основним місцем роботи буде нараховуватися за загальним правилом, а за неосновним за правилами ч. 3 ст. 5 Закону № 2464-VI. Важливим є те, що такий розрахунок ЄСВ застосовується тільки у разі, якщо працівник є зовнішнім сумісником, тобто таким, що працює в іншому підприємстві, установі, організації. У разі внутрішнього сумісництва або суміщення, ЄСВ нараховується на суму заробітної плати за основним місцем роботи та внутрішнього сумісництва або суміщення професій. Відповідні рекомендації надані у листі ДФСУ від 29.01.2016 № 1394/5/99-99-17-03-03-16.

Підсумок :

- за загальним правилом ЄСВ розраховується у розмірі 22 % від заробітної плати;

- якщо працівник отримує заробітну плату у меншому розмірі, ніж мінімальна (на 01.01.2017 р. це 3200 грн), наприклад внаслідок неповного робочого дня, та такий працівник працює за основним місцем робот, ЄСВ розраховується із розміру мінімальної заробітної плати, а не фактично нарахованої такому працівнику;

- виключення становить праця не за основним місцем роботи, внаслідок чого ЄСВ розраховується від фактично нарахованої заробітної плати, навіть якщо нарахована сума менше мінімальної заробітної плати;