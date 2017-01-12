Торговельна марка: актуально як ніколи

Бренд , на мою думку, це щось унікальне для споживача, внаслідок чого вибір зупиняється саме на цьому товарі або послузі. У сьогоднішній час вільних ринкових відносин та конкуренції, підприємці витрачають багато зусиль на свою ідентифікацію на ринку, розробляючи не з ким не схожі торговельні марки, покращують сервіс, створюють гнучку систему лояльності тощо. Тобто, створюють якомога більше відмінностей від своїх конкурентів, щоб покупець обирав саме їх.

Проте, дуже часто підприємці у гонці за унікальністю забувають зареєструвати за собою «монополію» на свої розробки, наприклад, бренд (логотип, назву тощо) - у якості торговельної марки, унікальний дизайн - у якості промислового зразка, нову технологію - у якості винаходу (корисної моделі), а на твори отримати авторське право, або забезпечити наявність доказів першого використання/створення твору. Як наслідок, не рідкість, коли конкуренти починають використовувати чужі об’єкти інтелектуальної власності та/або взагалі реєструвати на себе такі об’єкти.

Одні з найчастіших порушень серед об’єктів промислової власності, пов’язані із порушенням прав на торговельні марки . Слід звернути увагу, що оскарження «неправомірних» реєстрацій торговельних марок та/або заборонити використовувати конкурентам «привласнені» позначення, без зареєстрованих торговельних марок, майже неможливо. При цьому, вартість реєстрації торговельної марки, як правило, набагато нижче, чим представництво інтересів та захист у суді.

Торговельна марка (знак для товарів та послуг) - позначення, за яким товари та послуги одних осіб відрізняються від товарів та послуг інших осіб.

За видом торговельна марка може бути:

Словесною, наприклад

зображувальною, наприклад

комбінованою, наприклад

За для реєстрації торговельної марки, повинні бути дотримані вимоги, зокрема:

- знак не повинен суперечити публічному порядку, принципам гуманності і моралі, вимогам законодавства щодо «декомунізації»;

- позначення не може імітувати офіційні назви держав, герби, символіку, нагород тощо .

Не можуть бути зареєстровані торговельні марки, які :

- не мають розрізняльної здатності, наприклад, складаються лише із однією літери, що написана звичайним шрифтом ;

- є загальновживаними позначенням, символами, термінами для товарів і послуг певного виду, наприклад, «ксерокс» ;

- складаються лише з позначень, що є описовими для товарів і послуг певного виду, наприклад, ТМ «олія» для класу товарів із маслами ;

- є оманними, або можуть ввести в оману, наприклад, «найкращий шоколад», «кафе № 1» тощо .

Також, охорону, в якості торговельної марки, не отримають знаки , що тотожні, імітують або схожі настільки, що їх можна сплутати із раніше зареєстрованими або поданими на реєстрацію торговельними марками, фірмовими найменуваннями, промисловими зразками тощо. Повний перелік підстав для відмов у реєстрації торговельної марки знаходиться у ст.ст. 5-6 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Важливим етапом при реєстрації торговельної марки - є визначення класів для реєстрації , які встановлюються Міжнародною класифікацією товарів та послуг (Ніццька класифікація), відповідно до якої: 1-34 - класи товарів, 35-45 - класи для послуг. Необхідно обрати класи, в яких буде використовуватися торговельна марка, у тому числі у найближчий час. « Доповнити» зареєстровану торговельну марку «новими» класами неможливо, потрібно буде проводити нову реєстрацію . Але варто звернути увагу, якщо торговельна марка не використовуються більше трьох років, її можуть анулювати зацікавлені особи повністю або частково (у класах, в яких торговельна марка не використовується).

За кожний обраний клас сплачується збір у розмірі 1000, 00 грн, наприклад, якщо було заявлено п’ять класів для реєстрації торговельної марки у чорно-білому кольорі, а заявником буде одна особа – збір за подання заявки буде становити 5000, 00 грн. Повну інформацію щодо сплати зборів можна отримати із Постанови КМУ № 1716 від 23.12.2004 р. про «Порядок сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності».

Строки реєстрації торговельної марки на практиці складають 14-16 місяців з моменту подання заяви і до отримання свідоцтва. Важливо, що після подання заявки – таке ж позначення не може бути зареєстроване третіми особами у аналогічних класах, проте заборонити використовувати третім особам аналогічне позначення до завершення реєстрації неможливо, оскільки такі права виникають виключно після реєстрації торговельної марки.

Строки реєстрації торговельної марки можна пришвидши та отримати свідоцтво ТМ за ~ 4,5 місяців або ~ за 8.5 місяців. За для пришвидшення строків реєстрації необхідно звернутися до відділення інновації Укрпатенту (раніше філія) з відповідним клопотанням та сплатити відповідні послуги.

У зв’язку з тим, що строки реєстрації торговельної марки - тривалі, а розмір послуг із пришвидшення реєстрації – досить великий, рекомендую проводити попередній аналіз щодо охороно спроможності торговельної марки, щоб знизити до мінімуму можливу відмову у реєстрації. Адже перевірка на відповідність торговельної марки вимогам законодавства здійснюється Укрпатентом на завершальній стадії реєстрації, а вартість сплачених зборів, при відмові у реєстрації, не повертається.

Знаючи практику Укрпатенту та рекомендації щодо реєстрації, можна наперед виявити ризики у реєстрації торговельної марки, наприклад, якщо позначення є описовим, загальновживаним, може ввести в оману тощо. Крім того, можна перевірити, чи не зареєстровані аналогічні торговельні марки та/або чи не подані аналогічні заявки на торговельні марки на реєстрацію:

- зробивши попередній пошук по відкритим базам даних Укрпатента;

- замовивши платний пошук у філії Укрпатенту.

Якщо після проведення аналізу та пошуку, не буде виявлено підстав для відмови – можна подавати заявку на реєстрацію. Якщо ж навпаки, слід проаналізувати відповідні підстави для відмови, та, при прийнятті рішення подавати торговельну марку на реєстрацію – розуміти можливі наслідки, а також розпочати збирати доказову базу на користь реєстрації торговельної марки.

Факт реєстрація торговельної марки посвідчується офіційною публікацію та свідоцтвом. Строк дії свідоцтва торговельної марки – 10 років, зазначений строк можна продовжити необмежену кількість разів, кожний раз на 10 років.

Отже, реєстрація торговельної марки – тривалий та відповідальний процес, який умовно можна поділити на наступні етапи:

- вибір об’єкту для реєстрації та визначення до якого виду торговельних марок відноситься позначення (словесне, зображувальне, комбіноване тощо) ;

- проведення первинного аналізу щодо відповідності знаку для реєстрації (відсутність символік, символів комунізму, порушень принципів гуманності й моралі тощо) ;

- визначення класів для реєстрації;

- проведення аналізу щодо відсутності у знаку описовості, загальновживаних термінів, можливості введення споживача в оману тощо;

- проведення пошуку, у тому числі у відділенні Укрпатента, щодо наявності схожих зареєстрованих торговельних марок та аналогічних поданих заявок на реєстрацію;

- підготовка заявочної документації для реєстрації ТМ (заявка, квитанція про сплату зборів, перелік класів, зображення торговельної марки) та подання документів до Укрпатенту ;