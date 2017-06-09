Маніпуляції довкола декларації Віталія Кличка

ЗМІ, причому особливо масово і завзято - російські, поширюють інформацію, що детективи Національного антикорупційного бюро України відкрили провадження проти мера столиці Віталія Кличка за декларування недостовірної інформації - нібито він не вніс інформацію про будинки за кордоном.

Як юрист зазначу, що "сенсація", яка тиражується, - не більше ніж інформаційні маніпуляції. І навіть студент юридичного факультет скаже, що внесення відомостей до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань не тягне за собою жодних негативних наслідків, оскільки відповідно до положень статті 214 КПК України слідчий або прокурор просто зобов'язані внести в ЄРДР повідомлення про злочин і почати розслідування, незалежно від змісту поданої заяви.

Але в ситуації з декларування доходів державними службовцями та чиновниками, НАБУ переадресовує всі заяви з питань недостовірної інформації на адресу іншого органу - Національного агентства з питань запобігання корупції, яке відповідно до положень чинного законодавства і має займатися перевіркою цієї інформації.

Користуючись недосконалими положеннями закону, громадські організації та інші активісти просто змушують НАБУ через суд вносити дані до ЄРДР за їхніми заявами, не даючи при цьому оцінки їх змісту і займатися не тим, щоб ловити реальних злочинців і корупціонерів, а проводити перевірку декларацій, чим насправді повинні займатися інші компетентні органи.

У той же час ті, хто звинувачують будь-кого в скоєнні злочину, якого він не скоював, повинні пам'ятати, що згідно з нормами КК, також встановлена відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про злочин.

У всьому світі нормальною практикою є перевірка декларацій державних службовців антикорупційними органами. Але, в той же час, це не використовується в будь-якому разі як привід для чорного піару, дискредитації людей і безпідставних, не доведених у законному порядку звинувачень.