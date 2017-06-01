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Місія омбудсмена – зміна стандартів
01.06.2017 13:48
Як кандидат
на посаду омбудсмена маю визнати - чинне законодавство щодо обрання
Уповноваженого Верховної Ради з прав людини не враховує Паризькі принци ООН. Ці
Принципи стосуються статусу національних установ, що займаються
заохоченням і захистом прав людини та передбачають представництво громадянського суспільства в процесі
обрання омбудсмена. Тобто зараз у нас відсутня норма щодо зустрічі
кандидатів з правозахисними організаціями, публічне обговорення претендентів та
презентація їхнього бачення основних завдань на посаді Уповноваженого Верховної
Ради з прав людини, а сама процедура обрання у парламенті є таємною.
Тому,
безумовно, треба змінювати законодавство і робити процес обрання кандидатів
посаду омбудсмена більш публічним з обговоренням з правозахисними
організаціями. Можливо, було б доцільно створювати на базі Верховної Ради
конкурсні комісії, які будуть надавати рекомендації щодо претендентів.
Коли наші європейські
партнери побачать такі зрушення, вони будуть з більшою повагою ставитись до
українського омбудсмена, бо це дійсно важлива посада. Особливо це важливо для
воюючої країни, де питання захисту прав людини окремих категорій стоїть
надзвичайно гостро.
Щоб
все ж таки вивести обговорення в публічну площину як кандидат в омбудсмени сам ініціював зустріч з правозахисниками, у якій
взяли участь представники Кримської правозахисної групи, AmnestyInternational в Україні, ГО
Донбас SOS, ГО Крим SOS, FreedomHouse та Центру громадських свобод та інші організації.
Ми обговорили дійсно широке коло питань, починаючи від захисту прав внутрішньо переміщених осіб
та українських громадян на тимчасово окупованих територіях до захисту
персональних даних та збереження балансу між правом громадян на доступ до
інформації і обмеженням поширення інформації, що може зашкодити національним
інтересам та безпеці. Як на мене, конструктивна співпраця і з громадськими об’єднаннями, і з правозахисними
організаціями є запорукою дотримання в Україні прав людини, бо саме вони бачать
найгостріші проблеми і можуть запропонувати шляхи вирішення.
Що
ж до основної місії омбудсмена, то це, безумовно, зміна стандартів, виправлення
прогалин у нашому законодавстві та «підтягування» його до європейського рівня в
питаннях захисту прав людини. В цьому мені допоможе мій парламентський досвід
роботи та майже 20-річна адвокатська практика.
Серед інших завдань на цій посаді, як вже зазначав, бачу захист прав внутрішньо переміщених осіб та
українців, що перебувають на тимчасово окупованих територіях, врегулювання
питань щодо реабілітації учасників та воїнів АТО, контроль за виконанням рішень
ЄСПЛ, захист персональних даних та сприяння у роботі постійного представництва
офісу омбудсмена в регіонах.
Для мене Україна - частина Європи, і нам треба рухатись в цьому напрямку, дотримуючись європейських принципів та підходів. Тому, якщо якісь рішення не відповідають цим стандартам, завдання омбудсмена не тільки відверто говорити про це, вказуючи на недоліки, а й пропонувати варіанти врегулювання ситуації. В Україні зараз вистачає критики, бракує конструктивних пропозицій.
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