Проблемы газодобычи: объемы растут, зарегулированность остается





Приоритетная задача правительства – обеспечить рост объемов собственной газодобычи – можно реализовать при условии максимальной доступности геологической информации, имплементации новых фискальных условий для привлечения инвестиций и внедрения новых технологий в разведку и добычу углеводородов на прозрачных конкурентных началах.





Хорошим примером того, какой импульс показателям добычи могут дать инвестиции и современные технологии, является ПАО «Укргаздобыча». По сообщению компании, ПАО «Укргаздобыча» с 12 июля 2017 года пересекло отметку 42 млн. кубометров суточной добычи природного газа, что является максимальным значением за последние 5 лет. Улучшить производственную составляющую компании удалось благодаря снижению фискального давления и привлечению более современных технологий для работы на месторождениях. Так, например, начиная с декабря 2016 года, ПАО «Укргаздобыча» уже получило дополнительных 168 млн. кубометров газа за счет проведенных ПО «Белоруснефть» 50-ти операций ГРП на 32 скважинах. По результатам работы коэффициент успеха составил 105%, что превысило ожидания государственной добывающей компании. В следующие пять лет компания планирует получить больше 1 млрд. м3 природного газа благодаря проведенным ПО «Белоруснефть» 50 операциям с гидравлического разрыва пласта (ГРП).





Частные компании также наращивают объемы добычи. В августе добыча газа ДТЭК Нафтогаз с начала 2017г. превысила 1 млрд. куб. м., что удалось благодаря освоению больших глубин, интенсификации работы действующих скважин и модернизации наземной инфраструктуры. Крупнейшими газодобытчиками за первое полугодие 2017-го также стали «Эско-Пивнич», «Укрнафтобуриння», «Природные ресурсы». За 6 месяцев прирост добычи составил 6,1%. За июль 2017 г. поступление газа от добывающих компаний составило 1,74 млрд. м3, что на 3,7% больше, чем в аналогичном периоде или 1,69 млрд. м3 в июле 2016 г. Всего за 7 месяцев было добыто 11,6 млрд. м3 газа, что на 1,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.





В течение первого полугодия 2017 г. было несколько позитивных изменений: правительство обновило правила разработки месторождений и ограничило случаи получения специальных разрешений без аукционов, при этом данные о спецразрешениях доступны в открытом реестре. Правила содержат классификацию месторождений нефти и газа, правила их подготовки к разработке, алгоритм подсчета запасов нефти, газа и газового конденсата и геолого-экономической оценки месторождений, правила сооружения и эксплуатации скважин, механизм контроля за разработкой и регулированием процесса разработки месторождений. Отдельный раздел посвящен охране окружающей среды при строительстве, пробной эксплуатации скважин, опытно-промышленной и промышленной разработке месторождений нефти и газа. Ранее разработка месторождений углеводородов в Украине регулировалась инструкциями и техническими требованиями, установленными в 1971 и 1987 годах, а также рядом нормативных документов различных ведомств. Как и, в целом, Кодекс о недрах, так и многие нормативные документы недропользования слишком устарели. В тоже время, такие решения не стали элементами системных комплексных преобразований и новые крупные игроки так и не пришли в Украину. Поэтому, несмотря на все препятствия, Украина должна подкрепить свои намерения повысить энергетическую безопасность не только декларативно. Основные приоритетные задачи следующие:





Открытие геологической информации и повышение прозрачности в добывающих отраслях путём принятия № 6229 об обеспечении прозрачности в добывающих отраслях. Большинство добывающих компаний уже начали отчитываться по международным стандартам прозрачности (EITI), Украина опубликовала два отчета по стандартам EITI и благодаря стандарту появилась открытая информация об уплате налогов, объемах добычи, бенефициарах компаний, контрактах, лицензиях. Но работа в этом направлении должна продолжиться.





Имплементация новых стимулирующих добычу фискальных условий. Необходимо привести систему налогообложения отрасли к современным тенденциям сырьевых рынков и обеспечить конкурентные для инвесторов условия работы. Например, приняв ставку ренты 12% для новых месторождений. Кроме того, положительным изменением может стать замена налога на прибыль налогом на выведенный капитал, что будет стимулировать компании реинвестировать средства в новые проекты. Таким образом, это позволит привлекать международные инвестиции в разработку новых месторождений и задействовать новые технологии.





Урегулирование разрешительной системы, особенно в части земельных вопросов, путем принятия законопроекта №3096. Неоднократно недропользователи говорили о существующих проблемах при приобретении права землепользования для размещения объектов трубопроводного транспорта, нефтяных и газовых скважин, производственных сооружений, подъездных дорог и так далее. Так, законодательно установленный срок – порядка 4 месяца, на практике – это не менее 2 – 3 лет. За это время в других странах инвестор может не только приступить к разработке месторождения, но и получить коммерческий результат. Кроме того, авторы законопроекта предлагают отменить горный отвод с целью уменьшения количества согласований проектных документов органами государственного горного надзора, поскольку их функции почти полностью дублируются с функциями специальных разрешений на добычу полезных ископаемых.





Если не получается комплексно, то хотя бы поэтапно реализация выше обозначенных изменений до конца 2017 г. обеспечит условия для наращивания объемов добычи природного газа, для обновления ресурсной базы углеводородов, упростит бюрократические процедуры для получения права пользования земельными участками для предприятий нефтегазового комплекса и таким образом создаст условия для повышения энергетической безопасности страны.



