Добыча газа в Украине растет. Вопреки сложившимся условиям

Вопреки сложившимся условиям и в ожидании реформы

По информации ПАО "Укртрансгаз", за 7 мес. 2017 г. в Украине добыча газа увеличилась на 3,2% и составила более 12 млрд. м3, за 6 мес. этого же года – на 2,6%. в июле-2017 добыча газа составила 1,74 млрд. м3. В январе-июле 2017 г. объем добычи природного газа ПАО "Укргаздобыча" составил 8,78 млрд. м3, что на 3% больше, чем в январе-июле 2016 г., в т.ч. в июле 2017-го — 1,3 млрд. м3 или на 7% больше, чем в июле 2016 г. Добыча природного газа в Украине в 2016 году увеличилась на 0,5% (на 91,1 млн. м3) по сравнению с 2015 годом – до 19 млрд. 987,1 млн. м3.

Крупнейшими газодобытчиками за первое полугодие 2017-го также стали ЧАО "Нафтогазвыдобування" – 832,71 млн. м3. (+7,3% к январю-июню-2016), ООО "Эско-Пивнич" – 291,262 млн. м3 (-10,1%), ЧАО "Укрнафтобуриння" – 189,802 млн куб. м (+23,2%), ЧАО "Природные ресурсы" – 112,69 млн. м3 (+0,3%), ООО "Куб-Газ" – 89,821 млн. м3 (-15,9%), ООО "ПГНК" – 82,208 млн. м3 (-10%), ЧАО "Укргазвыдобуток" – 55,564 млн. м3 (+6,1%), ООО "Первая украинская газонефтяная компания" – 52,691 млн. м3 (-11,3%), ООО "Надра-Геоинвест" – 52,019 млн. м3 (+18,7%), ООО "Энергия-95" – 45,25 млн. м3 (-15,8%), ООО "Системойлинжениринг" – 37,769 млн. м3 (+19%), ООО "Регал петролеум" – 24,244 млн. м3 (-26,7%), ЧАО "Девон" – 19,537 млн. м3 (-68,9%), ООО "Пром-энерго продукт" – 15,71 млн. м3 (+1,4%), ЧАО "Пласт" – 11,64 млн. м3 (-10%), ЧП "Нордик" – 11,089 млн. м3 (+100%), ООО "Сириус 1" – 10,01 млн. м3 (-36,8%), ООО "Пари" – 9,19 млн. м3 (-17,3%), ООО "Укргаз Инвест" – 6,783 млн. м3 (-24,7%), ООО "Надрагаз" – 6,652 млн. м3 (+4,6%), ООО "Украинская буровая компания" – 6,07 млн. м3 (+19,7%), ООО "ТНГК" – 4,883 млн. м3 (+56%), ООО "Макком-Груп" – 4,131 млн. м3 (+13,8%), ООО "Горизонты" – 3,903 млн. м3 (-28,6%), ООО "Арабский Энергетический альянс" – 3,842 млн. м3 (-56,1%), ООО "Бориславская нефтяная компания" – 3,747 млн. м3 (+35,5%), ООО "Актив Газ Ресурс" – 3,584 млн. м3 (-19,1%), ООО "СП "Укркарпатойл" – 3,366 млн. м3 (+100%), ООО "Восточный геологический союз" – 2,783 млн. м3 (-32,1%), ЧАО "Газинвест" – 2,35 млн. м3 (-41,4%), ПАО "Шахта им. Засядько" – 2,349 млн. м3 (-16,2%), ООО "Захиднадрасервис" – 2,34 млн. м3 (-73,4%), ООО "Укр-Аз-Оил" – 1,946 млн. м3 (+100%), ООО "Укрнафтогазинвест" – 1,83 млн. м3 (-37,3%), СУКП "Дельта" – 1,61 млн. м3 (-26,2%), ООО "Сахалинское" – 1,4 млн. м3 (-79,2%), ООО "Нафтогазопромысловая геология" – 1,288 млн. м3 (+100%).

В целом, несмотря на довольно хорошую динамику, в 2017 г. прогнозируемый рост добычи не будет очень значительным. О собых причин для роста у газодобывающих компаний нет: ни одна из заявленных реформ в отрасли недропользования так и не была доведена до логического завершения. Более-менее положительное влияние на газодобывающую отрасль оказал рынок природного газа, где ? ресурса поставляют газодобывающие компании, которые работают в Украине. При этом так и не был изменен фискальный режим для добывающей отрасли, не утверждены правила работы частных компаний в формате СРП, не приняты изменения относительно регуляторной политики в отрасли и многое другое осталось только в планах на бумаге. Кроме того, в течение года многие добывающие компании не могут получить согласования на добычу газа местными советами. В связи с чем слишком много времени уходит на согласование проектов, строительных работ, отвод земли и решение других вопросов для реализации программ по разведке и добыче углеводородов.

В Украине остро ощущается необходимость как внутренних, так и иностранных инвестиций. Но существующие условия ведения бизнеса не стимулируют инвесторов вкладывать деньги в украинские месторождения. Компании, которые много лет ведут добычу газа в Украине, пересматривают инвестиционные программы в сторону увеличения добычи, но довольно осторожно строят дальнейшие планы с учетом возможных политических и экономических рисков. Например, иностранные инвестиции компании «Арабский энергетический альянс» за время работы в Украине составили более $70 млн. Также ежегодно на развитие компания направляла полученные доходы в размере около 15 млн. грн., пока компания не попала в тяжелое положение в связи с повышением ренты, а затем и прекращением добычи на Северо-Яблуновском месторождении вследствие необоснованного отказа Полтавского облсовета в продлении лицензии. Повышение вдвое рентных платежей вынудило сократить объем инвестиций и британскую JKX Oil & Gas на 10 млн. долл. в 2015 г. Такие примеры есть практически у каждой газодобывающей компании, которая работает в Украине.

Для любого инвестора важно, чтобы налоговая система была простой с точки зрения администрирования, прозрачной и правила игры должны быть стабильными и одинаковыми для всех. Ни тем, ни другим газодобывающая отрасль Украины сегодня похвастаться не может. Поэтому необходимо изменение парадигмы экономической системы, создание инновационных стимулов для развития и возможность реинвестирования. Среди таких стимулов в последнее время называют налог на выведенный капитал, который должен заменить действующий налог на прибыль. Министерство финансов даже разработало соответствующий законопроект, который должен стимулировать компании вкладывать деньги в развитие, а не выводить из бизнеса. Стратегический путь для Украины - развитие собственной газодобычи. Несмотря на все сложности, газодобывающие компании считают Украину коммерчески привлекательной страной для добычи углеводородов и строят планы развития. Но все планы будут переоцениваться в зависимости от прогресса в проведении реформ. И что касается будущих проектов, то компании строят амбициозные планы развития. В “Стратегии 20/20” на 2018 – 2020 гг. предусмотрены достаточно серьезные объемы добычи газа, которые добывающим компаниям предстоит поднять из новых месторождений. Для реализации планов необходимы новые лицензии, инвестиции и современное оборудование для своевременного проведения работ. Инвестор, как внутренний, так и внешний, будет вкладывать деньги в украинские месторождения только при условии конкурентных налоговых ставок, при прозрачных условиях получения специальных разрешений на пользование недрами и проведении дерегуляции разрешительной системы.

Сегодня на повестке дня две группы проблем в газодобывающей отрасли, которые связаны с изменением законодательной базы. Первая группа касается налоговых вопросов, вторая — дерегуляции. В первую очередь нужно дать фискальные стимулы для разработки новых месторождений. Такое стимулирование для частных компаний предусмотрено законопроектом №5459, который пока так и не был рассмотрен в парламенте. Им, в частности, предлагается установить рентную ставку в размере 12% для скважин, бурение которых начато после 1 января 2017 года. Возможно, более успешным будет реформа фискальной политики и налог на прибыль будет таки замене налогом на выведенный капитал, что уже ближайшие годы увеличит объем оборотных средств компаний и откроет возможности для реинвестиций. Только в этом случае Украина имеет шанс реализовать планы по достижению энергетической независимости в ближайшей перспективе.



