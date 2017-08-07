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Добыча газа в Украине растет. Вопреки сложившимся условиям
07.08.2017 10:43
Вопреки сложившимся условиям и в ожидании реформы
По информации ПАО "Укртрансгаз", за 7 мес. 2017 г. в Украине добыча газа увеличилась на 3,2% и составила более 12 млрд. м3, за 6 мес. этого же года – на 2,6%. в июле-2017 добыча газа составила 1,74 млрд. м3. В январе-июле 2017 г. объем добычи природного газа ПАО "Укргаздобыча" составил 8,78 млрд. м3, что на 3% больше, чем в январе-июле 2016 г., в т.ч. в июле 2017-го — 1,3 млрд. м3 или на 7% больше, чем в июле 2016 г. Добыча природного газа в Украине в 2016 году увеличилась на 0,5% (на 91,1 млн. м3) по сравнению с 2015 годом – до 19 млрд. 987,1 млн. м3.
Крупнейшими
газодобытчиками за первое полугодие 2017-го также стали ЧАО
"Нафтогазвыдобування" – 832,71 млн. м3. (+7,3% к январю-июню-2016),
ООО "Эско-Пивнич" – 291,262 млн.
м3
(-10,1%), ЧАО
"Укрнафтобуриння" – 189,802 млн куб. м (+23,2%), ЧАО "Природные
ресурсы" – 112,69 млн.
м3
(+0,3%), ООО "Куб-Газ" – 89,821 млн.
м3
(-15,9%), ООО "ПГНК" – 82,208 млн.
м3
(-10%), ЧАО
"Укргазвыдобуток" – 55,564 млн.
м3
(+6,1%), ООО "Первая
украинская газонефтяная компания" – 52,691 млн.
м3
(-11,3%), ООО
"Надра-Геоинвест" – 52,019 млн.
м3
(+18,7%), ООО
"Энергия-95" – 45,25 млн.
м3
(-15,8%), ООО "Системойлинжениринг"
– 37,769 млн.
м3
(+19%), ООО "Регал петролеум" – 24,244 млн.
м3
(-26,7%), ЧАО "Девон" – 19,537 млн.
м3
(-68,9%), ООО
"Пром-энерго продукт" – 15,71 млн.
м3
(+1,4%), ЧАО
"Пласт" – 11,64 млн.
м3
(-10%), ЧП "Нордик" – 11,089 млн.
м3
(+100%), ООО "Сириус 1" – 10,01 млн.
м3
(-36,8%), ООО
"Пари" – 9,19 млн.
м3
(-17,3%), ООО "Укргаз Инвест" –
6,783 млн.
м3
(-24,7%), ООО "Надрагаз" – 6,652 млн.
м3
(+4,6%),
ООО "Украинская буровая компания" – 6,07 млн.
м3
(+19,7%), ООО
"ТНГК" – 4,883 млн.
м3
(+56%), ООО "Макком-Груп" – 4,131
млн.
м3
(+13,8%), ООО "Горизонты" – 3,903 млн.
м3
(-28,6%), ООО
"Арабский Энергетический альянс" – 3,842 млн.
м3
(-56,1%), ООО
"Бориславская нефтяная компания" – 3,747 млн.
м3
(+35,5%), ООО
"Актив Газ Ресурс" – 3,584 млн.
м3
(-19,1%), ООО "СП
"Укркарпатойл" – 3,366 млн.
м3
(+100%), ООО "Восточный
геологический союз" – 2,783 млн.
м3
(-32,1%), ЧАО "Газинвест"
– 2,35 млн.
м3
(-41,4%), ПАО "Шахта им. Засядько" – 2,349 млн.
м3
(-16,2%), ООО "Захиднадрасервис" – 2,34 млн.
м3
(-73,4%), ООО
"Укр-Аз-Оил" – 1,946 млн.
м3
(+100%), ООО
"Укрнафтогазинвест" – 1,83 млн.
м3
(-37,3%), СУКП
"Дельта" – 1,61 млн.
м3
(-26,2%), ООО "Сахалинское" –
1,4 млн.
м3
(-79,2%), ООО "Нафтогазопромысловая геология" – 1,288
млн.
м3
(+100%).
В
целом, несмотря на довольно хорошую динамику, в 2017 г. прогнозируемый рост
добычи не будет очень значительным. О
собых причин для роста у газодобывающих
компаний нет: ни одна из заявленных реформ в отрасли недропользования так и не
была доведена до логического завершения. Более-менее положительное влияние на
газодобывающую отрасль оказал рынок природного газа, где ? ресурса поставляют
газодобывающие компании, которые работают в Украине. При этом так и не был
изменен фискальный режим для добывающей отрасли, не утверждены правила работы
частных компаний в формате СРП, не приняты изменения относительно регуляторной
политики в отрасли и многое другое осталось только в планах на бумаге. Кроме
того, в течение года многие добывающие компании не могут получить согласования
на добычу газа местными советами. В связи с чем слишком много времени уходит на
согласование проектов, строительных работ, отвод земли и решение других
вопросов для реализации программ по разведке и добыче углеводородов.
В Украине
остро ощущается необходимость как внутренних, так и иностранных инвестиций. Но
существующие условия ведения бизнеса не стимулируют инвесторов вкладывать
деньги в украинские месторождения. Компании, которые много лет ведут добычу
газа в Украине, пересматривают инвестиционные программы в сторону увеличения
добычи, но довольно осторожно строят дальнейшие планы с учетом возможных
политических и экономических рисков. Например, иностранные инвестиции компании
«Арабский энергетический альянс» за время работы в Украине составили более $70
млн. Также ежегодно на развитие компания направляла полученные доходы в размере
около 15 млн. грн., пока компания не попала в тяжелое положение в связи с
повышением ренты, а затем и прекращением добычи на Северо-Яблуновском
месторождении вследствие необоснованного отказа Полтавского облсовета в
продлении лицензии. Повышение вдвое рентных платежей вынудило сократить объем
инвестиций и британскую JKX Oil & Gas на 10 млн. долл. в 2015 г. Такие примеры есть практически у каждой
газодобывающей компании, которая работает в Украине.
Для
любого инвестора важно, чтобы налоговая система была простой с точки зрения
администрирования, прозрачной и правила игры должны быть стабильными и
одинаковыми для всех. Ни тем, ни другим газодобывающая отрасль Украины сегодня
похвастаться не может. Поэтому необходимо изменение парадигмы экономической
системы, создание инновационных стимулов для развития и возможность
реинвестирования. Среди таких стимулов в последнее время называют налог на
выведенный капитал, который должен заменить действующий налог на прибыль. Министерство
финансов даже разработало соответствующий законопроект, который должен
стимулировать компании вкладывать деньги в развитие, а не выводить из бизнеса.
Стратегический
путь для Украины - развитие собственной газодобычи.
Несмотря на все сложности,
газодобывающие компании считают Украину коммерчески привлекательной страной для
добычи углеводородов и строят планы развития. Но все планы будут
переоцениваться в зависимости от прогресса в проведении реформ. И что касается будущих
проектов, то компании строят амбициозные планы развития. В “Стратегии 20/20” на
2018 – 2020 гг. предусмотрены достаточно серьезные объемы добычи газа, которые добывающим
компаниям предстоит поднять из новых месторождений. Для реализации планов
необходимы новые лицензии, инвестиции и современное оборудование для
своевременного проведения работ. Инвестор, как внутренний, так и внешний, будет
вкладывать деньги в украинские месторождения только при условии конкурентных
налоговых ставок, при прозрачных условиях получения специальных разрешений на пользование
недрами и проведении дерегуляции разрешительной системы.
Сегодня
на повестке дня две группы проблем в газодобывающей отрасли, которые связаны с
изменением законодательной базы. Первая группа касается налоговых вопросов, вторая
— дерегуляции. В первую очередь нужно дать фискальные стимулы для разработки
новых месторождений. Такое стимулирование для частных компаний предусмотрено
законопроектом №5459, который пока так и не был рассмотрен в парламенте. Им, в
частности, предлагается установить рентную ставку в размере 12% для скважин, бурение
которых начато после 1 января 2017 года. Возможно, более успешным будет реформа
фискальной политики и налог на прибыль будет таки замене налогом на выведенный
капитал, что уже ближайшие годы увеличит
объем оборотных средств компаний и откроет возможности для реинвестиций. Только
в этом случае Украина имеет шанс реализовать планы по достижению энергетической
независимости в ближайшей перспективе.
теги: газ, добыча, углеводороды, недропользователи, выведенный капитал
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