Газовый хаб в Украине могут запустить после изменения законодательста

До конца 2017 года газовую отрасль ждут довольно кардинальные изменения законодательства, в результате которых организация газового хаба на территории Украины станет фактически вопросом ближайшего времени. По информации «Укртрансгаз», к этому времени должна начать работу цифровая платформа, которая позволит по новому организовать и администрировать процесс торговли и поставок природного газа с учетом, в том числе, требований регламентов ЕС по балансировке.

Газовый рынок в Украине развивается, хоть может показаться, что не достаточно динамично. Тем не менее, на рынок выходят новые игроки, в том числе крупнейшие зарубежные трейдеры, и с ними готово конкурировать в борьбе за потребителя большое число украинских компаний. Либерализированный и ликвидный европейский рынок газа – это результат многолетних реформ, проводимых странами ЕС на протяжении последних 20 лет. Если для Украины термин «хаб» новый и понятный для узкого круга специалистов, то в странах Европы торговля природным газом на хабах – повседневная жизнь энергетических рынков. Проект создания на базе украинских подземных хранилищ газа восточно-европейского хаба активно обсуждается с осени 2013 года.

Что же такое «газовый хаб»? В энергетике хаб представляет собой специализированный газораспределительный центр, который благодаря разветвленной сети транспортных маршрутов является международной площадкой для торговли газом. Украина имеет большой потенциал, чтобы стать важным, конкурентоспособным газовым хабом Европы. Развитие газового рынка Украины и его ликвидность зависят от нескольких составляющих, в том числе от баланса представленных продуктов для торговли. Важны, по крайней мере, три составляющие: собственная добыча, импорт и LNG.

По итогам апреля 2017 г. поступление газа от добывающих компаний составило практически 1,7 млрд. м3, за 4 месяца было добыто 6,6 млрд. куб. м. газа. Добыча природного газа в Украине в январе-мае 2017 года, по оперативным данным, увеличилась на 2,4% (на 204,1 млн. куб. м.) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 8, 595 млрд. куб. м., о чем свидетельствуют данные ПАО "Укртрансгаз". Добыча газа ПАО "Укргазвыдобування" составила 6, 224 млрд. куб. м (+1,7% к январю - маю 2016), ПАО "Укрнафта" – 514,9 млн. куб. м (-6,4%), другими компаниями – 1, 856 млрд. куб. м (+7,9%). В мае 2017 г. добыча газа составила 1, 759 млрд. куб. м. (+5,3% к маю 2016), в т.ч. добыча ПАО "Укргазвыдобування" составила 1,289 млрд. куб. м (+4,8%), ПАО "Укрнафта" – 103,6 млн куб. м (-4,5%), другими компаниями – 366,7 млн куб. м (+10,1%). Для сравнения, в период высокого спроса объем поставок природного газа в Украину составлял 1,3 – 1,4 млрд. м3. В апреле этот объем снизился до 548 млн. м3 в связи с завершением отопительного периода и соответственно снижением спроса.

В рамках реформы газового рынка основной акцент правительство делает на значительном увеличении собственной добычи как одного из ключевых ресурсов для поставок природного газа потребителям Украины. Но за счет чего можно реализовать эти планы, учитывая потерю перспективного с точки зрения добычи углеводородов шельфа и месторождений в восточной части Украины? И есть ли вообще потенциал для наращивания объемов добычи?

Ответ однозначный — потенциал у украинской газодобычи есть, и довольно большой. В первую очередь, когда мы говорим о рынке, нужно предполагать общий объем потребления, который до сих пор один из самых больших в Европе. Во-­вторых, цена газа для части потребителей рыночная, хоть и не все сегменты работают по принципу рыночного ценообразования. Это дает возможность компаниям работать в условиях достаточной маржинальности. Как перспективу существенного увеличения доли рынка нужно рассматривать сегмент поставок населению и теплокоммунэнерго, которые должны иметь право выбора поставщика и, соответственно, цены и условий поставки. На сегодняшний день регулируемый рынок по­прежнему в значительной мере субсидируется, и субсидии покрывают около 60% потребления населения и потребностей для централизованного теплоснабжения. В этом сегменте конкуренция как инструмент эффективного регулирования цены может положительно повлиять на ситуацию и улучшить ее как для поставляющих предприятий, так и для государства в части предоставления непосредственно адресной социальной помощи. В-третьих, развитая система газопроводов позволяет компаниям работать в условиях хорошей логистики, когда ресурс можно продавать сразу, можно хранить и продавать в период высокого спроса, и так далее.

Развивая добычу углеводородов, необходимо одновременно уделять внимание и развитию рынка сбыта продукции. Опыт ЕС показывает, что розничная конкуренция развивается медленно, и контроль цен на природный газ сохраняется в течение длительного времени даже в богатых странах с открытыми рынками. Украина имеет большой опыт работы в условиях государственного регулирования цен на природный газ для отдельных категорий потребителей, и всем известны последствия действия такого режима. Несмотря на то, что действие специальных обязательств НАК "Нафтогаз Украины" продлили до 2018 г., уже сегодня необходимо проводить работу по открытию рынка природного газа для домашних хозяйств и бюджетных организаций.

И наконец, необходимо максимально задействовать существующий огромный потенциал газотранспортной инфраструктуры, как следствие - Украина не должна потерять актуальность подземных хранилищ газа. Европейские компании заинтересованы в повышении надежности поставок газа на рынок ЕС через Украину. Это соответствует положениям Стратегии энергетической безопасности ЕС. Они являются получателями газа, который транзитом идет по территории Украины, и поэтому заинтересованы в стабильности поставок и уменьшении рисковых составляющих, в том числе с технической стороны. Транспортный потенциал нужно использовать для развития торговой площадки – газового хаба, где газодобывающие компании как оптовые продавцы смогут представить свой ресурс, конкурируя с европейскими трейдерами, импортерами. Если планы развития газодобычи и организации торговли на хабе будут реализованы, то Украина может стать в достаточной мере энергонезависимой, получить развитый и ликвидный энергетический рынок. При ином сценарии, Украина рискует сохранить высокие цены и зависимость от импортных поставок энергоресурсов.