Нефтегазовая политика

Совершенствование политики в нефтегазовом секторе

Украина имеет большой потенциал, чтобы стать важным, конкурентоспособным газовым хабом. Развитие газового рынка Украины и его ликвидность зависят от нескольких составляющих, в т. ч. от баланса представленных продуктов для торговли. Важны, по крайней мере, три составляющие: собственная добыча, импорт и LNG. Развивать рынок LNG можно путем интеграции с соседними рынками. Импорт природного газа развивается уже достаточно динамично. Так, по данным ПАО "Укртрансгаз", Украина в январе­марте 2017 г. увеличила импорт природного газа на 59.5% (на 1 575.7 млн куб м) по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. — до 4 222.7 млн куб м. Из Словакии в январе­марте 2017 г. было импортировано 3 638.3 млн куб м, Венгрии — 247.9 млн куб м, Польши — 336.5 млн куб м. В марте 2017 г. импорт составил 1 402.9 млн куб м газа, что в 2.9 раза больше, чем в марте 2016 г. (478.4 млн куб м).

При этом, по данным Минэнергоугля, добыча природного газа в Украине в январе­марте 2017 г. увеличилась лишь на 0.6% (на 30 млн куб м) по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. — до 5.1 млрд куб м. За период с 1 по 22 апреля 2017 г. поступление газа от газодобывающих предприятий составило 1.25 млрд куб м. Государственные компании удерживают добычу практически на том же уровне, частные добывающие компании показали прирост на уровне 3.6% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. — до 1.089 млрд куб м, что является историческим минимумом за последние 5 лет. Добыча газа в Украине в 2016 г. увеличилась на 1.5% — с 19.9 до 20.2 млрд куб м.





В рамках реформы газового рынка основной акцент правительство делает на значительном увеличении собственной добычи. Но за счет чего можно реализовать эти планы, учитывая потерю перспективного, с точки зрения добычи углеводородов, шельфа и месторождений в восточной части Украины? И есть ли вообще потенциал для наращивания объемов добычи?

Ответ однозначный — потенциал у украинской газодобычи есть, и довольно большой. В первую очередь, когда мы говорим о рынке, нужно предполагать объем потребления, один из самых больших в Европе. Во­вторых, цена для части потребителей рыночная, и это дает возможность компаниям работать в условиях достаточной маржинальности. Но не все сегменты работают по принципу рыночного ценообразования. Как перспективу существенного увеличения доли рынка нужно рассматривать сегмент поставок населению и теплокоммунэнерго, которые должны иметь право выбора поставщика и, соответственно, цены и условий поставки. На сегодняшний день регулируемый рынок по­прежнему в значительной мере субсидируется, несмотря на рост цен, и субсидии покрывают около 60% потребления населением и потребностей для централизованного теплоснабжения. Кроме того, после повышения цен происходит существенное наращивание долгов, и рост цен может иметь неблагоприятные социальные и макроэкономические последствия. В этом сегменте конкуренция, как инструмент объективного регулирования цены, может положительно повлиять на ситуацию и улучшить ее как для поставляющих предприятий, так и для государства в части предоставления непосредственно адресной социальной помощи. В­третьих, развитая система газопроводов позволяет добывающим компаниям работать в условиях хорошей логистики, когда ресурс можно продавать сразу, можно хранить и продавать в период высокого спроса, и так далее.

Что же стоит на пути реализации этого потенциала рынка и развития отечественной газодобычи? детально об этом можно прочитать в статье журнала "Энергобизнес". На первый взгляд, препятствий не так уж много. Ведь есть позиция правительства, поддержка профильного Комитета по вопросам ТЭК Верховной Рады, интерес недропользователей к украинским нефтегазовым месторождениям... Но существующие в отрасли сложности остаются весомым препятствием и заставляют добывающие компании раз за разом пересматривать свои инвестиционные планы и переносить сроки реализации того или иного проекта. Это не относится к государственной крупнейшей добывающей компании "Укргаздобыча", которая только начала набирать обороты после повышения отпускной цены на природный газ. Но существующие темпы динамики в добывающей отрасли не смогут удовлетворить амбиции правительства, расписанные в Концепции развития газодобывающей отрасли Украины. Согласно документу, утвержденному Кабмином на заседании 28 декабря 2016 г., в 2018 г. объем добычи газа увеличится до 22.5 млрд куб м, в 2019 г. — до 25.2 млрд куб м, в 2020 г. — до 27.6 млрд куб м. Без существенных изменений выполнить это не удастся.

Первое, чего должна коснуться реформа, это фискальная политика. Нужен стимул для добыващих компаний принимать участие в новых проектах и активно бурить на новых месторождениях. Результат действия высоких ставок ренты мы увидели в 2015 г.: снижение добычи на 3.1%, до 19.2 млрд куб м — лучший аргумент в поддержку умеренной и конкурентной фискальной политики в отрасли. Нефтегазовая индустрия обеспечивает 3/4 платежей всех добывающих отраслей Украины. Согласно Отчету EITI, суммарные поступления всех видов платежей в бюджет и Пенсионный фонд от добывающих отраслей Украины в 2015 г. составили всего 92.515 млрд грн, из которых нефть и газ — 70.365 млн грн. Рентных платежей бюджет получил в размере 36.417 млрд грн, из которых нефть и газ — 34.2 млрд грн. Добывающие компании являются одними из крупнейших налогоплательщиков. Например, "Укргаздобыча" по итогам 2016 г. стала крупнейшим плательщиком налогов в сводный бюджет Украины, уплатив 38.5 млрд грн.

Рентная плата для компании в прошлом году составила 21.4 млрд грн. Шестое место заняла государственная "Укрнафта", а 13 позицию заняла частная добывающая компания "Нефтегаздобыча", уплатив рентных платежей на сумму 1.44 млрд грн. Говоря об изменении, как ставки рентного налога, так и в целом модели фискальной политики в добывающей отрасли, нужно учитывать изменение условий работы компаний, когда каждое новое месторождение имеет более сложные геологические условия добычи и бурение нужно проводить на больших глубинах. Расходы компаний растут, увеличивая, таким образом, себестоимость природного газа, поэтому налоговая нагрузка не должна приводить к вымыванию денег из отрасли и стагнации предприятий, а напротив — стимулировать новые инвестиции. Сегодня себестоимость добычи 1 тыс куб м в зависимости от условий добычи колеблется от $170 до $225.2. При этом ставки ренты для добывающих компаний в Украине все еще остаются высокими, превышая уровень этого же налога в таких странах, как Венгрия, Норвегия, Турция, Италия, Хорватия, Болгария, Франция, Великобритания, Польша, Испания и др. В то же время, ведущие газодобывающие страны мира с целью повышения эффективности разработки и увеличения коэффициента извлечения углеводородов широко применяют новейшие методы оценки участков и пластов, комплексное моделирование и детальное планирование всего комплекса работ по определению наиболее целесообразных методов интенсификации.

Например, широко используется метод гидроразрыва пласта, прежде всего, на месторождениях с тяжелыми условиями добычи, и истощенными запасами, а также добычи нетрадиционных видов углеводородов. С целью стабилизации и увеличения объемов добычи природного газа необходимо повысить коэффициент его извлечения на существующих месторождениях путем интенсификации добычи, в т. ч. бурения новых скважин, строительства новых дожимных компрессорных станций, применения методов интенсификации добычи и совершенствования систем разработки резервуаров залежи. В то же время, дальнейшее увеличение объемов добычи природного газа требует открытия новых месторождений и залежей природного газа путем проведения геологоразведочных работ, научных исследований, сейсморазведки, бурения поисковых и разведочных скважин. Для увеличения объемов добычи природного газа необходимо ввести в эксплуатацию новые скважины, что требует отвода земельных участков и привлечения значительных объемов средств для проведения работ по бурению.

Согласно Концепции развития газодобывающей отрасли Украины до 2020 г., объем необходимых капитальных инвестиций уже в этом году составляет порядка $550 млн, и к 2020 г. должен увеличится втрое. Газодобывающие компании смогут аккумулировать необходимые средства только при введении стимулирующего фискального режима для недропользователей в ближайшее время.

Развивая добычу углеводородов, необходимо одновременно уделять внимание и развитию рынка сбыта продукции. Опыт ЕС показывает, что розничная конкуренция развивается медленно, и контроль цен на природный газ сохраняется в течение длительного времени даже в богатых странах с открытыми рынками. Украина имеет большой опыт работы в условиях государственного регулирования цен на природный газ для отдельных категорий потребителей, и всем известны последствия действия такого режима. Несмотря на то, что действие специальных обязательств НАК "Нафтогаз Украины" продлили до 2018 г., уже сегодня необходимо проводить работу по открытию рынка природного газа для домашних хозяйств и бюджетных организаций.

И наконец, необходимо максимально задействовать существующий огромный потенциал логистики. Пока ситуация в этом вопросе для газодобывающих компаний складывается не лучшим образом. Так, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) обязала газодобытчиков дважды оплачивать транспортировку добытого газа — по тарифам, действующим с 1 января 2017 г., и по новым тарифам, согласно Постановлению №348, которое оставили в силе для газодобывающих компаний. Коллизия возникла в связи с тем, что с 1 апреля 2017 г. НКРЭКУ планировала ввести Постановление №348, согласно которому для всех игроков газового рынка должна быть введена оплата по утвержденным тарифам с учетом заказанных пропускных мощностей (296.8 грн за 1 тыс. куб м в сутки, без НДС, для ПАО "Укрнафты"). 10 апреля, регулятор вернул старые тарифы, отменив последнее постановление для всех, кроме газодобывающих компаний. Таким образом, газодобытчики обязаны оплачивать транспортировку газа дважды: по ранее действующим тарифам, не утратившим законную силу, и по новым. Действие постановления НКРЭКУ №348 от 28 марта "Об установлении тарифов на услуги транспортировки газа для потребителей Украины для точек входа и выхода для ПАО "Укртрансгаз" на сегодняшний день приостановлено. Такое решение принял Окружной административный суд Киева. Напомним, что НКРЭКУ на заседании 10 апреля решила отменить свое постановление №348 полностью, однако, в процессе оформления, решение противоправно изменили, упразднив только часть постановления №348 (оставив в силе его часть, относящуюся к входу в ГТС). Так что образовавшуюся коллизию нужно решить в ближайшее время.

Кроме того, транспортный потенциал нужно использовать для развития торговой площадки, на которой газодобывающие компании как оптовые продавцы смогут представить свой ресурс, конкурируя с европейскими трейдерами. В этой статье мы не затрагивали проблемы получения специальных разрешений на пользование недрами, доступности базы геологической информации и в целом законодательства, которое регулирует отрасль недропользования. Все вышеуказанные вопросы также остаются на повестке дня газодобывающей отрасли, но требуют еще более длительного времени для усовершенствования и внедрения, нежели описанные в статье. Если планы развития производства будут реализованы, Украина может стать в достаточной мере энергонезависимой, получить развитый и ликвидный энергетический рынок. При ином сценарии, Украина рискует сохранить высокие цены и зависимость от импортных поставок энергоресурсов.