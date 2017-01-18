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В 2017 году поставщики природного газа должны будут получить лицензию
18.01.2017 12:30
8 декабря 2016 НКРЕКП опубликовала проект постановления «Об утверждении Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности на рынке природного газа» (далее – Проект). На протяжении 2016 года большинство поставщиков, за исключением НАК «Нефтегаз Украины» и обл- горгазов, осуществляли поставки природного газа без лицензии, так как это не требовалось (согласно Закону Украины «О лицензируемых видах деятельности»).
Так, на протяжении прошлого года существовала правовая коллизия, когда согласно закону «О рынке природного газа» поставщики должны были иметь лицензию, но согласно специальному закону «О лицензируемых видах деятельности» такой вид деятельности как лицензируемый не был предусмотрен. Коллизию удалось урегулировать в результате принятия Закона Украины «О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг». Поставщики природного газа обязаны в течение трех месяцев с дня опубликования Постановления в газете «Урядовый курьер» привести свою хозяйственную деятельность в соответствие с требованиями Постановления и подать в НКРЕКП документы для получения соответствующей лицензии.
В соответствии с требованиями Закона Украины «О рынке природного газа» Проект включает определенные условия на ведение каждого отдельного вида хозяйственной деятельности: транспортировка природного газа, хранение (закачка, отбора) газа, распределение природного газа, поставка природного газа. По сравнению с предыдущими лицензионными условиями, нынешний проект значительно упрощает подачу документов. В тоже время много важных практических моментов, таких как срок рассмотрения представленных документов, основания для отказа в выдаче лицензии, оплата лицензии - остались за пределами проекта лицензионных условий.
Например, лицензиатом должен «соблюдать нормативы необходимого уровня финансового обеспечения и других показателей (требований), ограничивающие риски по операциям на рынке газа», установленные НКРЕКУ. Лицензионными условиями фактически вводится новый термин «норматив необходимого уровня финансового обеспечения», который устанавливает НКРЕКУ. Под ним понимают - наличие финансового обеспечения у лицензиата, необходимого для закупки месячного объема поставки природного газа.
В тоже время размер и порядок уплаты финансового обеспечения определен Кодексом ГТС, а также на законодательном уровне урегулирован размер и порядок создания страхового запаса поставщиками природного газа поставщиками. Введение такого норматива неоднозначно была воспринята участниками газового рынка Украины, в результате ассоциация «Недропользователи Украины» направила в адрес Регулятора предложение о пересмотре соответствующего пункта проекта Постановления «Об утверждении Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности на рынке природного газа».
Ассоциация в предложениях НКРЕКУ обратила внимание Регулятора на то, что абзац 4 п 2.2. п. 2 фактически обязывает каждого лицензиата создавать отдельное структурное подразделение для регистрации входящей корреспонденции. И отсутствие такого подразделения может квалифицироваться Регулятором как нарушение Лицензионных условий и станет основанием для привлечения к ответственности. Однако, если поставщик имеет небольшие объемы по поставке природного газа, для него нецелесообразно создавать соответствующее отдельное структурное подразделения. Ассоциация предложила конкретизировать требования к точкам контакта для предоставления информации потребителям и изменить требование о необходимости создания структурного подразделения, осуществляющего регистрацию входящей корреспонденции.
Так, в письме в адрес Регулятора ассоциация предложила исключить из проекта лицензионных условий требование о необходимости определения годового объема поставок природного газа и кадровые требования по степени образования, количества работников и формы трудовых договоров, как нарушающие права поставщиков природного газа и ограничивают им доступ к рынку природного газа.
Сегодня НКРЕКУ опубликовала перечень предложений от участников рынка, которые, как мы надеемся, будут учтены в лицензионных условиях. (http://www.nerc.gov.ua/?id=23252)
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