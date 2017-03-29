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Прощавай телевізор, або ера інтернету в Україні
29.03.2017 18:03
Останні соціологічні
опитування показують, що сьогодні переважна більшість українців отримує
інформацію з телебачення. Натомість лише третина громадян в якості постійного
джерела інформації обирає інтернет-ЗМІ та соціальні мережі. Тобто головним
інструментом формування громадської
думки ще залишається телевізор, і, поза сумнівом, це радісна звістка для
власників вітчизняних медіа-імперій.
Однак цю ейфорію
від монополії на голови людей розвіюють тенденції. Річ у тім, що перевагу
телебаченню повністю віддають громадяни старше 50-ти років, тоді як віковий
ценз аудиторії інтернет-ЗМІ та соціальних мереж складає 30-40 років. При цьому
треба враховувати й те, що нові покоління «інтернетизовані» фактично абсолютно.
Тож, виходячи з
цього, вже через кілька десятків років, а може й значно раніше, телебачення
безповоротно втратить монополію на формування думок. Одностороння телевізійна
комунікація капітулює перед інтерактивними комунікаційними мережами, що
неодмінно вплине, в першу чергу, на політичний процес. Більш актуальними
стануть нові форми координації політичної активності громадянського суспільства,
а це означатиме масштабну децентралізацію політики. Крім того, значно важче
стане маніпулювати масовою свідомістю, хоча маніпулятивні технології завжди
крокують «в ногу» з розвитком комунікаційних технологій.
Так чи інакше, а
вже в недалекому майбутньому інформація, котра творить громадську думку,
мобілізує виборців, спонукає їх голосувати за «потрібних» людей, остаточно
змінить місце прописки з екранів телевізорів на інтернет-простір, і ми спостерігатимемо за новою політичною реальністю. Тобто віртуальністю.
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