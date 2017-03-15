Зміст ініціативи президента щодо скасування подвійного громадянства

Президентський законопроект № 6175, безумовно, викликав чималий суспільний резонанс, оскільки стосується він, як відомо, проблеми подвійного громадянства в Україні, а саме – його унеможливлення. Дійсно, на сьогоднішній день це питання, з огляду на його політичне значення, потребує нагального вирішення. Тому потрібно детально розглянути запропонований Президентом України законопроект.

У суспільстві давно існує хибна думка про те, що Конституцією України та Законом України «Про громадянство України» забороняється мати подвійне громадянство. Так, в обох нормативно-правових актах зазначається про принцип «єдиного громадянства», який полягає в тому, що на території нашої держави діє лише одне громадянство. А далі вже у згаданому Законі мова йде про те, що в разі набуття громадянином України громадянства (підданства) іншої держави, у правових відносинах з Україною він визнаватиметься лише громадянином України. Тобто, мається на увазі те, що громадянин України може мати хоч безліч інших громадянств чи підданств. Але в тому ж Законі України «Про громадянство України» зазначається, що однією з підстав для втрати громадянства України є добровільне набуття громадянства іншої держави. Відповідно, такого роду законодавча колізія й уможливлює біпатризм в Україні.

Тому на основі даної проблеми та з огляду на конкретні випадки розкриття відомостей щодо наявності в окремих політиків декількох паспортів і виникла потреба у внесенні законопроекту № 6175. Але, безумовно, одразу ж з’явилися критики такого кроку. Наприклад, багато хто вважає, що цим документом буде нівельовано право громадян на зміну громадянства. Якщо детально проглянути законопроект, то можна зрозуміти, що це абсолютно не так, оскільки в ньому не йдеться мова про скасування чи обмеження можливостей добровільного переходу з громадянства України в інше. Також існують думки, що законопроект запроваджує процедуру позбавлення громадянства України. Це теж не є істинним, оскільки в документі не містяться зміни до ст. 17 раніше згаданого Закону, в якій зазначається перелік підстав припинення громадянства України. До нього, на даний момент, належать лише вихід та втрата.

Президентський законопроект, перш за все, спрямований на врегулювання саме процедури втрати громадянства України внаслідок набуття громадянства (підданства) іншої держави. У документі пропонується визначення чітких термінів здачі іноземного паспорта в разі отримання громадянства України або поновлення в ньому. Далі вже відбувається конкретна деталізація підстав для втрати громадянства України з огляду на набуття громадянства (підданства) іншої держави.

Отже, законопроект № 6175 помилково вважати таким, що обмежує чи звужує права громадян України. Перш за все, він має коригуючий характер, оскільки покликаний врегулювати цілу низку існуючих неточностей в інституті громадянства України. Безумовно, документ має значну політичну роль, оскільки він закладає початок боротьби зі значною кількістю паспортів на руках в окремих народних депутатів та державних чиновників. У той же час у даному законопроекті не передбачено внесення змін до ст. 2 Закону України «Про громадянство України» в частині пояснення принципу єдиного громадянства, оскільки саме в ній і міститься вказівка на можливість біпатризму в Україні. Безумовно, планується, що в разі прийняття даного законопроекту існування подвійного громадянства в Україні буде підірвано. Але врегулювання вище зазначеної деталі не було б зайвим у контексті загальної логіки запропонованих змін.