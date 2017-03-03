Модернізаційні плани "Укрзалізниці"

Нещодавно «Укрзалізницею» були опубліковані плани та графіки проведення різного роду модернізаційних робіт. Очікується, що протягом 2017 року буде відремонтовано чотири вокзали та 25 пасажирських платформ. Також варто згадати про задум реконструювати 355,5 кілометрів залізничних шляхів. Безумовно, новина є важливою, оскільки дана галузь, яка має неабияке державне значення, давно потребувала комплексного модернізаційного підходу. Тому слід детально розглянути заплановані заходи.

Отже, реконструкція вокзальних комплексів станцій Сянки й Хуст Львівської області та станцій Бугаз й Одеса-Східна Одеської області полягатиме в ремонті покрівлі та фасадів, поліпшенні систем візуального та голосового інформування, і, найголовніше, створенні належних умов для людей з обмеженими можливостями. До цього, як вже зазначалося, додається модернізація пасажирських платформ на окремих станціях Донецької, Одеської, Південної, Південно-Західної та Придніпровської залізниць. На ремонтні роботи планується витрати 129 млн. грн. Це на 35 млн. грн. більше, ніж в 2016 році. На перший погляд заявлена сума відповідає намірам, але насправді може виявитися, що таких коштів недостатньо. Наприклад, вдосконалення системи голосового інформування може потребувати значних фінансів. Теж саме можна сказати й про спорудження пандусів для людей з обмеженими можливостями. Тобто, фактично все залежатиме від кожного конкретно запланованого заходу. Утім, варто сподіватися, що роботи будуть виконані своєчасно, якісно й відповідно до намірів та визначеного кошторису. Хоча слід зазначити, наприклад, про потребу розширення обсягу подібних робіт для Донецької залізниці і т. і. Але це вже вимагатиме додаткових фінансових вливань.

Окрім цього «Укрзалізниця» планує збільшити загальний обсяг ремонтних робіт на залізничних коліях. Так, на 2017 рік передбачено реконструкцію 355,5 кілометрів шляхів (у 2016 – 213,5 кілометрів) та капітальний ремонт 343,3 кілометрів колії (у 2016 – 303 кілометри). Варто зауважити, що при цьому відбудеться зниження обсягів середнього ремонту, з 722,1 до 592,5 кілометрів, та комплексно-оздоровчого ремонту, з 583 до 350 кілометрів. Відповідно, враховуючи що реконструкція та капітальний ремонт є більш серйозними та витратними заходами, вище зазначене зменшення інших видів робіт можна вважати обґрунтованим. Особливо, якщо звернути увагу на те, що перші роботи почнуться вже з середини березня на декількох напрямах (загалом, шість перегонів).

Таким чином, варто зауважити, що, безумовно, розширення планів проведення модернізаційних заходів та бюджетних витрат на них є позитивним, оскільки все ж поступово відбувається оновлення чи не найважливішої галузі транспортної системи України. Але, найголовніше, щоб дані задуми не залишилися на папері, а були реалізовані якісно та своєчасно.