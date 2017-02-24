В Нідерландах тривають перипетії довкола асоціації з Україною

Як виявилося, реакція на підтримку Палатою представників парламенту Нідерландів законопроекту, яким ратифікується Угода про асоціацію між Україною та ЄС, не змусила себе чекати. Стало відомо про те, що вчора, 23 лютого, одні з ініціаторів славнозвісного квітневого референдуму, об’єднання GeenPeil , виступили з жорсткою критикою прийнятого рішення. Безумовно, така подія є цілком нормальною в розвиненій європейській демократії, але все ж слід розглянути абсурдність самої ситуації.

Перш за все, варто звернути увагу на те, що в даному випадку риторика противників асоціації України з ЄС базується на начебто відвертому нехтуванні волею виборців. Проте така теза є абсолютним перекручуванням реальних фактів. Слід зазначити, що вчорашнє голосування стосувалося законопроекту, який мав коригуючий характер. Тобто, в ньому вже передбачається узгоджений раніше між Нідерландами та ЄС додаток до Угоди, в якому йде мова про те, що Україні не буде надаватися військова допомога, додаткова фінансова підтримка, а також їй не буде автоматично надано статус країни-кандидата на вступ до співдружності. Відповідно, прийнятий Палатою представників законопроект враховує основні побоювання противників асоціації. Тому останні заяви GeenPeil мають суто популістський характер. Особливо, якщо враховувати факт того, що з огляду на зміст самої Угоди про асоціацію, потреби в додатку не було, оскільки перша не передбачає ні автоматичного надання статусу країни-кандидата, ні військової підтримки і т. і.

Дана ситуація лише зайвий раз засвідчує те, що певні політичні сили не збираються відмовлятися від ведення дискредитаційних кампаній проти України. Тому в хід йдуть відверті популістські заяви та здійснюється маніпулювання фактами. Безумовно, це пояснюється близькістю виборів до Палати представників парламенту Нідерландів. Але в той же час слід розуміти, що така активність противників асоціації свідчить про поступове складення ситуації не на їх користь. В іншому випадку мало б місце відносне затишшя та очікування рішення Сенату щодо питання асоціації. Тому, оцінюючи дану ситуацію , можна констатувати наступне – вчора ініціатори квітневого референдуму зазнали поразки і починають готувати підґрунтя для взяття реваншу до якого Україна має бути готовою.

Насамкінець варто зауважити, що рішення Палати представників викликало найбільше занепокоєння не 19,5 % виборців Нідерландів (від загальної кількості), які проголосували проти асоціації, а, перш за все, Російської Федерації. Не дивлячись на ведення потужної інформаційної війни проти України, Москві все ж не вдається остаточно зірвати процес євроінтеграції нашої держави. Утім, на превеликий жаль, він просувається значно повільніше, ніж цього вимагають сьогоднішні реалії.