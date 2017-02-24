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В Нідерландах тривають перипетії довкола асоціації з Україною
24.02.2017 18:51
Як виявилося,
реакція на підтримку Палатою представників парламенту Нідерландів
законопроекту, яким ратифікується Угода про асоціацію між Україною та ЄС, не
змусила себе чекати. Стало відомо про те, що вчора, 23 лютого, одні з
ініціаторів славнозвісного квітневого референдуму, об’єднання
GeenPeil
,
виступили з жорсткою критикою прийнятого рішення. Безумовно, така подія є
цілком нормальною в розвиненій європейській демократії, але все ж слід
розглянути абсурдність самої ситуації.
Перш за все, варто звернути увагу на
те, що в даному випадку риторика противників асоціації України з ЄС базується
на начебто відвертому нехтуванні волею виборців. Проте така теза є абсолютним
перекручуванням реальних фактів. Слід зазначити, що вчорашнє голосування
стосувалося законопроекту, який мав коригуючий характер. Тобто, в ньому вже
передбачається узгоджений раніше між Нідерландами та ЄС додаток до Угоди, в
якому йде мова про те, що Україні не буде надаватися військова допомога,
додаткова фінансова підтримка, а також їй не буде автоматично надано статус
країни-кандидата на вступ до співдружності. Відповідно, прийнятий Палатою
представників законопроект враховує основні побоювання противників асоціації.
Тому останні заяви
GeenPeil
мають суто популістський характер. Особливо, якщо
враховувати факт того, що з огляду на зміст самої Угоди про асоціацію, потреби
в додатку не було, оскільки перша не передбачає ні автоматичного надання
статусу країни-кандидата, ні військової підтримки і т. і.
Дана ситуація лише зайвий раз
засвідчує те, що певні політичні сили не збираються відмовлятися від ведення
дискредитаційних кампаній проти України. Тому в хід йдуть відверті популістські
заяви та здійснюється маніпулювання фактами. Безумовно, це пояснюється
близькістю виборів до Палати представників парламенту Нідерландів. Але в той же
час слід розуміти, що така активність противників асоціації свідчить про
поступове складення ситуації не на їх користь. В іншому випадку мало б місце
відносне затишшя та очікування рішення Сенату щодо питання асоціації. Тому,
оцінюючи дану ситуацію
,
можна
констатувати наступне – вчора ініціатори квітневого референдуму зазнали поразки
і починають готувати підґрунтя для взяття реваншу до якого Україна має бути
готовою.
Насамкінець варто зауважити, що рішення
Палати представників викликало найбільше занепокоєння не 19,5 % виборців
Нідерландів (від загальної кількості), які проголосували проти асоціації, а,
перш за все, Російської Федерації. Не дивлячись на ведення потужної
інформаційної війни проти України, Москві все ж не вдається остаточно зірвати
процес євроінтеграції нашої держави. Утім, на превеликий жаль, він просувається
значно повільніше, ніж цього вимагають сьогоднішні реалії.
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