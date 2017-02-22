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Шанси на остаточну ратифікацію Нідерландами угоди про асоціацію
22.02.2017 21:24
Нарешті питання
щодо остаточної ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС зрушило з
мертвої точки. Вчора, 21 лютого, в нижній палаті парламенту Нідерландів
відбулося обговорення законопроекту, який вводить в дію вище згаданий документ.
Варто зазначити, що на засіданні були присутні прем’єр-міністр Марк Рютте та
міністр закордонних справ Берт Кундерс. Безумовно, така увага з боку уряду
зумовлена тим, що він виступає суб’єктом законодавчої ініціативи. Але слід
розуміти, що такий стан справ відображає зміну поглядів нідерландського
прем’єра на користь України. Особливо, якщо згадувати його позицію восени, яка
була більш виваженою, обережною і дещо скептичною.
На сьогоднішній день відомо, що в
результаті вчорашніх обговорень урядовий законопроект буде винесено на
голосування в нижній палаті парламенту 23 лютого. Очікується, що воно нестиме
позитивний для України характер, оскільки окрім урядової партії, яка має 40
мандатів, питання ратифікації Угоди готові підтримати Трудова партія (35
депутатів), Демократи 66 (12 депутатів) та Зелені ліві (4 депутати).
Відповідно, для позитивного рішення потрібно лише 76 голосів, а в даному
випадку свою підтримку виголосили 91 депутат. Тобто, в разі збереження даної
ситуації на завтрашній день, Україна, нарешті, отримає довгоочікуване позитивне
рішення щодо Угоди про асоціацію з ЄС.
Проте не все так просто. Слід
розуміти, що на цьому процес ратифікації не завершується, оскільки потрібно
отримати згоду верхньої палати парламенту Нідерландів. Справа в тому, що, на
даний момент, урядова Народна партія за свободу та демократію і її партнер по
коаліції Трудова партія володіють лише 21 з 75 місць у Сенаті. Навіть, якщо б
вони отримали підтримку Демократів 66 та Зелених лівих, у їхньому розпорядженні
перебувало б лише 35 мандатів. Така кількість не є достатньою, оскільки для
позитивного рішення потрібна підтримка щонайменше 38 депутатів. Враховуючи час
розгляду законопроекту в Сенаті, очікується, що голосування по ньому точно не
відбудеться до парламентських виборів запланованих на 15 березня 2017 року.
Така ситуація, з одного боку, є
вигідною для України, оскільки, зважаючи на розстановку сил у верхній палаті
парламенту Нідерландів, позитивний результат є малоймовірним. У той же час слід
розуміти, що даний законопроект має коригуючий характер, тобто, враховує
результати негативного для України консультативного референдуму 6 квітня 2016
року. Відповідно, все ж можна припустити, що він би отримав підтримку в Сенаті,
оскільки задовольняв вимоги опозиційних сил. Парламентські вибори, безумовно,
можуть кардинально змінити конфігурацію обох палат аж до формування нового
уряду. Тому імовірною є ситуація за якої в разі перемоги противників асоціації
законопроект може бути просто відкликаним. Згідно Конституції Нідерландів
ініціатор має право відкликати законопроект до його прийняття парламентом.
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