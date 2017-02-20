Кремль почав юридичну легітимацію суверенітету ОРДЛО

Кілька днів тому, прямісінько в ході Мюнхенської конференції з безпеки, російський президент підписав указ, який кладе хрест на реальній безпеці у Східній Європі. Як відомо, своїм указом Путін зобов’язав всі російські відомства, підприємства й організації визнавати документи, видані органами окупаційної влади непідконтрольної Україні частини Донбасу, зокрема паспорти «громадян ЛДНР».

Обґрунтування Кремля, як завжди, віддає непоборною святістю, мовляв, такий крок зроблено з гуманітарних міркувань, аби забезпечити права місцевого населення. Насправді ж відповідне рішення на практиці лише покладе початок великому перерозподілу власності на окупованій території, узаконить звичні для ОРДЛО «віджими» майна у громадян псевдореспублік.

Однак за цими досить буденними наслідками стоять і масштабні геополітичні зміни. Своїм вчинком вище російське керівництво демонстративно вийшло із поточного процесу врегулювання конфлікту на Донбасі, в тому числі з Мінських домовленостей. Попри всі дії і заяви на підтримку бойовиків, раніше Москва була дуже обережною із офіційною легітимацією квазідержавних утворень на окупованому Донбасі. Кремль навіть не визнавав місцевих референдумів за кримським сценарієм. Але тепер ситуація змінилася і РФ зробила сміливий крок в напрямку одностороннього визнання суверенітету ЛДНР. Показово, що легітимаційний дискурс відразу почали експортувати: на згаданій Мюнхенській конференції міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав ватажків бойовиків «повноважними представниками», що свідчить про серйозність подальших планів Кремля щодо визнання державно-політичної суб’єктності ЛДНР.

Це значить, що Росія відкрито почала впроваджувати стратегію, на сто відсотків протилежну логіці Мінських домовленостей, кінцевим призначенням яких є деокупація окремих районів Донецької та Луганської областей та повернення цих територій до складу України. Цілком можливо, що РФ буде діяти за сценарієм Абхазії та Осетії, наразі готуючи ґрунт для введення своїх військ на Донбас. Так чи інакше, але указ Путіна став чітким сигналом для Києва – за українським чи діючим міжнародним планом Росія не збирається розв’язувати конфлікт. Виходячи з цього, нам просто немає сенсу підтримувати статус-кво в очікуванні якогось дива. Треба готуватися до подальшого протистояння, насамперед, включаючи прийняття законодавства про тимчасово окуповані території, введення надзвичайного стану на Донбасі та контрольовану урядом економічну блокаду ОРДЛО.