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Енергетична криза в Україні і шляхи її подолання
13.02.2017 20:59
З кожним днем блокада залізничних шляхів на Донбасі
провокує вищий рівень кризової ситуації в усій Україні. Поки активісти
декларують наміри розширювати географію економічного «ембарго» для окупованих
територій, профільне Міністерство палива та енергетики пропонує Кабміну ввести
надзвичайний стан в енергетиці, пов’язаний з дефіцитом вугілля на тепло- та електрогенеруючих
станціях. Якщо компромісу не буде знайдено, то збитки від конфлікту понесуть
пересічні громадяни, яким знову загрожують віялові відключення електроенергії
та холод в оселях.
Ситуація і справді складна. На антрацитовому вугіллі, яке
видобувають переважно на тимчасово окупованій території Донбасу, працює багато
станцій, кілька з них – критично залежні від палива цього типу. Добова потреба
України складає 40 тис. тонн, в режимі надзвичайного стану – 20 тис. Введення
останнього дозволить країні протриматися близько 40 діб на існуючих запасах,
однак для того, щоб налагодити імпорт антрациту, уряду необхідно більше 50 діб
з урахуванням проблем на європейському ринку даного товару та логістичних
нюансів. Відтак, за будь-якого сценарію, продовження блокади загрожує вкрай
негативними наслідками для населення вже через місяць.
На превеликий жаль, в цьому питанні переплелось чимало
протиріч, як суто економічного, так і політичного чи навіть морального
характеру. З одного боку, поставки вугілля з окупованих територій є найбільш
рентабельним способом забезпечення українських громадян електрикою і теплом.
Всі інші способи довші, дорожчі і складніші. З іншої сторони, важко щось
заперечити тим, хто наголошує на неприпустимості торгівлі з ворогом під час
фактичної війни. Адже купуючи вугілля в окупантів, ми за свій же рахунок
підтримуємо їх здатність надалі вести проти нас бойові дії. Нарешті, не
обходиться і без політики, так як для багатьох учасників блокади ці дії –
гарний привід нагадати про себе суспільству і заручитися підтримкою. Так чи
інакше кожна сторона має свої переконливі аргументи не робити жодних поступок
одна одній. А це значить, що вичерпати конфлікт і його наслідки на даному етапі
практично неможливо.
Для того, аби вирішити проблему, очевидно, недостатньо
будь-яких короткострокових і швидких дій. Сторони мають усвідомити, що рішення перебуває
у площині більш стратегічних кроків. Зокрема, активістам, що блокують поставки
вугілля, варто зрозуміти, що від їх дій в підсумку постраждають мільйони
пересічних громадян, їх співвітчизників. І в уряду слід вимагати не так
негайного припинення торгівлі з окупантами, як розробки і впровадження
конкретного плану економічної політики стосовно окупованих територій, який би
дав зважені відповіді в тому числі на питання торгових відносин з Кримом і
частиною Донбасу до моменту їх повернення під юрисдикцію української влади.
Своєю чергою, уряд має не апелювати до безальтернативності вугільних поставок
від бойовиків, не посилатися на дорожнечу імпортного вугілля, а запропонувати
геть інакший варіант, а саме, поступове переобладнання генеруючих потужностей
українських підприємств на паливо тих марок, котрі добувають на контрольованій
українській території. За оцінками експертів, це може зайняти близько 2-х
років, але з урахуванням тривалості конфлікту на Сході, навіть такий довгий і
затратний процес може цілком виправдати себе. Адже якби ще уряд прем’єра
Яценюка з часу першого запровадження надзвичайного стану в енергетиці влітку
2014-го року почав реалізувати таку стратегію, на сьогодні питання моральної
дилеми торгівлі з ворогом вже б не загострювало кризу в суспільстві.
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