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Шанс зупинити бурштинову лихоманку знову втрачено
07.02.2017 22:17
Сьогодні парламент змарнував можливість навести лад з
видобутком бурштину в Україні. В сесійній залі не набралося потрібних 226
голосів задля ухвалення законопроекту, який розробила спеціальна комісія на
чолі з Іриною Геращенко.
Цей
законопроект пропонує врегулювати особливості видобутку, реалізації бурштину на
бурштиновій біржі і дозволити місцевій владі надавати в постійне користування
для видобутку бурштину земельні лісові ділянки, які знаходяться в держвласності
на відповідній території, а також в межах міст обласного значення, сіл, селищ,
міст районного значення , а також надати їм право припиняти ці дозволи.
Таким чином, втрачено шанс покласти край мільярдним
збиткам національній економіці через нелегальний видобуток бурштину та
можливість уникнути небажаних екологічних наслідків в результаті такої
діяльності. Треба сказати, що сьогодні обсяг ліцензованого видобутку сонячного
каміння становить приблизно 4 тонни на рік, тоді як незаконним варварським
шляхом копачі видобувають до 300 тонн річних. І можна скільки завгодно
відсилати в «бурштинові» регіони підрозділи правоохоронців, влаштовувати
показові рейди і навіть затримувати силовиків, які «кришують» надприбутковий
бізнес, це нічого не дасть до тих пір, доки рентабельна законна діяльність не
витіснить масові прояви сьогоднішньої лихоманки. А без прийняття відповідного
законодавства цій лихоманці просто немає альтернативи. І, на превеликий жаль,
своєю бездіяльністю частина парламентарів вкотре дає зелене світло одному з
найбільших тіньових ринків природних ресурсів України.
На розробку нових законопроектів і їх (не)схвалення
відтепер підуть щонайменше місяці, або сотні мільйонів доларів, які так і не
потраплять до державного бюджету. Тож під прикриттям вдосконалення норм
законодавства державу вкотре позбавляють великого грошового ресурсу, який
оминає казну тільки через те, що ми не вміємо і не хочемо цивілізовано організувати
процес видобутку бурштину на своїй території.
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