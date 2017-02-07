Шанс зупинити бурштинову лихоманку знову втрачено

Сьогодні парламент змарнував можливість навести лад з видобутком бурштину в Україні. В сесійній залі не набралося потрібних 226 голосів задля ухвалення законопроекту, який розробила спеціальна комісія на чолі з Іриною Геращенко.

Цей законопроект пропонує врегулювати особливості видобутку, реалізації бурштину на бурштиновій біржі і дозволити місцевій владі надавати в постійне користування для видобутку бурштину земельні лісові ділянки, які знаходяться в держвласності на відповідній території, а також в межах міст обласного значення, сіл, селищ, міст районного значення , а також надати їм право припиняти ці дозволи.

Таким чином, втрачено шанс покласти край мільярдним збиткам національній економіці через нелегальний видобуток бурштину та можливість уникнути небажаних екологічних наслідків в результаті такої діяльності. Треба сказати, що сьогодні обсяг ліцензованого видобутку сонячного каміння становить приблизно 4 тонни на рік, тоді як незаконним варварським шляхом копачі видобувають до 300 тонн річних. І можна скільки завгодно відсилати в «бурштинові» регіони підрозділи правоохоронців, влаштовувати показові рейди і навіть затримувати силовиків, які «кришують» надприбутковий бізнес, це нічого не дасть до тих пір, доки рентабельна законна діяльність не витіснить масові прояви сьогоднішньої лихоманки. А без прийняття відповідного законодавства цій лихоманці просто немає альтернативи. І, на превеликий жаль, своєю бездіяльністю частина парламентарів вкотре дає зелене світло одному з найбільших тіньових ринків природних ресурсів України.

На розробку нових законопроектів і їх (не)схвалення відтепер підуть щонайменше місяці, або сотні мільйонів доларів, які так і не потраплять до державного бюджету. Тож під прикриттям вдосконалення норм законодавства державу вкотре позбавляють великого грошового ресурсу, який оминає казну тільки через те, що ми не вміємо і не хочемо цивілізовано організувати процес видобутку бурштину на своїй території.