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Україна, Іран і Росія - на одному рівні корумпованості. Чому так?
25.01.2017 17:54
Згідно зі щорічним
звітом
Transparency
International
, в минулому році за
індексом сприйняття корупції Україна посіла 131-е місце (загалом в рейтингу 176
країн). Таким чином, наша держава покращила свою позицію у порівняні з
попереднім роком всього на 2 пункти, набравши 29 балів зі 100 можливих. Це
поставило нас в один ряд з такими країнами, як Іран та Росія і не дозволило
подолати так званий бар’єр «національної ганьби», що становить 30 балів.
Очевидно, що найбільша проблема в цьому контексті – разючий контраст між
глибиною соціально-політичних зрушень в Україні, спричинених Революцією
Гідності, та динамікою реальних змін, заради яких революція і здійснювалася.
Масштаб потрясінь, що розпочались у 2014 році, виявився геть не співмірним з
масштабом базових перетворень. Звичайно, це неабиякою мірою дискредитує саму
революційну ідею, адже українське суспільство намагається вирватися з лабет
Росії не для того, щоб опинитися з нею на одному рівні корумпованості.
Сьогодні в Україні залишається багато перешкод, які не дозволяють здійснити
серйозний антикорупційний стрибок. Це і зарегульованість економіки, і
відсутність прогнозованого та сприятливого податкового законодавства, і
роздутий та малоефективний бюрократичний апарат тощо. Всі згадані чинники формують сприятливий корупційний фон, який
стимулює брати і давати хабарі. В тій чи іншій мірі подібні стимули є в кожному
суспільстві, однак найбільші труднощі з корупцією виникають там, де мотив
отримати корупційну вигоду не врівноважується реальною загрозою санкцій,
гарантованих державними правоохоронними інституціями. Іншими словами, якими б
досконалими не були правила гри, їх завжди порушуватимуть, якщо не працюватиме
механізм покарання.
Та річ у тім, що окіст української корупції – це система, котра
уповноважена боротися з цим явищем. Звідси й складність нашої ситуації. Ми
часто чуємо, що антикорупційна діяльність пробуксовує через інституційну
слабкість вітчизняного правосуддя, хоча насправді це далеко не так. Правосуддя
в Україні – сильна, дієва і вкрай стійка корупційна
система. Це надзвчайно ефективний інституційний механізм з великим знаком
«мінус», зі своїми власними правилами гри, несумісними з верховенством права і
принципами справедливості. Тому в підсумку маємо анекдотичну ситуацію: щоб
український суд боровся з корупцією, треба дати йому хабара.
Відтак не дивно, що в нас майже ніхто, навіть спійманий «на гарячому», не потрапляє за ґрати, що суди ухвалюють рішення на користь мажорів-убивць, олігархів і всіх тих, хто має гроші, посади або зв’язки. І поки діятиме ця паралельна, неформальна інституційна реальність, ситуацію не виправлять жодні зміни формальних інститутів – судова реформа, створення рад доброчесності, атестаційних комісій тощо. Як нічого не змінять люстрації і переатестації. Бо єдина справедлива форма відповідальності за порушення суддівської чи будь-якої іншої присяги – кримінальна. І щоб вона наставала реально, а не залишалася лише буквою закону на папері, слід невідкладно зробити два кроки: 1) створити незалежний антикорупційний суд із залученням міжнародних експертів в якості спостерігачів і 2) розширити повноваження НАБУ, передусім надавши його детективам право на законне прослуховування в ході здійснення кримінальних проваджень. Ці, можливо, не такі глобальні, але цілком конкретні заходи дозволять приступити до очищення влади у найбільш правильний спосіб – у спосіб притягнення до кримінальної відповідальності.
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