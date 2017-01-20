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Як захистити довкілля і підтримати вітчизняного виробника?
20.01.2017 17:32
Статтями 368 і 369 Угоди про асоціацію між Україною,
з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з
атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі - Угода про
асоціацію), визначено, що співробітництво Сторін має на меті сприяння оновленню
транспортного сектору України, гармонізації діючих стандартів з існуючими в ЄС
та розвитку нормативних вимог щодо транспортних парків для дотримання найвищих
міжнародних стандартів.
За даними Державної служби статистики України,
викиди забруднюючих речовин автомобільним транспортом становлять близько
третини від загального обсягу викидів
в атмосферне повітря від усіх джерел забруднення в Україні.
Згідно з інформацією Світової організації охорони
здоров’я Україна посідає перше місце у світі за рівнем смертності на душу
населення, спричиненої забрудненням атмосферного повітря: 120 людей на 100 тис.
мешканцівза рік.
З огляду на надзвичайно важкий техногенний тиск
автомобільного транспорту на
довкілля (автомобілі спричиняють до 90-95 % викидів забруднюючих речовин у повітря міст, у місцях скупчення людей),
викликаний катастрофічний стан із
захворюваністю і смертністю людей та багатомільярдні збитки було прийнято Закон
України від 06.07.2012 № 5177-У1 «Про деякі питання ввезення на митну територію
України та реєстрації транспортних засобів», який встановив прискорене
запровадження екологічних норм Євро-4 Євро-6.
Законопроект (до ухвалення його як Закону) і терміни
поетапного запровадження в Україні міжнародних екологічних норм, зокрема
Євро-6, було погоджено з Мінекономрозвитку України та вітчизняними
автовиробниками, що виконують переважно крупновузлове збирання транспортних
засобів із застосуванням складових частин, виготовлених іноземними виробниками,
які вже опанували сучасні технології виробництва транспортних засобів з високим
рівнем екологічної безпеки.
Водночас народним депутатом України Горватом
Р. І. зареєстровано Проект Закону про внесення
змін до Закону України «Про деякі питання ввезення на митну територію України
та реєстрації транспортних засобів» щодо посилення адаптаційної спроможності та
поетапного запровадження в Україні міжнародних екологічних вимог до
транспортних засобів, яким пропонується встановити
норму щодо пропуску на митну територію України з метою вільного
обігу та першу державну реєстрацію в Україні транспортних засобів як вироблених
в Україні, так і ввезених на митну територію України, нових і таких, що були в
користуванні, здійснюватиметься за умови їх відповідності екологічним нормам не
нижче рівня «ЄВРО-6» – з 1
січня 2020 року.
Запропоноване відтермінування до 2020 року введення
в Україні міжнародних екологічних норм Євро-6 як обов’язкових, має ризик
ввезення в Україну зношених, 10-12 - річних транспортних засобів категорій МІ та
N1, для яких норми Євро-5 відповідно до Регламенту ЄС від 18.07.2008 № 692/2008
почали запроваджуватися з 1 вересня 2009 року. Такі транспортні засоби на
момент ввезення в Україну вже втратять переваги своїх екологічних властивостей,
які були на момент їх виробництва.
З урахуванням
вищевикладеного, відтермінування введення в Укра
їні екологічних норм Євро-6 для
всіх категорій транспортних засобів є неприйнятним.
Разом з тим, як захід з підтримки в скрутних
економічних умовах вітчизняного виробника може бути розглянуто питання щодо
відтермінування до 1 січня 2020 року запровадження в Україні екологічних норм
Євро-6 для вантажних автомобілів підвищеної прохідності категорії N3
G
, зважаючи на те, що такі
транспортні засоби експлуатуються переважно поза межами населених пунктів, де
їх техногенний вплив є найменш відчутним.
Відтак
мною ініційовано внесення на розгляд парламенту законопроекту «Про внесення
змін до Закону України «Про деякі питання ввезення на митну територію України
та реєстрації транспортних засобів» щодо підтримки вітчизняного виробника і поетапного
запровадження в Україні міжнародних екологічних вимог».
Основним
завданням законопроекту є надання можливості вітчизняним виробникам вантажних
автомобілів адаптуватися до поетапного запровадження в нашій країні вимог
екологічної безпеки, які відповідають міжнародним природоохоронним нормам щодо
колісних транспортних засобів.
Законопроектом пропонується здійснювати першу державну реєстрацію вантажних автомобілів
підвищеної прохідності категорії
N
3
G
, вироблених в Україні до 31 грудня 2019 року, за умови їх відповідності екологічним нормам не
нижче рівня «ЄВРО-6» – з 1
січня 2020 року.
Реалізація
даного законопроекту стимулюватиме розвиток вітчизняного автомобілебудування, а
також дозволить поступово адаптуватися до поетапного запровадження в нашій
країні вимог екологічної безпеки.
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