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Останній візит Байдена в Україну
16.01.2017 18:02
Сьогоднішній візит Джо Байдена до Києва справляє двояке
враження. З одного боку, американський віце-президент зробив останній наголос
на послідовній підтримці України адміністрацією Барака Обами. З іншої сторони,
незважаючи на переломний час в історії незалежної України, сам Обама за два
строки свого президентства так жодного разу й не спромігся відвідати Україну. Те,
що цього не сталося, зайвий раз підтверджує амбівалентність у зовнішній
політиці Сполучених Штатів: Київ ніби й став точкою геополітичного напруження і
центром протистояння між Москвою і Вашингтоном, але водночас не удостоївся
твердого символічного жесту від американського лідера і лише зайвий раз показав
його нерішучість з приводу того, що краще: не гнівати Кремль чи всіма способами
дотримуватися жорстокої антиросійської поведінки.
Нічого, крім усмішки, не викликають різноманітні
конспірологічні припущення про цілі візиту Байдена, поширені в українському
дискурсі. Гадаю, помилково приписувати цій події якесь надважливе приховане
значення. Місія Байдена, швидше за все, суто історична і символічна, покликана
продемонструвати політичну послідовність ще чинної команди Білого дому. Але не
більше того. Вже за чотири дні до влади прийде нова адміністрація з новими
поглядами і стратегіями щодо Росії та України. Адміністрація, котра не буде
виражати стурбованість чи схвильованість подіями, а просто укладатиме вигідні
для себе угоди, не рахуючись з національними інтересами слабких держав. Тому
приїзд Джо Байдена також засвідчує для України зміну глобальної кон’юнктури,
перехід від правлячої команди, якій так і не вдалося впоратися з агресією
Росії, до команди, яка шукатиме вигоди у відносинах з Москвою. Для нашої країни
це мав би бути важливий сигнал до того, що настав час змінювати звичні для нас
підходи в поведінці як з ворогами, так і з союзниками.
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