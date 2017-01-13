|
|
|
Автор
Архив автора
Кнопки
|
Чому вітчизняний антикорупційний автомобіль ніяк не зрушить з місця?
13.01.2017 16:50
Вчорашнє рішення Солом’янського районного суду Києва
остаточно довело, що найкраща і єдино можлива інституціональна реформа в
Україні – це створення нової інституції з новими кадрами і принципами роботи.
Без переатестацій, люстрацій, спецперевірок і формального переписування
законів. Все інше не працює.
Нагадаю, що 12 січня Солом’янський райсуд зобов’язав НАБУ
закрити кримінальне провадження проти Миколи Мартиненка, якого звинувачують у
корупції на десятки мільйонів доларів. Проти Мартиненка ведуться кримінальні
справи в кількох європейських країнах, слідство зібрало купу доказів, однак
найгуманніший у світі український суд, схоже, вирішив не робити з цього
трагедію і припинити провадження.
Звісно ж, в контексті практики вітчизняного судочинства
нічого незвичайного не сталося, адже всьому світу відомо, що наші суди –
найвразливіше місце держави. Проблема в тому, що пороки українського правосуддя
швидкими темпами пожирають реформи в інших, насамперед, суміжних сферах. Вже не
за горами той час, коли почнеться масштабна дискредитація того ж НАБУ,
формально – через відсутність результатів роботи. Але який може бути результат,
коли кожен районний суддя в Україні може поставити хрест на будь-якій
антикорупційній справі? Це однаковою мірою стосується всіх нових органів –
НАБУ, САП чи Державного бюро розслідувань, яке повинно запрацювати вже цього
року. Як би якісно і ефективно не працювали нові структуру, остаточну крапку
все одно має поставити суд, а значить, крапок можна й не дочекатися.
Все це – результат половинчастості реформ, відсутності
концептуальної завершеності їх здійснення. Адже який сенс в лоні старої
неадекватної правоохоронної системи створити орган з функціями оперативної
роботи і досудового розслідування корупційних злочинів, антикорупційну прокуратуру
і при цьому не запровадити антикорупційний суд? Це те ж саме, що сконструювати
звичайний автомобіль на трьох колесах. Певна річ, далеко на такому авто не
заїдеш. Як не заїде і реальна боротьба з корупцією в Україні, якщо нові
антикорупційні інституції не стануть єдиною завершеною правоохоронною системою –
від слідчого, прокурора і до судді.
теги: Руслан Сольвар
Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя
|
Популярные теги
Iryna Berezhna PR адвокат Адвокат Морозов азаров Александр Прогнимак АТО банк банки банкротство бизнес бізнес будущее украины бюджет БЮТ валюта Васильев ввп Верховна Рада верховная рада Вибори війна влада власть война выборы газ Геннадий Балашов Гонтарева государство гривна Гройсман ГФС демократия деньги депозит депозиты децентралізація доллар Донбас Донбасс доходы евроинтеграция евромайдан економіка ЕС євромайдан ЄС жизнь жкх закон законодательство законопроект зарплата земля инвестиции инвестиции в экономику интернет Ирина Бережная Ігор Ткачук Ірина Бережна Кабмин кадры карьера киев Київ Кличко Кодекс законів про працю України конституция Конституція Конституція України коррупция корупція кредит кредиты кризис Крим Крым курс люстрация майдан маркетинг маркетинг юридических услуг МВФ менеджмент налоги налоги украина Налоговый кодекс народ наука Нафтогаз НБУ НДС недвижимость Николай Гольбин образование Общество Олександр Горобець оппозиция отмена налогов охрименко Павло Петренко парламент партия регионов персонал податки политика политтехнологии політика порошенко правительство право право на працю працедавець працівник президент прогнимак прогноз Программа социально-экономического развития Украины психология денег психология успеха публічний аудит путин Путін работа революция режим Януковича рейдерство реклама рекрутинг Реформа реформи реформы Росія россия Руслан Сольвар рынки свобода СМИ соціально-економічні права строительство студент суд судебная практика судова практика США таможня тарифи тарифы Тигипко Тимошенко Ткачук трудовий договір. трудові відносини УКБС Украина Україна Укрпочта Укрпошта управление уровень жизни людей уряд финансы экология экономика Экономика Украины эксперт по миграции экспорт юрист ющенко Янукович Яценюк
Авторы
|
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2017
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2017
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Комментарии на портале ЛІГА.net временно отключены в связи с аномальной активностью троллей и большим количеством агрессивных и оскорбительных реплик к постам на политические темы.