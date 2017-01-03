Впорядковуємо правовідносини у сфері земельної власності

Ще на початку минулого місяця за моєю ініціативою в парламенті зареєстрований проект Закону України «Про внесення змін до статті 118 Земельного кодексу України щодо удосконалення порядку надання дозволу на розробку проекту землеустрою».

Необхідність його прийняття викликана потребою в посиленні протидії корупційним ризикам, захист і прав і законних інтересів громадян, які мають намір отримати у власність земельні ділянки із земель державної або комунальної власності.

На сьогоднішній день земельна сфера стала найбільш корумпованою в державі. Одним із способів вимагання неправомірної вигоди, якими користуються корупціонери від влади під час передачі земельних ділянок у власність громадян, є оформлення дозволів на розроб ку проекту землеустрою щодо відведення однієї земельної ділянки кільком громадянам.

Це створює умови для проведення своєрідного корупційного конкурсу між претендентами на отримання землі під час затвердження проекту землеустрою відповідним органом, який передає земельні ділянки державної або комунальної власності.

Як наслідок, громадян змушують давати хабарі і замовчувати вчинення злочинів керівниками органів державної влади та інших органів через побоювання, що вони не отримають землю у власність і залишаться без засобів для існування.

Зайве навіть говорити, що такі злочинні схеми розподілу земель призводять до втрати авторитету державної влади.

В цьому контексті н ародним депутатом України Кривохатько В.В. представлений проект закону, який регулює вищезазначені питання, однак, на мою думку, цей проект містить ряд неточностей і потребує доповнення.

Тому я подав альтернативний законопроект, яким передбачено встановлення терміну дійсності документації із землеустрою, розробленої на підставі відповідного рішення з моменту його прийняття.

Також з метою запобігання рейдерськи м захопле н н ям земельних ділянок, їх частин та уникн ення тривалих судових суперечок пропонується включити як одну з підстав для відмови в наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою наявність на земельній ділянці об'єкта нерухомого майна, що за прав ом власності належить іншому суб'єкту.

Пропонується норма закону, яка полягає в тому, що підставою відмови в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки також є:

• розташування на цій земельній ділянці об'єкта нерухомого майна, що належить іншому суб'єкту;

• наявність розробленого проекту із землеустрою щодо відведення цієї ж земельної ділянки або її значної частини.

Нарешті, п ропонується встановити норму, згідно з якою проект із землеустрою є чинним і подається на розгляд до відповідного органу виконавчої влади або орган у місцевого самоврядування протягом одного року з часу прийняття рішення, на підставі якого в ін розроблен ий .