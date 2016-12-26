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В Москві краще знають, кому керувати Україною
26.12.2016 18:02
Як і очікувалось, залаштункові перемовини Надії Савченко
з ватажками терористичних організацій на Донбасі починають давати перші
результати. Так, «жестом доброї волі» бойовики назвали передачу Україні двох
полонених жінок, про що вже нібито домовлено з Савченко. Відтак, одна з
найболючіших проблем конфлікту – звільнення заручників – вперше почала
вирішуватися в обхід офіційних представників України в цьому процесі, які мають
офіційну непримиренну позицію щодо сепаратистів і російських окупантів.
Що це значить? В Кремлі, схоже, переконалися – Київ не
піде на прямий діалог з Донецьком і Луганськом, адже це означатиме легітимацію
самопроголошених республік у статусі автономного суб’єкта політичних
переговорів, по факту – міждержавних. Для нас це означатиме і визнання
громадянської війни, внутрішнього конфлікту, що повністю відбілить Росію нашими
ж руками, і повний хрест на тому, за що країна бореться останні два з половиною
роки. Тому в РФ обрали іншу, «обхідну» тактику, мета якої вже не примусити Київ
говорити з бойовиками напряму, а взагалі усунути офіційну владу від вирішення
конфлікту на сході.
З прагматичної точки зору, багатьом це може видатися
непоганим рішенням. Врешті, якщо проблему буде розв’язано, то яка різниця, хто
саме її вирішить? І саме на таку реакцію українського суспільства й
розраховують у Кремлі. Там намагаються просунути дискурс, згідно з яким причина
зупинки прогресу в мирному врегулюванні полягає не в суперечності базових
інтересів України та Росії, а в небажанні конкретних сил, чинної влади
закінчувати війну і реінтегрувати мирний Донбас. Москва намагається показати:
достатньо усунути цю владу – і війна закінчиться, заручники повернуться додому,
а Донецьк і Луганськ знову будуть обласними центра Української держави. А щоб
слово підкріпити ділом, то, мовляв, дивіться, як просто справи вирішуються з
людьми не від київської влади, з людьми, котрі «не побачили чорта» в
Захарченкові і Плотницькому, які й дружити з ними готові, і навіть виконувати
їхні вимоги.
Висновок: мир вам світить лише з Савчеченко і їй
подібними. Ось пряма цитата із заяви бойовиків: «Новітня історія показує, що у українських жінок часто краще
виходить вирішувати політичні і економічні проблеми, а часом - і керувати
країною».
У такий спосіб Росія почала
активну фазу операції зі зміщення української влади як нездатної вирішити
ключову проблему українського суспільства – проблему миру і територіальної
цілісності. Натомість українцям пропонуються нові лідери, які вмить зупинять
знавіснілу війну. РФ і справді готова швидко загасити конфлікт на Донбасі, щоправда,
за умови, якщо слухняні правителі сидітимуть в Києві.
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