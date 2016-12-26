В Москві краще знають, кому керувати Україною

Як і очікувалось, залаштункові перемовини Надії Савченко з ватажками терористичних організацій на Донбасі починають давати перші результати. Так, «жестом доброї волі» бойовики назвали передачу Україні двох полонених жінок, про що вже нібито домовлено з Савченко. Відтак, одна з найболючіших проблем конфлікту – звільнення заручників – вперше почала вирішуватися в обхід офіційних представників України в цьому процесі, які мають офіційну непримиренну позицію щодо сепаратистів і російських окупантів.

Що це значить? В Кремлі, схоже, переконалися – Київ не піде на прямий діалог з Донецьком і Луганськом, адже це означатиме легітимацію самопроголошених республік у статусі автономного суб’єкта політичних переговорів, по факту – міждержавних. Для нас це означатиме і визнання громадянської війни, внутрішнього конфлікту, що повністю відбілить Росію нашими ж руками, і повний хрест на тому, за що країна бореться останні два з половиною роки. Тому в РФ обрали іншу, «обхідну» тактику, мета якої вже не примусити Київ говорити з бойовиками напряму, а взагалі усунути офіційну владу від вирішення конфлікту на сході.

З прагматичної точки зору, багатьом це може видатися непоганим рішенням. Врешті, якщо проблему буде розв’язано, то яка різниця, хто саме її вирішить? І саме на таку реакцію українського суспільства й розраховують у Кремлі. Там намагаються просунути дискурс, згідно з яким причина зупинки прогресу в мирному врегулюванні полягає не в суперечності базових інтересів України та Росії, а в небажанні конкретних сил, чинної влади закінчувати війну і реінтегрувати мирний Донбас. Москва намагається показати: достатньо усунути цю владу – і війна закінчиться, заручники повернуться додому, а Донецьк і Луганськ знову будуть обласними центра Української держави. А щоб слово підкріпити ділом, то, мовляв, дивіться, як просто справи вирішуються з людьми не від київської влади, з людьми, котрі «не побачили чорта» в Захарченкові і Плотницькому, які й дружити з ними готові, і навіть виконувати їхні вимоги.

Висновок: мир вам світить лише з Савчеченко і їй подібними. Ось пряма цитата із заяви бойовиків: «Новітня історія показує, що у українських жінок часто краще виходить вирішувати політичні і економічні проблеми, а часом - і керувати країною».

У такий спосіб Росія почала активну фазу операції зі зміщення української влади як нездатної вирішити ключову проблему українського суспільства – проблему миру і територіальної цілісності. Натомість українцям пропонуються нові лідери, які вмить зупинять знавіснілу війну. РФ і справді готова швидко загасити конфлікт на Донбасі, щоправда, за умови, якщо слухняні правителі сидітимуть в Києві.