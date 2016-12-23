Додаткові гарантії захисту вкладників недобросовісних банків

В чора в парламенті мною було зареєстровано законопроект № 5578, «Про внесення змін до статті 26 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" . Про цілі документу та проблеми, які він вирішує, піде мова нижче.

У зв’язку із прийняттям Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» від 23 лютого 2012 року (номер 4452-У1), істотно змінено перелік суми граничного розміру відшкодування коштів, які відшкодовуються фізичним особам у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії фінансової установи. В свою чергу, керівники фінансової установи, здійснюючи фінансово-господарську діяльність, в більшості випадків спонукають Національний Банк України застосовувати до такої фінансової установи заходи, що полягають у відкликанні банківської ліцензії. Систематично керівники банківських установ брали та продовжують брати рефінансування у Національного Банку України з метою відновлення платоспроможності банківської установи, при цьому існують непоодинокі випадки, де підписанти, що діють від імені такої установи, виводили ці кошти за кордон різними «схемами».

В більшості випадків банківські установи після отримання рефінансування від Національного Банку України, через деякий час стають неспроможними виконувати свої зобов’язання ні перед вкладниками, ні перед кредиторами. В першу чергу, така ситуація пов’язана з тим, що ні акціонери, ні керівники фінансової установи не зацікавлені у відновлені платоспроможності свого банку. Це призводить до того, що юридичні та фізичні особи, які мають кошти на поточних та депозитних рахунках, втрачають в більшості випадків свої заощадження . Справедливість полягає в тому, що відповідно до цього закону, який успішно діє сьогодні, фізичні особи, що мають кошти на рахунках в банку , під час ліквідації останнього мають право отримати лише суму коштів з поточного чи депозитного рахунку, яка не перевищує суми граничного розміру, що відшкодовується фондом фізичним особам.

В одночас , згідно ч.1 ст.36 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» від 23 лютого 2012 року ( номер 4452-У1 ), з дня процедури виведення Фондом банку з ринку призупиняються всі повноваження органів управління банку та органів контролю. Фонд перебирає всі повноваження органів управління банку та органів контролю з дня введення тимчасової адміністрації і до припинення її роботи . В сьогоднішніх реаліях існують комерційні компанії, що мають фінансову ліцензію , і після отримання акредитації у Фонді займаються підготовкою до продажу або викупом кредиторської заборгованості фізичних осіб, що мають споживчі кредити. Звісно, на папері такі компанії носять інші назви, але склад цих компаній та їх фактичні власники залишаються ті ж самі - власники банківської установи, що довели банк до неплатоспроможності. Цей викуп відбувається за ціною значно меншою, аніж у запропонованому на розгляд Верховної Ради України законопроекті. Більше того, зазначені комерційні компанії, викуповуючи за домовленістю з Фондом кредиторську заборгованість по споживчим кредитам фізичних осіб, мають на меті не допомогти фізичним особам припинити їх зобов’язання по споживчому кредиту, а навпаки, намагаються через різні схеми (в тому числі через рейдерські, бандитські захоплення майна громадянин, залякування, побиття та інші заборонені законом методи) стягнути з громадян завищені суми. В непоодиноких випадках зазначені компанії пропонують фізичним особам послугу - викупити через свою компанію з дисконтом кредиторську заборгованість по споживчому кредиту. В свою чергу , переважна більшість співробітників таких комерційних компаній - це співробітники банківської установи, у якої Національний Банк України за доведення банку до банкрутства відкликав банківську ліцензію. Зазначені особи дуже тісно співпрацюють з ліквідатором цього банку, що ставить в нерівне становище колишніх клієнтів банку.

Зазначена інформація міститься на сайтах банків, що знаходяться на стадії ліквідації , та на сайті Фонду. Банківські установи після проведення експертної оцінки майна, що є предметом відповідного кредитного договору фізичної особи, розміщують її на своєму сайті, де зазначають суму заборгованості в цілому по кредитному договору та стартову ціну продажу. Для підготовки до продажу цієї кредиторської заборгованості фізичних осіб по споживчим кредитам формуються лоти, які можуть складатися як з одного , так із сотні кредитних договорів фізичних осіб, які викуповуються юридичними особами, компаніями, що тісно співпрацюють з Фондом, за ціною інколи в десятки разів меншою, аніж в подальшому, після купівлі, коли пред’являють кредиторські вимоги до фізичної особи, що має кредиторську заборгованість по споживчому кредиту. На увагу заслуговує той факт, що після проведення торгів, якщо покупець на момент продажу відсутній, то ціна буде знижуватися до тих пір, поки не знайдеться бажаючий придбати кредит.

Зрозуміло, що немає сенсу купувати заборгованість у 100 грн за 100 грн, але за 1 грн бажаючі знайдуться. Так, наприклад, заборгованість фізичної особи по споживчому кредиту в сумі 7 млн. 800 тис. грн, що належала ПАТ «АКБ «КИЇВ» , у якого відкликали банківську ліцензію, продається Фондом за 475 393.64 грн. (зазначена інформація міститься на сайті Фонду за адресою: http://torgi.fg.gov.ua/catalog/krediti/pat_-akb_-kyyiv-_/120853/?lang=ru). Також, схожий приклад міститься на сайті банку ПАТ «Фінансти та кредит», який на сьогодні перебуває у стадії ліквідації. На інтернет сторінці сайту банку за адресою: http://www.fcbank.com.ua/ocenka23092016.php міститься Таблиця по вартості кредитів на 23.09.2016р. щодо кредитних договорів фізичних осіб, по яким здійснена оцінка для продажу у 2017 році, з якої зрозуміло , яка заборгованість і яка початкова сума буде винесена на перші торги.

Непрозора, несправедлива поведінка гравців фінансового середовища, з одного боку , тих осіб, які своїми діями довели банк до відкликання банківської ліцензії, а з іншого боку , осіб, як, маючи фінансову ліцензію і перебуваючи в тісних стосунках з Фондом , викуповують за безцінь кредиторську заборгованість фізичних осіб по споживчим кредитам, з метою подальшого його перепродажу. Такі дії призводять до загострення дисбалансу сил між громадянами як агентами громадянського суспільства та владою в цілому. Не без уваги залишається і депутатський корпус Верховної Ради України, який покликаний стояти на захисті інтересів, в першу чергу , громадян України.

Фактично прийняття цього законопроекту в певній мірі вирішить питання прискорення повернення фізичними особами – резидентами України, що мають споживчі кредити, - суми граничного розміру. Відшкодування фондом буде відбуватися прозоро, без корупційних схем як з боку комерційних фірм, що мають фінансову ліцензію, так і з боку фонду. З’явиться можливість спонукати керівництво фінансової установи до менш ризикованих способів ведення фінансово - господарської діяльності банку та частково відновить довіру громадян до банківської системи.