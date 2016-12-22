Як дорого обійдуться громадянам кредити олігархів?

Сьогодні стало відомо, скільки кожному українцю коштуватиме націоналізація Приватбанку. За словами заступника глави НБУ Олега Чурія, щоб врятувати банк, держава має витратити на нього 116 млрд. гривень за рахунок збільшення на відповідну суму внутрішнього державного боргу. Таким чином, кожен громадянин України фактично заплатить за «рятувальну операцію» близько 3 тис. гривень, котрі ляжуть на його плечі у вигляді державного боргу.

Беручи до уваги цей не надто приємний факт, багато хто взявся критикувати уряд за такий непопулярний крок. Мовляв, держава свідомо звалює на людей проблеми комерційного банку. І це дійсно так. В підсумку держава програла, програли її громадяни, і тут ніде шукати плюсів.

Але критики націоналізації оминають ту обставину, що іншого виходу влада просто не мала. Це поганий варіант, однак кращого, на жаль, не було. Альтернативою переходу Приватбанку в державну власність було його банкротство, що неминуче призвело б до макроекономічної дестабілізації в країні. Адже мова йде про найбільший банк, який грає системну роль у вітчизняній банківській та фінансовій системі. Зважаючи на те, що мільйони громадян користуються послугами приватівців, мають там рахунки, кредити й депозити, падіння банку загрожувало не тільки суто економічними, а й соціально-політичними наслідками. Тому націоналізація стала чи не єдиним запобіжником серйозної кризи в суспільстві.

Насправді, тепер головне питання в іншому. Якщо дефіцит капіталу Приватбанку складає 116 мільярдів, а 97% корпоративного кредитного портфеля банк роздав наближеним до акціонерів фірмам, то, по суті, це означає, що Коломойський і Боголюбов коштами українців профінансували свої компанії. Якщо внаслідок підприємницької діяльності в банківській сфері країні завдано збиток більш як на сто мільярдів, то це злочин, і за нього треба відповідати. Принаймні на даному етапі справою мають зайнятися не лише державні фінансисти, а й правоохоронні органи. Той факт, що людям буквально нізвідки звалили на голови борг, що дорівнює шостій частині держбюджету, має бути розслідуваний. Зрештою, чому громадяни мають оплачувати кредити олігархів?