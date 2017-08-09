Криптовалюта или новый тренд украинцев

Мы полагаем, существует большая вероятность, что все валюты когда-нибудь станут электронными, и конкуренция заберёт рычаги управления деньгами у неэффективных правительств. Свободные интернет - транзакции высвободят силы глобализации, и, в конце концов, у нас останется шесть электронных валют: американский доллар, евро, йена, британский фунт, китайский юань и биткойн. Вопрос заключается в следующем: найдётся ли место биткойну среди государственных электронных валют?

Мы считаем, что найдутся, и это объясняется, по крайней мере, двумя причинами:

1 - Всегда будут существовать транзакции, для которых биткойн подходит лучше "Официальных денег".

2 - Если вы живете не в США, достаточно опасно хранить все свои сбережения в валюте, контролируемой государством, в котором у вас нет никаких прав /вз. из книги «Цифровое золото. Невероятная история биткойна, или как идеалисты и бизнесмены изобретают деньги заново».



Как никогда соглашусь с этим. Ведь массовый бум на использование украинцами криптовалюты, - свидельство того, что всем нам известный финансовый мир, и его модель, давно устарели. А человечество нуждается в новом дыхании. И в новых деньгах в том числе.



Несмотря на то, что термин «криптовалюта» не совсем известен среди украинских масс, согласно статистике, Украина занимает 5 место среди других стран по количеству пользователей цифровыми кошельками.

Полагаю, интерес к такой инновационной технологии будет все больше расти, и со временем, станет глобальным трендом, который вытеснит из обихода классические бумажные деньги.



С чем же связан такой интерес украинцев, /да и многих жителей других стран/ к биткойну, и предпочтению использования цифрового кошелька?

Конечно же, данный цифровой тренд имеет множество значительных преимуществ, среди которых можно выделить: анонимность транзакций, отсутствие инфляций, и внешнего/внутреннего контроля.

Пользователи цифровых электронных кошельков являются неподвластными единицами для финансовых структур. И если в твой обычный кошелёк все-таки могут добраться и посчитать объем твоих вложений, то твой цифровой кошелёк остается анонимным, и закрытым к доступу другим посторонним лицам. А именно, никакие банки, налоговые учреждения, финансовые службы, не смогут получить какую-либо информацию о пользователе такого цифрового кошелька.



Рядом же с бесспорными плюсами использования биткойна, существуют и немалые риски, о которых мало кто задумывается.



К сожалению, на данный момент в Украине нет законодательной базы в части регулирования криптовалюты. И как система взаиморасчётов, она так же использоваться на данный момент в нашей стране не может. Биткойны для нас, украинцев – это пока несостоятельное платёжное средство.



Бесспорно, со временем использование цифровых денег будет урегулировано законодательством и в Украине. Соединённые Штаты Америки, и другие страны Западной Европы уже сделали свои первые шаги навстречу новым технологиям. Соединённые Штаты Америки признали биткойн, и свидетельством того является открытие первой регулируемой биржи биткоинов. Американцы являются хорошим примером в стратегическом умении подходить к финансовым моделям, поэтому такой шаг США должен послужить примером Украине и другим странам, принять данную валюту.



Вторым риском использования криптовалюты является отсутствие кибербезопасности. Классические бумажные деньги имеют своих «защитников» - нацбанки, финансовые полиции, налоговые инспекции, и мн.др. финансовые учреждения. Именно они защищают бумажную валюту от подделок, регулируют перенасыщение денежной массы, контролируют ее дефицит.



К сожалению, криптовалюта такими «защитниками» похвастаться не может. Использование криптовалют защищает системный код, который не всегда сможет устоять перед умелыми руками многих продвинутых ИТ-специалистов. Поэтому никто не застрахован от того, что в твой цифровой кошелёк заглянуть некоторым все-таки удастся.



Однозначно, криптовалюта – валюта будущего. И Украина вскоре осознает этот факт. Конечно же, для внедрения такой денежной системы нам понадобится изначально законодательное регулирование данной валюты, усовершенствование наших технологий, обеспечение безопасности такого вида электронной коммерции. Но я надеюсь, что пройдя все эти этапы, Украина, на примере других стран, достигнет тех же финансовых горизонтов.