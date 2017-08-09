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Криптовалюта или новый тренд украинцев
09.08.2017 16:28
Мы полагаем, существует большая вероятность, что все валюты когда-нибудь станут электронными, и конкуренция заберёт рычаги управления деньгами у неэффективных правительств. Свободные интернет - транзакции высвободят силы глобализации, и, в конце концов, у нас останется шесть электронных валют: американский доллар, евро, йена, британский фунт, китайский юань и биткойн. Вопрос заключается в следующем: найдётся ли место биткойну среди государственных электронных валют?
Мы считаем, что найдутся, и это объясняется, по крайней мере, двумя причинами:
1 - Всегда будут существовать транзакции, для которых биткойн подходит лучше "Официальных денег".
Полагаю, интерес к такой инновационной технологии будет все больше расти, и со временем, станет глобальным трендом, который вытеснит из обихода классические бумажные деньги.
Пользователи цифровых электронных кошельков являются неподвластными единицами для финансовых структур. И если в твой обычный кошелёк все-таки могут добраться и посчитать объем твоих вложений, то твой цифровой кошелёк остается анонимным, и закрытым к доступу другим посторонним лицам. А именно, никакие банки, налоговые учреждения, финансовые службы, не смогут получить какую-либо информацию о пользователе такого цифрового кошелька.
теги: Руслан Соболь, биткойн, криптовалюта, экономика
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